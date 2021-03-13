Как египтяне мумифицировали мёртвых: детальное описание процесса и неизвестные подробности

Весь процесс занимал ровно 70 дней. Порядок действий в основном передавали из уст в уста, так что недавно найденный папирус с "памяткой" — настоящее сокровище для египтологов.

Это фрагмент папируса, которому три с половиной тысячи лет. До недавнего времени он хранился у частного коллекционера. Несколько лет назад его передали музею Копенгагена. Ещё один кусок того же самого документа (тоже из частной коллекции) теперь хранится в Лувре. Другие части утрачены или, по крайней мере, пока не найдены, но и того, что есть, хватило для докторской диссертации датского египтолога Софи Шедт.

Фрагмент древнеегипетского папируса, в котором описан процесс мумификации. Фото © University of Copenhagen

Она рассказала, что по своему содержанию это медицинский трактат. В основном посвящён кожным заболеваниям и лечению травами. Но есть в нём также весьма любопытные данные по мумификации. К примеру, описан процесс, о котором до сих пор ничего не знали: бальзамирование лица. Ранее египтологи уже находили мумий с лицами, покрытыми отдельной тканью и смолой, и вот теперь выяснилось: оказывается, лицо особо берегли от насекомых и бактерий. Для этого его накрывали куском льняного полотна красного цвета, пропитанного особым снадобьем.

Иллюстрация процесса бальзамирования лица будущей мумии. Фото © University of Copenhagen / Ida Christensen

— Мы получили список ингредиентов этого средства, состоящий в основном из ароматических веществ растительного происхождения и связующих веществ. Из них приготавливается жидкость, которой бальзамировщики обрабатывают кусок красного льняного полотна. Затем красное полотно прикладывают к лицу умершего, чтобы заключить его в защитный кокон из ароматных и антибактериальных веществ. Этот процесс повторялся с четырёхдневным интервалом, — рассказывает исследователь.

Папирус оказался на добрую тысячу лет старше всех известных до сих пор письменных свидетельств о мумификации в Древнем Египте. Софи Шедт сопоставила этот текст с другими историческими источниками и уточнила: процесс длился в общей сложности 70 дней (как и писал Геродот), из них первые 35 дней проходило высушивание останков, почти столько же уходило на обёртывание.

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— Текст читается как памятка, он, должно быть, написан для специалистов, которым нужно было напоминание о деталях, например, указываются рецепты мазей или способы использования разных типов бинтов, — поясняет исследователь.

Согласно Геродоту, у древних египтян было три способа мумификации, они отличались по уровню сложности, применяли их в зависимости от материального положения семьи усопшего.

Мумия для бедных

Вот самый простой и недорогой способ: "В брюшную полость вливают сок редьки, потом кладут тело в натровый щёлок на 70 дней. После этого тело возвращают родным". Это древнегреческий историк описывает во второй части своей знаменитой "Истории" ("Книга вторая. Эвтерпа", она посвящена Египту и Ливии). Там же рассказывается и о двух более сложных и дорогостоящих способах.

Мумия для среднего класса

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Покойникам побогаче через трубку вливали в брюшную полость кедровое масло, и, опять же, помещали тело в натровый щёлок. Это раствор едкого натра. Зарубежные исследователи часто упоминают natron (смесь едкого натра, пищевой соды с небольшим добавлением обычной соли и сульфата натрия). Известно, что большие запасы этого минерала образовались в озёрах на севере Египта, возле дельты Нила, там находится впадина под названием Вади-эн-Натрун. С помощью этого вещества "высушивали" тело, чтобы предотвратить дальнейшее разложение, и лишь затем бальзамировали и заворачивали в ткань, пропитанную ароматическими и антибактериальными веществами.

Судя по описаниям Геродота, в обоих названных выше случаях внутренности не удаляли, а просто обрабатывали. Для высокопоставленных особ технология существенно отличалась.

Мумия фараона

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Первым делом извлекали мозг. Через ноздри в голову вводили металлический крючок и вытягивали какую-то часть. Чтобы вышло остальное, впрыскивали растворяющие вещества, а затем переворачивали тело на живот. Кстати, очень интересно: древние египтяне не ставили мозг ни во что и считали совершенно ненужным для загробной жизни. Судя по всему, его просто выбрасывали.

Далее с помощью каменного ножа делали надрез внизу живота. Вынимали всё, кроме сердца. По древнеегипетским верованиям, именно оно поможет найти путь к новой жизни. Образовавшиеся пустоты в теле заполняли бинтами, опилками и другими материалами. Органы высушивали и помещали в специальные сосуды четырёх видов. Тот, что с крышкой в виде головы шакала, предназначался для желудка, с головой обезьяны — для лёгких, сокола — для кишечника, человека — для печени. Сосуды назывались канопами и символизировали богов, играющих важную роль в древнеегипетском потустороннем мире: Дуамутефа, Хапи, Кебехсенуфа и Амсета. Чаще всего эти ёмкости клали рядом с телом.

Интересно, что о натроне в древнейшем медицинском папирусе не говорится. А между тем, по другим данным, тело им начинали обрабатывать на четвёртый день после изъятия внутренностей, причём обрабатывали как снаружи, так и изнутри. Вообще, весь ритуал был разделён на 17 этапов, каждый из которых длился четыре дня. На 68-й день мумию помещали в саркофаг, а в оставшиеся два дня совершали молитвы. Египтяне верили, что душа после долгого путешествия вернётся к телу.

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Этот молодой человек прожил, по разным оценкам, от 17 до 23 лет и умер более трёх тысячелетий назад. Вот уже почти столетие эта смерть не даёт покоя египтологам: учёные всеми силами пытаются понять, что именно произошло с юношей. Дело в том, что это сам Тутанхамон. И с его мумией всё весьма странно.

Во-первых, почему так лежат руки? Они должны лежать перекрещенными на груди, как и положено царской особе. Во-вторых, где сердце? Согласно ритуалу, его должны были оставить. В-третьих, разрез на животе для удаления внутренностей идёт наискосок от пупка, а не параллельно подвздошной кости, как нужно. Кроме того, смолу в череп заливали дважды, но ничего подобного в сохранившихся "рецептах" тоже не описано. Наконец, сам череп повреждён. В Скотленд-Ярде патологоанатомы заявили, что обычно в таком состоянии он бывает у убитых топором или чем-то подобным. Впрочем, знаменитый исследователь египетских гробниц Захи Хавасс полагает, что повреждение случилось во время мумификации. Так вот, именно знания о процессе бальзамирования порождают такое множество вопросов. Не могли Тутанхамона мумифицировать неумехи.

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