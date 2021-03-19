Золушка и олигарх из канализации: на что тратятся миллиарды Мосводоканала

Европейские базы данных помогли Лайфу пролить свет на красивую историю отношений бывшей жительницы украинского хутора и могущественного директора Мосводоканала Александра Пономаренко. В их жизни теперь есть роскошь, миллиардные господряды для своих, усадьбы на Лазурном Берегу во Франции, офисы в Братиславе и торговые центры в Подмосковье. Как это им удалось — разбирался Лайф.

Дворцы русских господ

Несколько лет назад сонную и размеренную жизнь посёлка La Colle Noire во французском регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег нарушила тяжёлая строительная техника. Эти места в первую очередь прославились замком известного кутюрье Кристиана Диора и живописной природой. Аборигенов тут немного, живут они в небольших аккуратных домах. Такой стройки здесь не видели давно. На склоне, с которого открывается самый шикарный вид в округе, выросла пара дворцов-близнецов. Колоннады, лоджии, террасы, огромные окна в пол, портики — не стыдно принять и королевскую особу. На одном из участков даже отгрохали подобие Эйфелевой башни.

Один из дворцов, построенный таинственными русскими во французском посёлке La Colle Noire. Фото © facebook / yadoyanaleks

— Ходили слухи, что это строит большой человек из России. То ли чиновник, то ли бизнесмен. К воротам подъезжали дорогие машины. Выходил мужчина в костюме и эффектная дама с детьми. Ещё мы удивлялись, зачем им такая башня, — рассказал Лайфу Эрик Анри с улицы Chemin de Magnanon.

В панораме Google Street View снимки от 2013 года. Дворцы ещё достраиваются. Можно рассмотреть мини-копию Эйфелевой башни во дворе. Чтобы увидеть второй дворец, надо пройти вперёд.

Шаг за шагом Лайф смог вычислить новых пейзан. Догадки местных оказались правдой: хозяева особняков живут в России. Факты говорят о том, что владеет недвижимостью семья директора Мосводоканала Александра Пономаренко.

По французским законам иностранцы не могут оформлять недвижимость на себя, им нужно зарегистрировать фирму. Процедура крайне неприятная, если есть что скрывать. Придётся указывать все данные: дату и место рождения, поимённый состав семьи и даже адрес регистрации. Эти документы заверяются нотариусами и выкладываются в публичные реестры. С ними можно ознакомиться здесь. На этом и "прокололась" семья Пономаренко. Так Лайф и узнал красивую историю о том, как обычная девушка с украинского хутора встретила московского принца, стала крупнейшим партнёром Мосводоканала и хозяйкой французского поместья. Но об этом позже.

Коммунальный гигант

Народ в Москве из года в год спокойно воду пьёт и льёт, Но знает лишь водоканал, как эту воду добывал, Другая не нужна награда — все наши мысли и дела: Чтобы вода текла где надо, а где не надо — не текла! Вадим Головня Заслуженный работник Мосводоканала, бард-шестидесятник

Каждое утро к офису Мосводоканала в Плетешковском переулке в районе "Бауманской" подъезжает седан, из которого выходит импозантный и ухоженный мужчина в дорогом костюме. Это 59-летний директор организации Александр Пономаренко. Его вид говорит о том, что жизнь удалась. Правда, его зарплата и имущество остаются тайной: Мосводоканал хоть и бюджетная компания, но её топ-менеджеры не обязаны публиковать декларации о доходах. Вот они лишний раз и не дразнят людей.

Главный офис Мосводоканала в Плетешковском переулке. Фото © mosvodokanal.ru

А развернуться там есть где. Мосводоканал — крупнейшая коммунальная компания России, принадлежащая государству в лице Департамента городского имущества Москвы. Это 12,5 тысячи сотрудников, вся городская канализация, 13 тыс. километров труб, 516 насосных станций, очистные сооружения, снегоплавные пункты. Ежегодный доход оценивается в 50–60 млрд рублей.

Пономаренко управляет всем этим хозяйством уже девятый год. Информация о нём скудна. Родился в Джанкое УССР, институт окончил в Москве, в 80-е устроился инженером в "Мосэнерго", в 90-е дорос до начальника эксплуатационного района, в нулевые занял кресло руководителя организации. Давно разведён. У него 39-летний сын Максим и 35-летняя дочь Наталья. А ещё он почётный энергетик со знаком ордена Святого Александра Невского "За труды и Отечество" на груди.

Директор Мосводоканала Александр Пономаренко Фото © Мосводоканал

Сказка о Золушке

В середине 90-х Любови Комиссаренко с украинского хутора Викторовка Черкасской области было 18 лет. По местным меркам её жизнь удалась: вышла замуж за парня-работягу, родила сына Андрея, ездила на зелёных "Жигулях". Когда девушке исполнилось 25, судьба свела её со столичным принцем Александром Пономаренко. В те времена он работал в структурах "Мосэнерго". У них начался роман, женщина развелась с мужем и вместе с сыном перебралась в Москву.

Любовь Комиссаренко — гражданская жена Александра Пономаренко

Удачное знакомство пошло ей на пользу: Комиссаренко занялась бизнесом, зачастила во Францию и Словакию. Жизнь изменилась и у её сына Андрея. Он окончил престижную Павловскую гимназию, где год обучения стоит полтора млн рублей. Сейчас ему 25. Молодой человек — консультант кипрского филиала всемирно известной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, живёт в особняке в Лимасоле.





Официально Комиссаренко и Пономаренко так и не расписались, хотя вместе уже почти двадцать лет.

Французские пейзажи

Давайте перенесёмся вновь во Францию, но только уже на побережье Средиземноморского моря к подножию хребта Эстерель в коммуну Теуль-сюр-Мер. Кругом леса, поля мимоз, морские пейзажи и красные скалы. Нет суеты, туристов и пробок, зато есть сразу четыре порта для яхт. В 100 метрах от пляжа по адресу Avenue de Provence, 4 расположилось красивое шато в четыре яруса высотой и с бассейном во дворе. Площадь участка — около 1,5 тыс. кв. м, примерная стоимость €18 млн .

Шато на Avenue de Provence, 4 © Google Maps

Согласно французскому реестру, здесь зарегистрировано предприятие SCI Anastasia. Аббревиатура в названии указывает на то, что оно не только владеет недвижимостью, но и зарабатывает на ней. Лайф ознакомился с учредительными документами. Бизнес основали в 2016 году. Владеют им Любовь Комиссаренко, её сын Андрей, а также её несовершеннолетние дети от Александра Пономаренко — 9-летний Михаил и 16-летняя Анастасия. В реестре имеются сведения о том, что Любовь развелась со своим официальным супругом незадолго до рождения Анастасии и с тех пор живёт гражданским браком в одной квартире с Александром Пономаренко.

Заявленной корпоративной целью SCI Anastasia являлось приобретение элитного жилого комплекса Le Saint Pierre в Ницце по адресу 52 rue de la Buffa. У этого многоквартирного дома есть свой русскоязычный сайт , из которого можно сделать вывод, что построили его для продажи нашим соотечественникам. За апартаменты придётся выложить от €500 тыс. до €1,5 млн.

Жилой комплекс Le Saint Pierre в Ницце.

И Теуль-сюр-Мер, и квартиры в Ницце кажутся сущей безделицей по сравнению с другим французским активом Любови Комиссаренко. Лайф обнаружил документы, согласно которым ещё в 2009 году Александр Пономаренко и его сын от первого брака Максим зарегистрировали во Франции некоммерческое партнёрство по управлению недвижимостью Alexander et Fils ("Александр и сын"). Они внесли в его уставный капитал €1 млн и тот самый гектар земли стоимостью €500 тыс. в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. В учредительных документах партнёры прописали цели: привлечение кредита, развитие и застройка территории. В 2016-м Александр Пономаренко переписал свою долю на Любовь Комиссаренко.

© Французский реестр юридических лиц

Подтвердить участок Alexander et Fils в La Colle Noire оказалось непросто: геодезисты поменяли границы, устарели кадастровые номера. Однако особняки с копией Эйфелевой башни никуда не делись. Лайф получил кадастровую выписку на эту недвижимость.

© Google Maps

Тот, что слева вверху, принадлежит компании Alexander et Fils. На спутниковом снимке можно разобрать большой дом, парковку, бассейн и теннисный корт. В 2008 году это место было чистым полем, а в 2013-м здесь уже достраивали особняк: три этажа, колоннаду, мезонин, мини-копию Эйфелевой башни. Площадь участка — почти 11 тыс. кв. метров. Такая роскошь тянет на €50 млн.

Второй дворец не менее прекрасен: размеры участка более 11 тыс. кв. метров, цена может превышать €53 млн. Владеет им некто Александр Ядоян. Это деловой партнёр руководителя Мосводоканала Александра Пономаренко. Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", они вместе контролируют компании "Амалия", "Мика авто", "Сомап". Ранее в их совместном владении были фирмы "Линия", "Содружество-ЯП" и "Спецтранс Веста". В соцсетях Ядоян выглядит человеком скромных запросов: отдыхает с родственниками в Грузии, мечтает о новом "мерседесе".

У Любови Комиссаренко есть активы и в Словакии. Её братиславские фирмы KLP Development s.r.o. и Evanka s.r.o. имеют на балансе недвижимость стоимостью €35 млн и приносят хозяйке доход €1,1 млн в год. Суть деятельности обеих компаний — сдача в аренду офисов по адресу Hviezdoslavovo námestie 20.

Братиславские офисы Любови Комиссаренко. Фото © cushwakeoffices.sk

Судя по зарубежным реестрам, в Москве Александр Пономаренко и Любовь Комиссаренко прописаны в высотке на Мичуринском проспекте, 80. Здесь у них квартира площадью 239 кв. м. Из окна виден ландшафтный парк и Большой Очаковский пруд. Цена подобного жилья — около 50 млн рублей . Любовь со своим старшим сыном ещё живёт в квартире в 257 кв. м в элитном ЖК "Имперский дом" в Якиманском переулке, 6. Аналоги продаются на вторичном рынке за 328 млн рублей.





Кажется, что видный московский коммунальщик скрывает свои отношения с Комиссаренко. Этому может быть логичное объяснение: её фирмы активно выигрывают крупные тендеры на госзакупках, среди основных заказчиков как раз выступает Мосводоканал. А это уже прямой конфликт интересов. Кроме того, женщина может быть держателем активов.

От "Макдоналдса" до "Лаборатории Гемотеста"

В подмосковных Горках Ленинских раскинулось дачное товарищество "Факел". Его основатели — Александр Пономаренко с бывшей супругой Ниной Клестовой, а также ещё 16 человек. Большинство из них имеют огромное количество бизнес-пересечений с директором "Мосводоканала". Чаще всего он уступал им свои активы либо назначал управляющими. Посёлок похож на неформальную корпорацию Пономаренко.

Посёлок "Факел", где живёт сразу 16 бизнес-партнёров Александра Пономаренко.

База данных СПАРК говорит, что Александр Пономаренко контролирует сам или через приближённых ему людей десятки различных компаний с миллиардной выручкой. Это медицинские, торговые, строительные, производственные и коммунальные фирмы, отели и агрокомплексы.

Например, Пономаренко через компании "Кип-трейд” и "Простор-СФ" владеет бизнесом в подмосковных городах Дзержинский и Люберцы. Речь о гипермаркете мебели "Интерьер Сити", производителе мраморных изделий "Содружество ЯП", магазине "Спорт экстрим", кафе "Макдоналдс" и торговом центре "Гренада". В сумме эти активы приносят свыше 220 млн рублей в год.

Фирма "ПКО инвест" владела 33-процентной долей в "Лаборатории Гемотест" и принесла по итогам 2020-го чистую прибыль почти миллиард рублей. Достались эти деньги бенефициару — Наталье Пономаренко, старшей дочери Александра Пономаренко. В её собственности также находится 40% акций строительной группы "Тройка". Здесь годовые доходы скромные — всего 74 млн рублей.

Сын Пономаренко Максим контролирует ялтинский отель "Пальмира палас". Подсчитать доходы проблематично, так как бизнес управляется не централизованно, а через сеть разрозненных компаний. Ещё Максим распоряжается парком отдыха "Усадьба Тимохово-Салазкино" стоимостью 0,4 млрд рублей в подмосковном Видном.

Бывшая супруга Пономаренко Нина Клестова через компанию "Виктория" владеет отелем "Пальмира бизнес клуб" на Новоданиловской набережной в Москве. В 2019 году она отразила выручку в 173 млн рублей.

Любови Комиссаренко принадлежит компания "Оптима-инвест", которая контролирует восемь строительных фирм в Московской области и три в Москве. Доход за 2019 год оценивается в 400 млн рублей. Среди построенных объектов — жилые комплексы "Новотомилино", город-курорт "Май", "Новокрасково", "Облака" и десятки других. Это не всё. Ещё у Любови имеется управляющая компания "ДЦ на Смирновской", которая обслуживает девять домов и зарабатывает около 13 млн рублей.

Лайф изучил сотни госконтрактов, которые выигрывали компании, связанные с Александром Пономаренко и его окружением. Как предполагалось, чаще всего заказчиком их услуг оказывался Мосводоканал. Таким образом осваивались десятки миллиардов рублей. Изучить самые подозрительные закупки можно в галерее ниже.

















Интересная история случилась с ООО "Диалог", конечными бенефициарами которого являются Любовь Комиссаренко и Максим Пономаренко. Этот поставщик выиграл аукцион по благоустройству площади Юности в Зеленограде. Работы там начались за несколько недель до того, как подвели итоги конкурса. На площади разобрали исторический парапет из булыжников под видом аварийной перекладки водопровода по заказу Мосводоканала. На информационном стенде генподрядчиком был указан "Вектор-Ф". При похожих обстоятельствах началась реконструкция Хохловской площади в центре Москвы. Также аукцион выиграла компания "Диалог", работы стартовали задолго до объявления итогов конкурса.

P.S

Эта история показала, что среди руководителей крупных государственных предприятий есть настоящие миллиардеры, которые обеспечили достойную жизнь себе и своим семьям за счёт своих должностей и доступа к бюджетным потокам, однако об этом мало кто знает. Возможный пробел в законодательстве заключается в том, что руководители муниципальных предприятий не обязаны подавать декларацию о своих доходах и имуществе. Это очень удобно Пономаренко и другим топ-менеджерам, потому что так они не привлекают к себе общественного внимания и интереса со стороны правоохранительных органов.

Авторы