7 невероятных мест в мире, которые заставят вас поверить, что на Землю прилетали инопланетяне

Древние майя и правитель-пришелец

Одним из самых интересных мест планеты, которые позволяют предполагать, что Землю с древних времён посещали инопланетяне, по праву считается древняя гробница одного из правителей майя. Расположенные в живописных джунглях на северо-востоке мексиканского штата Чьяпас развалины города Паленке заставили исследователей говорить не только о календарях этих индейцев, в которых из года в год находят очередные подтверждения конца света, но и о куда более загадочных вещах.

Надгробие саркофага Пакаля. Фото © Twitter.com / FCAS

Оказывается, правитель Баакульского царства майя "священный владыка" Пакаль мог быть… пришельцем. Автором столь смелого предположения стал советский писатель-фантаст Александр Казанцев. У его гипотезы были правдоподобные основания. Во-первых, археолог Альберто Рус, обнаруживший саркофаг Пакаля в 1952 году, оговорился, что вождь был необычайно высоким для индейца — 173 сантиметра. А погребальная маска Пакаля изображает его как человека, у которого переносица начинается значительно выше бровей.

Однако говорить о неземном происхождении предводителя майя заставил рисунок на крышке его саркофага. Изображение на нём удивительным образом напоминает космонавта в ракете во время старта. Невероятно популярной эту теорию сделал швейцарский публицист Эрих фон Дэникен.

— Мы видим на нём человека, который сидит, наклонившись вперёд, в позе жокея или гонщика, в его экипаже любой нынешний ребёнок узнает ракету, — пишет он в своём бестселлере "Воспоминания о будущем" 1971 года. — Она заострена спереди, снабжена странно изогнутыми выступами, похожими на всасывающие дюзы, а потом расширяется и заканчивается языками пламени. Человек, подавшись вперёд, обеими руками орудует со множеством непонятных контрольных приборов, а левой пяткой нажимает на какую-то педаль. Он одет целесообразно: в короткие клетчатые штаны с широким поясом, в куртку с модным сейчас японским воротом и с плотно охватывающими манжетами. Активна не только поза у столь отчётливо изображённого космонавта — перед самым лицом у него висит какой-то прибор, и он следит за ним пристально и внимательно.

Внеземные боги-рептилии острова Нуку-Хива

Ещё одна необычная точка планеты расположилась на главном острове Маркизских островов во Французской Полинезии. Шикарные песчаные пляжи, буйная растительность и горы соседствуют на острове Нуку-Хива с необычными статуями. Они располагаются неподалёку от поселения Темехеа-Тохуа и, по мнению учёных, не имеют аналогов в мире. Сами археологи называют эти статуи тотемами полинезийских божеств, однако одного взгляда на них хватит, чтобы ужаснуться мысли о том, кем на самом деле могли быть эти "божества".

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Огромные головы этих тотемов с гигантскими глазами невольно заставляют поверить в теорию Дэвида Айка . Профессиональный конспиролог, он выпустил не один десяток книг, в которых рассказывает, что миром якобы управляют рептилоиды, прилетевшие из космоса. По его мнению, самые влиятельные люди на Земле относятся именно к этой расе.

Пришельцы на наскальных рисунках

Наскальные рисунки с изображением представителей внеземных цивилизаций находят по всему миру, однако одни из самых древних и наилучшим образом сохранившихся можно увидеть в каньоне Сего в американском штате Юта. На стенах пещер, в которых они обитали, древние люди изобразили существ с огромными телами, округлыми головами и вытянутыми на всё лицо глазами. Десятки существ, изображённых на пиктограммах, будто бы спускаются с небес и оставляют на Земле своё потомство.

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Круги на полях на юге Англии

Ещё одно загадочное место на карте мира — легендарный Стоунхендж. Оно само по себе задаёт множество загадок. Например, как люди, не имевшие тяжёлой техники, смогли возвести конструкцию из многотонных камней и спроектировать вокруг множественные подземные сооружения?

Однако явления, которые происходят в считаных километрах от этого места, не только вызывают неподдельный интерес среди учёных, но и порождают слухи о постоянных визитах пришельцев на Землю. На протяжении многих лет на полях графства Уилтшир появляются загадочные рисунки и круги правильной формы из аккуратно выложенной по кругу пшеницы. Многие из них имеют размеры в сотни метров.

Один из таких кругов был обнаружен в августе 2016 года на одном из полей между Уилтширом и Дорсетом. По словам очевидцев, гигантский круг идеальной формы с загадочным рисунком внутри появился всего за ночь. Причём после его изучения следов человеческого присутствия обнаружено не было, несмотря на то что он весьма напоминал логотип американской компании, производящей приспособления для курения травки.





Учёные объясняют появление таких кругов воздушными вихрями, которые широко распространены в районе графства. Некоторые скептики и вовсе высказывают мнение, что это дело рук человека. Однако аккуратно выложить гигантский круг на траве (да ещё со столь сложным узором) будет под силу разве что комбайнёру-виртуозу. К тому же в самом графстве уже давно существует специализированный центр регистрации подобных кругов. На сайте организации представлено более 30 кругов, которые появились в этом районе только в 2020 году.









Загадочные круги пустыни Намиб

Ещё одно загадочное явление можно наблюдать на юго-западе Африки. В пустыне Намиб без видимых на то причин появляются и исчезают странные круги диаметром от 2 до 15 метров, окружённые сухой зелёной травой.





Учёные до сих пор пытаются найти научное обоснование для этого явления. В числе предположений — термиты, которые внутри круга выедают корни, или приспособленность растений, которые таким образом научились бороться с нехваткой воды.

— Я же больше прочих люблю теорию НЛО, так как именно она лучше прочих объясняет происхождение пятен, — отшучивается в одном из интервью Дон Коуэн, профессор, директор Центра экологии и геномики Университета Претории (ЮАР).

Геоглифы пустыни Наска

Загадочные линии, которые образуют примерно 30 рисунков и около 700 причудливых геометрических фигур, обнаружены в перуанской пустыне Наска. По данным учёных, эти геоглифы появились до XII века, однако назвать их рукотворными исследователи пока не решаются. На рисунках, которые разбросаны по плато длиной 50 и шириной 5–7 километров, без труда можно разглядеть силуэты паука, колибри или обезьяны. Однако и на этих геоглифах присутствует гуманоид с огромной головой и невероятно большими глазами.

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Загадки перевала Дятлова

Знаменитая история о загадочных смертях на перевале Дятлова сегодня известна практически всем. Однако мало кто знает, что вблизи "горы мертвецов" удалось найти гигантские рисунки на земле. Изображения, которые образует ландшафт местности, отдалённо напоминают гигантских птиц. Разглядеть же эти художества можно только со спутника, так как величина этих рисунков составляет несколько километров.

Уральский исследователь-любитель Валентин Дегтерёв, который и заявил миру о столь необычной находке, считает, что эти метки на земле являются "древнейшим геоглифом в Свердловской области".

— Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был. Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова, — отметил Дегтерёв в своём блоге.

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