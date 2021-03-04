"Корона" о Елизавете II и "Ход королевы": какие ещё фильмы отметила премия "Золотой глобус"

Сериал "Корона" про королево Елизавету II обошёл "Страну Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорца" и "Рэтчед". "Манк" Дэвида Финчера остался без приза. К числу победителей присоединились комедийный "Борат-2", трогательный мультфильм "Душа", сериалы "Шиттс Крик" и "Ход королевы".

В США прошла 78-я церемонии вручения награды "Золотой глобус" — премии за достижения в области кинематографа и телевидения. Награда вручается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Это вторая по значимости награда после знаменитого "Оскара", которую часто называют репетицией к нему, так как победители этих двух премий часто совпадают.

Ограничения, связанные с пандемией, вынудили организаторов не только перенести премию с 2020-го на 2021 год, но и с традиционного начала января на конец февраля этого года. Также было решено провести её теперь уже в привычном для современного мира безопасном онлайн-режиме, используя разные площадки (Нью-Йорка и Беверли-Хиллз) даже для двух ведущих мероприятия Тины Фей и Эми Полер. Режиссёрам мероприятия пришлось смонтировать две картинки, чтобы создать иллюзию их одновременного присутствия на сцене. Хорошо, что обошлось без изоленты.

Фото © Kevin Mazur / Getty Images for Hollywood Foreign Press Association

В этом году на церемонии впервые не было ни зрителей в зале, с которыми так часто заигрывают остроумные ведущие, украшая само шоу, ни тех же номинантов на премию, их представляли также удалённо — по видеосвязи, с которой, надо отметить, хватало проблем. У актёра Дэниела Калуя, получившего награду как лучший актёр второго плана за роль в фильме "Иуда и чёрный мессия", во время трансляции пропал звук. Есть ощущение, что Дэниел, получив столь высокую награду за свой труд, возможно, хотел произнести пару благодарных слов. Увы, не срослось. А вот во время получения награды за лучшую женскую роль в комедийном сериале "Шиттс Крик" Кэтрин О’Харой трансляцию прервал телефонный звонок её мужа. Спасибо и ему.

Фото © Getty Images / Handout / HFPA

Хоть ведущие шоу и пытались как-то сгладить ситуацию по поводу технических неисправностей, выглядело всё, конечно, не очень престижно. Забавно также было наблюдать за звёздами не на привычной красной ковровой дорожке, а сидящими дома в своих комнатах, кабинетах и спальнях. Спасибо, что наши кумиры предстали перед нами не в домашних халатах, трениках или в тапках-зайчиках, а кое-кто даже был отмечен модными критиками за стиль, блеск и шик.

До сих пор идут споры по поводу фильмов-участников и лент-победителей, ведь из-за новых гипертолерантных стандартов для американского кино в номинанты выбились совершенно неожиданные фильмы, которые изобилуют то популяризацией ЛГБТ, то не всем понятными, чересчур политкорректными гендернорасовыми решениями в актёрских ансамблях.

Кстати, даже той же самой Голливудской ассоциации иностранной прессы уже успели предъявить то, что в их штате полностью отсутствуют темнокожие журналисты. Из-за этого ряд знаменитостей, таких как Оливия Уайлд, Эллен Помпео, Алисса Милано, Америка Феррера, Лупита Нионго, Шонда Раймс, Керри Вашингтон, бойкотировали церемонию, отказались принимать в ней участие и вообще всячески поддерживать мероприятия HFPA. Однако, скандал. Складывается ощущение, что вот-вот кинопремию начнут вручать совсем не за достижения в искусстве, а за постижение какого-то нового уровня толерантности.

Награда в самой престижной номинации "Лучший драматический фильм" досталась ленте Хлои Чжао "Земля кочевников". 38-летняя китаянка Чжао также была признана лучшим режиссёром. Она стала второй женщиной-режиссёром, одержавшей победу в этой номинации. Первой когда-то была Барбра Стрейзанд — 40 лет назад, если кто помнит.

Кадр из фильма "Земля кочевников" / kinopoisk

Вторым из главных триумфаторов церемонии стал исторический сериал "Корона", которому досталось четыре награды в телевизионных категориях. Сериал был признан лучшим, обойдя "Страну Лавкрафта", "Озарк", "Мандалорца" и "Рэтчед". Глобусы получили и актёры сериала — Джиллиан Андерсон, Джош О’Коннор и Эмма Коррин. Для 25-летней исполнительницы роли принцессы Дианы эта награда стала первой.

Эмма Коррин. Фото © Getty Images / Handout / HFPA

Лидером по числу номинаций среди полнометражных фильмов в этом году стала биографическая драма Дэвида Финчера "Манк" — картина была представлена в шести категориях. Тем не менее фильм так и остался без призов. К числу победителей присоединились комедийный "Борат-2", трогательный мультфильм "Душа", сериал "Шиттс Крик" и, конечно, нашумевший сериал-рекордсмен "Ход королевы".

Лучшим драматическим актёром был посмертно признан Чедвик Боузман за роль в картине "Ма Рейни. Мать блюза". Награду от имени актёра получила его жена Тейлор Симона Ледвард. Лучшими киноактёрами в этом году также стали Саша Барон Коэн ("Борат-2"), Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей") и Розамунд Пайк ("Аферистка").







Так как вручение призов проходило дистанционно, то сами статуэтки глобусов, по заверению организаторов, будут доставлены победителям позднее. Напрашивается вопрос: позднее на сколько? Вишенкой на торте стали обвинения в коррупции членов жюри, которые были уличены в слишком пристальном участии в судьбах некоторых лент.

Например, незадолго до церемонии Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором было сказано, что 30 из 87 членов HFPA побывали во Франции на съёмках первого сезона сериала "Эмили в Париже". По мнению журналистов, именно поэтому сериал попал в несколько номинаций на "Золотой глобус". Как говорится в расследовании, членов жюри встретили в Париже по-королевски, они проживали в пятизвёздочных отелях и ни в чём себе не отказывали.

Кадр из фильма "Эмили в Париже" / kinopoisk

Надо сказать, обвинения далеко не беспочвенны и слухи о коррупционной составляющей не впервой витают над золотой статуэткой. Да и о какой профессиональной беспристрастности можно говорить, когда, например, от России в жюри "Глобуса" сидит Александр Невский. Есть мнение, что он такой же "член жюри", какой и "мистер Вселенная". Поговаривают даже, что он, возможно, не самый неподкупный арбитр. А нам остаётся теперь лишь сравнить результаты "Золотого глобуса" с мнением американской киноакадемии, которое мы узнаем 25 апреля в рамках вручения премии "Оскар".

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