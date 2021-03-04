"Корона" о Елизавете II и "Ход королевы": какие ещё фильмы отметила премия "Золотой глобус"
Фото © Kevin Mazur / Getty Images for Hollywood Foreign Press Association
Сериал "Корона" про королево Елизавету II обошёл "Страну Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорца" и "Рэтчед". "Манк" Дэвида Финчера остался без приза. К числу победителей присоединились комедийный "Борат-2", трогательный мультфильм "Душа", сериалы "Шиттс Крик" и "Ход королевы".
В США прошла 78-я церемонии вручения награды "Золотой глобус" — премии за достижения в области кинематографа и телевидения. Награда вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Это вторая по значимости награда после знаменитого "Оскара", которую часто называют репетицией к нему, так как победители этих двух премий часто совпадают.
Ограничения, связанные с пандемией, вынудили организаторов не только перенести премию с 2020-го на 2021 год, но и с традиционного начала января на конец февраля этого года. Также было решено провести её теперь уже в привычном для современного мира безопасном онлайн-режиме, используя разные площадки (Нью-Йорка и Беверли-Хиллз) даже для двух ведущих мероприятия Тины Фей и Эми Полер. Режиссёрам мероприятия пришлось смонтировать две картинки, чтобы создать иллюзию их одновременного присутствия на сцене. Хорошо, что обошлось без изоленты.
Фото © Kevin Mazur / Getty Images for Hollywood Foreign Press Association
В этом году на церемонии впервые не было ни зрителей в зале, с которыми так часто заигрывают остроумные ведущие, украшая само шоу, ни тех же номинантов на премию, их представляли также удалённо — по видеосвязи, с которой, надо отметить, хватало проблем. У актёра Дэниела Калуя, получившего награду как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия", во время трансляции пропал звук. Есть ощущение, что Дэниел, получив столь высокую награду за свой труд, возможно, хотел произнести пару благодарных слов. Увы, не срослось. А вот во время получения награды за лучшую женскую роль в комедийном сериале "Шиттс Крик" Кэтрин О’Харой трансляцию прервал телефонный звонок её мужа. Спасибо и ему.
Фото © Getty Images / Handout / HFPA
Хоть ведущие шоу и пытались как-то сгладить ситуацию по поводу технических неисправностей, выглядело всё, конечно, не очень престижно. Забавно также было наблюдать за звёздами не на привычной красной ковровой дорожке, а сидящими дома в своих комнатах, кабинетах и спальнях. Спасибо, что наши кумиры предстали перед нами не в домашних халатах, трениках или в тапках-зайчиках, а кое-кто даже был отмечен модными критиками за стиль, блеск и шик.
До сих пор идут споры по поводу фильмов-участников и лент-победителей, ведь из-за новых гипертолерантных стандартов для американского кино в номинанты выбились совершенно неожиданные фильмы, которые изобилуют то популяризацией ЛГБТ, то не всем понятными, чересчур политкорректными гендернорасовыми решениями в актёрских ансамблях.
Кстати, даже той же самой Голливудской ассоциации иностранной прессы уже успели предъявить то, что в их штате полностью отсутствуют темнокожие журналисты. Из-за этого ряд знаменитостей, таких как Оливия Уайлд, Эллен Помпео, Алисса Милано, Америка Феррера, Лупита Нионго, Шонда Раймс, Керри Вашингтон, бойкотировали церемонию, отказались принимать в ней участие и вообще всячески поддерживать мероприятия HFPA. Однако, скандал. Складывается ощущение, что вот-вот кинопремию начнут вручать совсем не за достижения в искусстве, а за постижение какого-то нового уровня толерантности.
Награда в самой престижной номинации "Лучший драматический фильм" досталась ленте Хлои Чжао "Земля кочевников". 38-летняя китаянка Чжао также была признана лучшим режиссёром. Она стала второй женщиной-режиссёром, одержавшей победу в этой номинации. Первой когда-то была Барбра Стрейзанд — 40 лет назад, если кто помнит.
Кадр из фильма "Земля кочевников" / kinopoisk
Вторым из главных триумфаторов церемонии стал исторический сериал "Корона", которому досталось четыре награды в телевизионных категориях. Сериал был признан лучшим, обойдя "Страну Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорца" и "Рэтчед". Глобусы получили и актёры сериала — Джиллиан Андерсон, Джош О’Коннор и Эмма Коррин. Для 25-летней исполнительницы роли принцессы Дианы эта награда стала первой.
Эмма Коррин. Фото © Getty Images / Handout / HFPA
Лидером по числу номинаций среди полнометражных фильмов в этом году стала биографическая драма Дэвида Финчера "Манк" — картина была представлена в шести категориях. Тем не менее фильм так и остался без призов. К числу победителей присоединились комедийный "Борат-2", трогательный мультфильм "Душа", сериал "Шиттс Крик" и, конечно, нашумевший сериал-рекордсмен "Ход королевы".
Лучшим драматическим актёром был посмертно признан Чедвик Боузман за роль в картине "Ма Рейни. Мать блюза". Награду от имени актёра получила его жена Тейлор Симона Ледвард. Лучшими киноактёрами в этом году также стали Саша Барон Коэн ("Борат-2"), Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей") и Розамунд Пайк ("Аферистка").
Так как вручение призов проходило дистанционно, то сами статуэтки глобусов, по заверению организаторов, будут доставлены победителям позднее. Напрашивается вопрос: позднее на сколько? Вишенкой на торте стали обвинения в коррупции членов жюри, которые были уличены в слишком пристальном участии в судьбах некоторых лент.
Например, незадолго до церемонии Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором было сказано, что 30 из 87 членов HFPA побывали во Франции на съёмках первого сезона сериала "Эмили в Париже". По мнению журналистов, именно поэтому сериал попал в несколько номинаций на "Золотой глобус". Как говорится в расследовании, членов жюри встретили в Париже по-королевски, они проживали в пятизвёздочных отелях и ни в чём себе не отказывали.
Кадр из фильма "Эмили в Париже" / kinopoisk
Надо сказать, обвинения далеко не беспочвенны и слухи о коррупционной составляющей не впервой витают над золотой статуэткой. Да и о какой профессиональной беспристрастности можно говорить, когда, например, от России в жюри "Глобуса" сидит Александр Невский. Есть мнение, что он такой же "член жюри", какой и "мистер Вселенная". Поговаривают даже, что он, возможно, не самый неподкупный арбитр. А нам остаётся теперь лишь сравнить результаты "Золотого глобуса" с мнением американской киноакадемии, которое мы узнаем 25 апреля в рамках вручения премии "Оскар".
Выбор редакции
Умер актёр из "Ворошиловского стрелка" Вячеслав Голоднов
10 звёзд на "Золотом глобусе", которые перетянули всё внимание на свои невероятные наряды
"Симпсонов" решили продлить ещё на два сезона
"Мой поступок не героический": Как парализованный житель Пятигорска помогает другим
Facebook снял запрет на политическую рекламу
Комментариев: 0