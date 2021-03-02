Суд по румынскому сценарию или досрочные выборы: чем закончится политический кризис в Ереване

"Оник давачан!", "Генштаб давачан!" — такие слова, сказанные в состоянии практически религиозного экстаза, выкрикивает со сцены на площади Республики невысокий бородатый человек, нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Полтора часа без остановок и передышек Пашинян разогревает толпу сторонников. Временами срываясь в истерику, временами начиная плакать, яростно жестикулируя и переходя на крик, Пашинян пытается убедить толпу сторонников в том, что он мессия, посланный спасти Армению и вывести заблудших братьев (так он называет военных, которые вместе с Оником Гаспаряном призвали Пашиняна уйти в отставку) вернуться на путь истины. Грамотно поставленная сцена, умело размещённый свет и звук создали перед вещающим с трибуны Пашиняном иллюзию моря людей, которое внимает каждому слову варчапета.

Но на самом деле площадь заполнена максимум на две трети. А активная масса, что взрывается рёвом после каждого особо эмоционального выкрика Никола Воваевича, составляла максимум две тысячи человек. Большая разница с тем, что было в 2018 году, когда сотни тысяч человек готовы были следовать за призывами Никола, внимательно вслушиваясь в каждое его слово. На марш, который организовал Пашинян после митинга, вышло максимум три тысячи человек, до конца дошло ещё меньше. Число активных крикунов, которых на пике было до двухсот человек, сократилось до пары десятков. Как сказали бы древние, Sic transit gloria mundi, то есть так проходит слава земная.

Конец короткой, но невероятно насыщенной событиями эпохи Пашиняна близок. Он с упорством, достойным лучшего применения, продолжает цепляться за власть. Цепляться даже тогда, когда его поддержка ограничивается небольшой группой чиновников и однопартийцев. Когда те могучие людские массы, что привели его к власти в 2018-м, сейчас диаметрально пересмотрели свои взгляды. Вышли из морока его экзальтированных речей и наконец-то проснулись. Теперь они стоят на проспекте Баграмяна и кричат: "Освобождение! Азатагрюм!". Люди абсолютно противоположных взглядов отмели внутренние противоречия и объединились ради одной цели — вышвырнуть из кресла премьера Пашиняна и начать наконец-то исправлять ошибки, что были допущены за эти два с половиной года.

Сейчас в Ереване происходит процесс (не думаю, что он управляемый) так называемого постепенного отрезания властных полномочий у премьер-министра, по завершении которого Пашинян окажется в полном вакууме, без опоры на какой-либо государственный институт. Но здесь для оппозиции есть опасность перетекание процесса в минский сценарий. Когда рядом с Лукашенко встали силовики, именно они не дали белорусской оппозиции лишить власти Александра Григорьевича. Правда, есть одно существенное но: во-первых, куда меньший численный состав полиции и СНБ, а во-вторых, ВС Армении пока полностью контролируются Генштабом во главе с генералом Оником Гаспаряном. Единственный шанс Пашиняна удержать власть — это каким-то способом склонить на свою сторону мятежных генералов и арестовать генерала Гаспаряна. В любом другом случае кризис в Армении в лучшем случае закончится досрочными выборами, в худшем — танками на улицах Еревана и арестом Никола Воваевича, а потом и судом по румынскому сценарию образца 1989 года.

Сколько ещё продлится кризис, сейчас сказать невозможно. Митинги могут продолжаться ещё месяц, а могут неожиданно завершиться завтра — если в пока еще достаточно миролюбивой группе сторонников оппозиции верх возьмут те, кто требует немедленных действий. В таком случае я совершенно не исключаю захвата парламента или администрации премьер-министра. Учитывая то, что силы полиции крайне малы, уберечь город от скатывания в кровавую вакханалию может только армия. Но, как мы все понимаем, для Пашиняна это будет приговором. Первый же батальон Вооружённых сил Армении на улицах Еревана приведёт к тому, что даже ближайшие сторонники Никола Воваевича мгновенно отвернутся от него и перейдут на сторону оппозиции. И самое безопасное место для них будет рядом с начальником Генштаба. Иначе от суда Линча их сможет спасти только чудо. Я искренне надеюсь, что мудрость возобладает и Никола убедят уйти в отставку. Хотя крайне сложно ожидать от того, кто сам себя провозгласил мессией и, самое главное, поверил в это, каких-то разумных действий.

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