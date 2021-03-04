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В Сыктывкаре силовики нейтрализовали конспиративную ячейку "Свидетелей Иеговы"

Одного из последователей экстремистского сообщества отправили в СИЗО.

4 марта 2021, 11:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сыктывкаре прошли обыски и задержания по делу о конспиративной ячейке экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*. По делу проходят пять фигурантов и более десяти свидетелей, один человек заключён под стражу, сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

"Возбуждено уголовное дело в отношении пяти жителей города Сыктывкара, которые подозреваются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ)", — говорится в сообщении ведомства.

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По версии следователей, в период с 2017-го по текущий год членами ячейки осуществлялись законспирированные сборы, на которых изучались экстремистская литература, а также методы координации по распространению деятельности организации. Помимо этого они активно пытались вербовать в секту новых участников.

В результате одного из подозреваемых заключили под стражу, двух оставили под домашним арестом, а ещё двух отпустили под подписку о невыезде. В качестве свидетелей по делу допросили более десяти человек.

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Как сообщал Лайф, в феврале в Москве ликвидировали ячейку "Свидетелей Иеговы", которая занималась вербовкой россиян в свои ряды. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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