А мы уйдём на север: как мигранты заполонили Мировой океан

В российской акватории Японского моря становится всё больше южных мигрантов — рыб, приплывающих на лето. Об этом рассказал академик РАН, зоолог Андрей Адрианов на международной онлайн-конференции "Изменение климата и его последствия". По его словам, за последние 30 лет у берегов нашей страны обосновались около двух десятков тропических и субтропических видов. Всё более комфортно в наших краях чувствует себя в том числе большая белая акула.

— У нас обитает 20 видов акул, но из-за очень высокой температуры воды в 2011 году акулы, которые раньше водились в основном в южных морях, появились и в северных регионах. Были отмечены нападения акул на людей, в этом регионе такого никогда раньше не происходило. Из-за повышения температуры воды акулы становятся активнее и агрессивнее, — подчеркнул учёный.

Красные приливы на Камчатке. Фото © kam24.ru

В заливе Петра Великого — крупнейшего в Японском море — за последние полвека вода стала теплее на 0,6 градуса, и это довольно критично для обитающих в ней животных, заверил академик РАН. Это подтверждают результаты проведённого несколько лет назад эксперимента: биологи сравнили виды, найденные в заливе в 1984 и 2011 годах. Лишь девять из нескольких десятков совпали.

— Около 66 видов моллюсков и медуз зарегистрированы в морях Дальнего Востока Российской Федерации, и 56 из них являются неместными видами, — отметил Андрей Адрианов.

Уже два года подряд в районе Владивостока буйно цветёт "ночесветка" — noctiluca scintillans. Это микроводоросль, которая светится, если её потревожить. Подобную флору вообще стали часто наблюдать на Дальнем Востоке. "Такого раньше не было никогда", — сказал академик РАН.

"Ночесветка" (noctiluca scintillans). Фото © Shutterstock

— Эти микроводоросли представляют очень серьёзную опасность, поскольку они очень быстро распространяются и выделяют токсины, которые попадают в воду. И происходит это из-за увеличения температуры воды, — говорит учёный.

Массовая гибель моржей на Камчатке, Чукотке и острове Врангеля — одно из множества последствий этого потепления. Расплодившиеся водоросли отравили северные моря ядовитыми продуктами своей жизнедеятельности.

— Количество этих млекопитающих уменьшилось с 12–15 тысяч до 3–5 тысяч особей в 2003–2004 годах. А между тем на них не вели никакой охоты, был лишь рост численности этих микроводорослей, — говорит исследователь.

Недавняя экологическая катастрофа на Камчатке тоже результат глобальных климатических изменений, добавил он.

— Из-за крайне высокой температуры воды в сентябре и октябре было интенсивное цветение подобных водорослей как на западном, так и на восточном побережье Камчатки, и мы видим, что это тоже привело к печальным последствиям. Прежде всего это очень высокая концентрация токсинов в воде, которая привела к значительному падежу многих беспозвоночных и рыб, — заявил Адрианов.

Аральское море в 1989 году (слева) и в 2014 году (справа). Фото © NASA

На конференции привели целую коллекцию не менее ярких примеров того, что происходит на планете из-за потепления. Аральское море ещё в середине прошлого века было крупнейшим озером Центральной Азии, которое благополучно существовало 17 с половиной тысяч лет. Изначально его заполнили впадающие в него реки, в том числе Амударья и Сырдарья. Уровень воды в разные эпохи колебался. К примеру, к XVII веке на нём появилось несколько островов, за что озеро и получило своё тюркское название Арал — в переводе это значит "острова" или "архипелаг". А вот теперь все эти острова совершенно осиротели. Это стали отмечать в 1960-х. Тогда в этих местах началось бурное развитие сельского хозяйства. Воды Амударьи и Сырдарьи шли на орошение полей. В результате море-озеро сначала распалось на две части (на снимке 1989 года видно сверху Северное Малое Аральское море и Южное Большое), а к 2000-м годам от Южного остались два залива, а со временем не осталось уже почти ничего.

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И хотя в основном это произошло из-за необходимости кормить растущее население, учёные всё же полагают, что без глобального потепления тут не обошлось. На недавней международной научной онлайн-конференции на тему изменения климата ситуацию с Аральским морем привели как одну из наглядных иллюстраций глобального потепления. А вот ещё несколько ярких примеров.

Тибетский ледник Ата в 1933 году (вверху) и в 2006 году (внизу). Фото © Nature

И всё это не просто вызывает сожаление, подчеркнул профессор Тандонг Яо из Китайской академии наук.

Ледники Halong и Quiangyong в Тибете, сравнение старых и более современных снимков. Фото © Nature

— Оттаивание ледников приводит к изменению различных водных процессов, образуются новые озёра, уровень воды в существующих озёрах растёт. Но в южной части плато объём воды уменьшается. Такой процесс таяния ледников и усиления водного дисбаланса приводит к различным катаклизмам, — пояснил он.

В 2016 году на Тибете откололось сразу два крупных ледника. Случился обвал, сошла лавина, под которой погибло десять человек. Обрушение ещё одного ледника в 2018-м запрудило реку: разрушены дороги, мосты, дамбы, людям пришлось эвакуироваться, причём не временно, а навсегда — у них нет шансов вернуться в свои дома.

— Откол ледника — это чрезвычайное событие, и это чувствуют не только жители горных регионов, но и население в низинах. В сельскохозяйственных регионах затапливаются поля, и крестьяне вынуждены переселяться в другие места, — сказал Тандонг Яо.

А в Пакистане в 2009–2014 годах произошла, так сказать, обратная ситуация: ледник сполз к реке, но не затопил её, а, напротив, постепенно сделал безводной.

— В горах Гиндукуш (горная система на сты­ке Па­ми­ра, Ка­ра­ко­ру­ма и Ги­ма­ла­ев. — Прим. Лайфа) есть очень много регионов, которым жизненно важна не только дождевая вода, снег и талые ледники. Они снабжаются также из источников. И, если эти источники иссякнут, это будет катастрофой для местных жителей, — рассказал на конференции исследователь из Международного центра комплексного горного развития профессор Арун Бхакта Шреста.