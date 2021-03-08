Вакцинация весной: врачи объяснили, когда и чем лучше привиться аллергикам

Примерно треть россиян встречают весну со смешанными чувствами: цветущие растения для них — предвестники малоприятных симптомов. А в этом году в особом замешательстве оказались те, кто ещё не успел привиться от ковида. Лайф получил ответы на их самые актуальные вопросы.

Когда прививаться?

Аллергику желательно получить второй укол вакцины от коронавируса примерно за месяц до того, как для него обычно начинается сезон аллергии. Об этом рассказал в интервью Лайфу доктор медицинских наук, врач Антон Ершов. Он подчеркнул, что у каждого такого пациента свой индивидуальный календарь.

— Аллергик обычно знает, на что именно у него аллергия, а значит, когда его аллерген проявляется в большей степени, — сказал медик.

Он подчеркнул, что людям с такой проблемой при вакцинации стоит придерживаться двух главных правил: не вакцинироваться на фоне обострения аллергии и за час-полтора перед прививкой принять антигистаминный препарат.

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В то же время многим аллергикам стоит позаботиться о том, чтобы их вакцинация не выпала на разгар весны, советует аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

— Если уже есть проявления сезонной аллергии, то всё-таки лучше отложить, а если есть возможность привиться и лечащий врач считает, что можно рискнуть и не получить обострения, поскольку деревья ещё не цветут, то лучше это сделать заранее, — пояснила она в интервью Лайфу.

Врач добавила, что симптомы сезонной аллергии у многих начинают проявляться уже с конца марта. Кроме того, пыльца растений — далеко не единственная причина мучений, омрачающих радость от прихода весны.

— Когда снег полностью сойдёт, у многих ещё останутся проявления аллергии на реагенты, которые будут пылить с весенним ветром, не убранные ещё весенними дождями. Когда ещё нет пыльцы, возможны проявления аллергии на сорные травы, они тоже могут давать какие-то реакции, — рассказала она.

После недавних трескучих морозов резко усилилось количество жалоб на ещё одну разновидность сезонной аллергии — зимнюю.

— Холодовая аллергия достаточно редко встречается в наших широтах, люди в основном адаптированы к нашему климату. Если человек знает, что у него аллергия на холод, лучше подождать, пока это пройдёт, — посоветовала Марина Аплетаева.

Однако Антон Ершов уверен, что аллергию на холод многие путают с симптомами ОРВИ. Он отметил, что, к примеру, внезапная заложенность носа на фоне похолодания — это в большинстве случаев совершенно не зимняя аллергия.

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— Холодовая аллергия в основном бывает у пожилых людей и проявляется несколько иначе. Например, даже от лёгкого холода очень мёрзнут и болят пальцы, они меняют цвет и так далее, — поделился доктор медицинских наук.

Как переносят вакцинацию аллергики?

По словам Антона Ершова, у него регулярно наблюдаются сотни уже привитых пациентов и ни один из них ещё не пожаловался на аллергию.

— Максимум, что я видел, — небольшая гиперемия (переполнение кровью некоторых сосудов. — Прим. Лайфа) с уплотнением, — говорит врач.

Впрочем, подчеркнул он, своих больных он подводит к вакцинации со всеми важнейшими мерами предосторожности: помимо противоаллергических средств в некоторых случаях назначает нестероидные противовоспалительные.

— Любой антиген — это потенциальный аллерген для организма. Это раздражитель для всей иммунной системы, — отметил доктор медицинских наук.

По словам Марины Аплетаевой, чаще всего вакцины (не только от ковида, но и вообще любые) вызывают местные кожные реакции, но они, как правило, не опасны.

— Покраснение в месте инъекции — это местная аллергическая реакция. Крупных системных реакций, которые несут угрозу, их практически не бывает, если говорить именно о классических, традиционных вакцинах, — говорит аллерголог.

Чем прививаться?

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На этот счёт мнения врачей очень разнятся. Аллерголог призналась, что больше склоняется именно к старым, проверенным временем технологиям. По мнению врача, людям с аллергией стоит обратить внимание на антиковидную вакцину от центра Чумакова. Напомним, она сделана на основе цельной инактивированной вирусной частицы.

— Я бы всё-таки порекомендовала прививаться инактивированной вакциной, это моё частное мнение. Какая-то врачебная интуиция, — прокомментировала аллерголог.

А вот доктор медицинских наук и практикующий врач Антон Ершов придерживается прямо противоположных взглядов.

— Это цельная частица, весь комплекс белков, и такая вакцина аллергенна настолько, насколько это только возможно, — подчеркнул он.

Медик считает, что россиянам-аллергикам стоит выбирать между вакцинами "Спутник-V" и "Эпиваккорона". Официально считается, что "Спутник-V" при аллергии переносится тяжелее, однако доктор медицинских наук с этим абсолютно не согласен.

— Там всего лишь два компонента: ген S-белка и аденовирусный носитель, который не очень аллергенен, — говорит врач.

У вакцины от центра "Вектор" три компонента — это три важнейших фрагмента S-белка. В препарате же центра Гамалеи содержится весь S-белок целиком. На этом основании принято считать, что "Эпиваккорона" меньше провоцирует аллергию. И снова этой логики доктор медицинских наук не разделяет.

— На самом деле помимо этих трёх компонентов в вакцине "Эпиваккорона" есть ещё четыре: белки-носители и адъювант, то есть то, что усиливает реакцию иммунитета. Итого семь компонентов. По моему личному мнению, семь компонентов тяжелее двух компонентов "Спутника".

Почему вообще на прививку бывает аллергия?

Помимо непереносимости отдельных компонентов вакцины существует явление слишком многообразной реакции иммунитета, объяснил Антон Ершов. Иногда вместо того, чтобы вырабатывать строго те антитела, которые нужны, организм выдаёт весь известный ему ассортимент, в том числе Е-антитела — аллергические. Главное, чтобы об этой особенности пациент и его лечащий врач узнали до прививки.

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