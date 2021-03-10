Эксперты рассказали, почему важно отказываться от смартфона перед сном

По мнению российских и зарубежных специалистов, лучше всего отказаться от использования каких-либо устройств перед сном.

"Смартфон — это стимулятор, который запускает активность симпатического отдела вегетативной нервной системы, — объясняет психолог Вячеслав Любимов. — Эта активность ведёт к ряду биохимических и физиологических реакций. Выделяются адреналин и кортизол. В свою очередь кортизол подавляет мелатонин. А мелатонин отвечает за нормальный, качественный сон".

Эльвина Насибулина, аналитик-исследователь цифровых продуктов "Роскачества", утверждает, что перед сном необходимо включить режим "Не беспокоить", чтобы уведомления не нарушали сон. "Яркость экрана тоже лучше уменьшить, чтобы в том случае, если вы возьмёте телефон посреди ночи, свечение экрана не ударило по глазам. Наконец, лучше не оставлять телефон на зарядке на всю ночь, а подзарядить его заранее, чтобы не перегружать устройство", — рассказала она.

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Американские учёные из Вашингтонского университета выяснили, что если человек будет выключать свой смартфон в девять вечера, то это поможет ему продуктивнее провести следующий рабочий день. Кристофер Барнс, доцент кафедры менеджмента Школы бизнеса Фостера, полагает, что, несмотря на то что смартфоны стали незаменимыми помощниками человека, за возможность быть всё время в курсе событий приходится расплачиваться продуктивностью работы на следующий день.

Экраны гаджетов могут вызвать расстройство сна. Всё дело в излучении синего цвета, выделяемого дисплеем. Для проверки этой теории учёные разделили группу офисных работников на два лагеря: первые использовали гаджеты вечером прямо перед сном, а вторые, напротив, откладывали устройство в сторону в девять часов вечера. В результате вторая группа работала на следующий день намного более продуктивно, чем первая.

— Использование смартфона перед сном может привести к нарушению сна, это связано с тем, что голубой свет экрана приводит к снижению синтеза мелатонина — гормона, который отвечает за засыпание, за здоровый сон. Второй момент — это то, что в смартфоне человек, как правило, сидит в социальных сетях или же просматривает ленту новостей. Это дополнительная психологические нагрузка, препятствующая засыпанию, — считает Алена Максимова, член МОО "Ассоциация сомнологов".

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К аналогичным выводам пришли учёные из Калифорнийского университета. Протестировав 653 добровольца со всей территории США, специалисты пришли к выводу, что чем больше человек пользуется гаджетом на протяжении дня, тем хуже он засыпает.

Выводы американских коллег подтвердили и учёные из Норвегии. В качестве "испытуемых" взяли молодёжь — от 16 до 19 лет. Основной задачей для группы молодых людей стала запись времени использования смартфона и сна на протяжении суток. При этом особое внимание уделялось моменту, когда человек ложился спать. Выяснилось что, чем дольше они использовали гаджет, тем большее время им требовалось чтобы уснуть.

На платформе iOS режим "Не беспокоить" настраивается следующим образом: необходимо перейти в меню "Настройки", далее пролистать до меню "Не беспокоить" и выбрать период, когда все уведомления на iPhone будут заглушены. При этом можно оставить вызовы от избранных контактов.

Аналогичная функция есть и на Android. Потяните шторку уведомлений вниз и тапните по значку "Настройки", перейдите в уведомления и выберите меню "Не беспокоить". Установите время, когда все уведомления будут отключены, и настройте исключения.

Отложите ваш гаджет в девять часов вечера или переведите его в режим "Не беспокоить". За это вы скажете себе спасибо на следующий день.

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