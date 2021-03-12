Переоценка ценностей: почему сын экс-главы ЦИК готов голосовать за Гитлера

Если бывший председатель ЦИК Владимир Чуров всегда был публичным человеком без секретов, то его сын Евгений предпочитает находиться в тени. Лайф выяснил интересные подробности жизни Чурова-младшего: он работал в "Рособоронэкспорте", увлекается оружием и очень активен в социальных сетях. Только в "Твиттере" он написал более 90 тыс. сообщений. Правда, многие посты Евгения Чурова пропитаны неонацизмом и ксенофобией. Недавно он занялся малопонятным бизнесом, в котором его партнёром стал авантюрист с долгами в 400 млн рублей.

Идеальный мужчина

Если вбить имя Евгения Чурова в поисковики, то можно узнать лишь то, что его назвали в честь деда-офицера, он учился в престижном Московском институте международных отношений (МГИМО) и в Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ), работал какое-то время в "Рособоронэкспорте". 32-летний Евгений — копия отца: интересуется военной историей, по-своему любит родину. Чувствуется, кто его воспитывал и прививал ему ценности. В то же время молодой человек не скрывает шовинистических взглядов, увлечения оружием, свастиками, рунами и Гитлером.

Евгений Чуров — сын экс-главы ЦИК. Фото © facebook / Evgeny IKot

Сам Чуров-младший наверняка был уверен, что никто и никогда не узнает о его интересах. Лайф обнаружил его аккаунты в "Фейсбуке", "ВКонтакте", "Твиттере", "Инстаграме". Все они так или иначе связаны или были связаны с его никнеймами: StickyDaemon, _man33_, Ikot, Armitage. Записи в "Твиттере" о дне рождения автора также совпадают с реальной датой рождения Евгения Чурова. Идентичны также круги институтских друзей, есть линки на собственные другие аккаунты и прочие подтверждающие детали. Например, в "Инстаграме" помимо фотографий с выставок вооружений (работа в "Рособоронэкспорте") есть снимки церквей — именно их фотографированием увлекается Чуров-старший.

В "Твиттере" Евгений Чуров может скрываться под ником Идеальный мужчина . С 2010 по 2016 год он опубликовал свыше 92 тысяч твитов — на уровне топовых русскоязычных блогеров. Впрочем, подписчиков у него не так много — всего 860 человек. Вероятно, не всем нравится содержание постов. Автор комментирует в "Твиттере" все темы, про которые у него наболело: ругался на дорожные работы, на Польшу, на украинцев, нерусских. Представителей национальных меньшинств он осыпает отборными ругательствами.

В одном из сообщений автор интересуется, почему до сих пор нет демотиватора с Гитлером, и даёт ссылку на фотографию фюрера.





Автор постоянно даёт понять своим подписчикам, что Гитлер для него выглядит предпочтительнее других.

— Я готов хоть за Гитлера голосовать, чтобы оленевод ушёл! — с ненавистью пишет Чуров-младший. Очевидно, кого он имеет в виду.

— Я лично готов голосовать хоть за ожившего Гитлера, но против платных парковок! — сообщает он в другом посте.





Ещё чаще Евгений упоминает чурок. Про них он пишет с нескрываемыми злобой и презрением.

— Причём тут нелегалы? Чурки — они и с паспортом чурки, — спорит с кем-то автор. В другой ветке "Твиттера" он пишет: — Правильно, чурки в топку.

Судя по постам автора в "Твиттере", он носит с собой оружие.

В соцсети "ВКонтакте" Чуров зовёт себя Ikot. В качестве личного сайта указан некий адрес в ЖЖ . Последняя запись там датирована 2014 годом. Это статья-размышление о "чернильницах" — так в националистических кругах называют русских девушек, находящихся в отношениях с уроженцами Кавказа или Средней Азии. Вплоть до недавнего времени на странице Евгения во "ВКонтакте" был указан его адрес: "страна подземных радуг и летящих в небо кроликов". Это прямая цитата из романа "Конвейер". Речь там идёт о банде неонацистов, терроризирующих нерусское население Санкт-Петербурга.

Наконец, "Инстаграм" Евгения Чурова переполнен фотографиями оружия и бронетехники. Есть там и фото креста, подозрительно смахивающего на свастику . К этому символу сын бывшего главы ЦИК испытывает явную страсть.

Бизнес-авантюра

Как выяснил Лайф, недавно Чуров-младший занялся бизнесом. В ноябре 2020 года в Москве он основал ассоциацию бизнесменов "Велес" и стал её президентом. Что это за проект, понять трудно, сайт ничего толком не объясняет. Судя по описанию, ассоциация занимается "интеграцией сложных бизнес-процессов, происходящих между участниками какой-либо системы договорных отношений (главным образом строительных, производственных, снабженческих)". Заказчики и подрядчики могут обратиться в ассоциацию, чтобы получить гарантии платёжеспособности контрагентов. Такие размытые формулировки больше похожи на бизнес-решальщиков.

Логотип "Велеса" — трёхлучевая свастика, кельтский религиозный символ, связанный со скандинавскими богами Тором и Одином.

— Это так называемый трикветр — крайне распространённый знак в Древнем мире, особенно у кельтов, — рассказал рунолог Алексей Глазачев. — Почему ассоциация использовала именно его, сложно сказать. На мой взгляд, данный символ со славянским богом Велесом слабо соотносится. Действительно, есть балтославянский амулет похожего вида, но утверждать, что это знак Велеса, нельзя. Я предполагаю, что авторы сайта хотели использовать какой-то языческий символ, но везде натыкались на варианты свастик. И, чтобы не получить обвинений в экстремизме и нацизме, выбрали трикветр.

Соучредителем "Велеса" также стала петербургская компания "Комплексные строительные решения" (КСР). С конца прошлого года Чурову-младшему в этой фирме принадлежит доля в 25%. Судя по базе СПАРК, за 2019 год КСР получили доход в 12 млн рублей, а чистая прибыль составила 159 тыс. рублей.

Бизнес-партнёр Чурова-младшего Руслан Лабунский. Фото © VK / Руслан Лабунский

Старшим компаньоном Евгения Чурова в КСР стал некто Руслан Лабунский. Ранее он крайне неудачно помогал вести строительный бизнес Артёму Маневичу — сыну убитого вице-губернатора Петербурга. Вместе они поручились по кредитам Сбербанка и погорели. В 2017 году арбитражный суд признал Лабунского банкротом, его долги сейчас составляют около 400 млн рублей.

Как выяснил Лайф, Чуров-младший и Лабунский выкупили фирму КСР у бизнесмена Николая Карнауха. Следует отметить, что на него были зарегистрированы сразу две компании с таким названием, но с разными ИНН. Вторые КСР до сих пор принадлежат ему и в данный момент ликвидируются по причине банкротства. В 2017 году фирма заключила госконтракты на 145 млн рублей с ПАО "Ленэнерго", но так и не выполнила их. Не исключено, что по мере появления проблем Карнаух стал переводить дела на новые КСР, которые затем продал Чурову и Лабунскому.

Схема, по которой фирма заключает контракт, "осваивает" деньги, а потом ликвидируется, чтобы списать долги, — не новая.

— Законы позволяют создавать фирмы с одинаковым названием, но с разными ИНН. Обычно это делают на случай проблем, например блокировки счёта. Одну компанию закрывают, но другая с таким же названием продолжает функционировать как её преемник. Могут даже оставаться прежними директор и персонал. Все прекрасно понимают, что это эффективный способ ухода от обязательств. Налоговикам и кредиторам будет очень сложно что-то взыскать, — рассказал Лайфу источник в строительной отрасли.

По словам источника, работают в такой схеме обычно три человека: руководитель компании, её юрист, который всё оформляет в рамках действующего законодательства, и финансист, чья задача — правильно перегнать деньги.

Во время изучения личности Евгения Чурова сложно отделаться от ощущения, что он тёмное альтер эго, непубличная сторона своего отца. 67-летний Владимир Чуров сейчас посол по особым поручениям МИД и председатель научного совета Российского военно-исторического общества. Он журналист и физик по образованию, занимал пост главы Центризбиркома с 2007 по 2016 год. Чуров — известный монархист, хотя тяготеет и к другим идеям. В 2009 году, выступая перед петербургскими студентами, глава ЦИК признался, что давал советы сербским националистам.

— Был на выборах в Сербии. Посещал штабы партий, в том числе Националистической сербской радикальной партии В. Шешеля. Задаю им вопрос: "Почему у вас такая бездарная агитация: плакаты с лицом Шешеля и лозунг? У вас что, истории нет? Вы националисты, патриоты, у вас же были великие лидеры. Так нельзя", — рассказал Чуров.

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