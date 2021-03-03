Российская феминистка объявила сбор денег для мигрантов после расправы над семьёй под Нижним Новгородом

В 2016 году в немецком городе Мангейме трое молодых людей напали во дворе на девушку, ограбили и изнасиловали её. Девушка оказалась не просто случайной прохожей. Её звали Селин Гёрен, она была левой политической активисткой, защитницей прав меньшинств и завсегдатаем всех митингов в защиту мигрантов.

Заявила ли она в полицию о случившемся? Не сразу. А когда заявила, то стыдливо умолчала о сексуальном насилии, ограничившись только тем, что у неё отобрали сумку. А самое главное, она неверно описала нападавших. С её слов, это были типичные немецкие парни. Но полиция взялась за это дело всерьёз, а дама запуталась в собственной лжи и наконец созналась: внешность у мужчин, равно как и акцент, были ярко выраженно арабскими.

Селин — одна из тех, кто в годы миграционного кризиса активно помогал Германии терять своё лицо и погружаться в хаос. Но ей нельзя отказать в некотором благородном безумии. Реальность опрокинула её мечты о толерантной Европе без национальностей и границ, и вместо того, чтобы признать ошибку, она решила игнорировать реальность. Таких примеров много. Была, например, изнасилованная африканцами скандинавская активистка, которая потом описала свой опыт в пространной статье с выводом о том, что получила своё заслуженно — как расплату за колониальное прошлое. А в 2018-м четырёх иностранных велотуристов убили в Таджикистане: переехали машиной, а потом добили ножами. Один из них, американец, незадолго до смерти написал в своём блоге: "В общем и целом люди добры. Иногда эгоистичны, иногда близоруки, но добры".

В России суровый климат и непростая жизнь, и потому мальчики и девочки, верящие в бесконечное добро и розовых пони, здесь долго не рождались. Однако в последние годы подобные типажи стали появляться и тут. Дарья Серенко — фем-активистка, автор нескольких интернет-изданий, сторонница "культуры согласия" (это когда секс-партнёр спрашивает разрешения на каждое последующее действие) и считает, что мигранты практически не совершают преступлений. Всё это было бы окей — в нашей многоконфессиональной стране верить можно во что угодно, в том числе в розовых пони. Вот только реальность постучалась в дверь и тут: под Нижним Новгородом произошло зверское убийство.

Напомню: рабочий по имени Шомастон Темиров вырезал целую семью Малаховых, не пощадив даже пятилетнего ребёнка и изнасиловав его мать. Случай, разумеется, вызвал бурную дискуссию о миграционной политике России. Поучаствовала в ней и Серенко… тем, что объявила сбор денег фонду "Гражданское содействие", который занимается помощью беженцам и мигрантам.

Парадокс мышления левых феминисток, что наших, что зарубежных, состоит в том, что их требования и претензии к мужчинам не распространяются на мигрантов — потому что они такие же "угнетённые", как и женщины. Возможно, мы чего-то не знаем, и Темиров действовал в соответствии с "культурой согласия": спросил у бабушки и дедушки Малаховых, хотят ли они быть задушенными, а потом у матери, не желает ли она интимных отношений прямо над трупами. Хотя более вероятно другое — механизм игнорирования реальности включился и здесь.

Однако разница между Серенко и её немецкой коллегой Гёрен в том, что вторая принесла в жертву убеждениям только саму себя. Отказалась от правосудия, чтобы не поколебать своей картины мира. Серенко призывает к самообману других, потенциально увеличивая количество возможных жертв. Своим флешмобом она пытается поселить в мир единорогов других, убедить их, что нет опасности там, где она на самом деле есть.

Посмотрите на фотографии семьи Малаховых. Четверых из них нет в живых, а спасти их могла бы просто элементарная осторожность. Им и таким, как они, Серенко рассказывает, что опасности нет и что русские тоже убивают.

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