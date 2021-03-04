Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Выписки из французского реестра юрлиц

Особенность французских реестров — указание большого количества личных данных учредителей компаний.

4 марта 2021, 11:50
Скриншот

Скриншот

Александр Пономаренко прописан в Москве на Мичуринском проспекте, д. 80.

Скриншот

Скриншот

Любовь Комиссаренко прописана в том же доме, в той же квартире, что и Александр Пономаренко. Вместе с ними живут их общие дети: Анастасия и Михаил.

Авторы
Пережогин Егор
Пережогин Егор

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Исповедь грешницы: почему "убитая" чемпионка так быстро сбежала от Плющенко

сегодня в 11:52
Life

Путин: Девять регионов ещё не приступали к вакцинации от ковида

сегодня в 12:01

Путин назвал российские вакцины от ковида наиболее эффективными в мире

сегодня в 11:59

Путин назвал "ублюдками" и "букашками" тех, кто в Сети подталкивает детей к суициду

сегодня в 11:53

Кофе, сушёный кальмар и курага: Лайф узнал о содержимом передачки для Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"

сегодня в 11:51
Layer 1