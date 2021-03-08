Я шагаю по Москве: 6 потрясающих ретромест для создания селфи по мотивам известных фильмов

В Международный женский день без красивых праздничных "себяшек" не обойтись. Поэтому Лайф предлагает отличный повод совместить приятную прогулку с фотосессией.

Мы подготовили шесть интересных мест в Москве, где снимались популярные советские фильмы "Я шагаю по Москве" и "Москва слезам не верит". Гуляйте по этим локациям и вспоминайте кадры из фильмов, сопоставляя их с современными местами столицы. Селфи, созданные в этих местах, точно будут особенными, пронизанными духом советского кинематографа.

"Москва слезам не верит"

Начнём путешествие по Москве с локаций популярного фильма "Москва слезам не верит" — лирической истории о судьбе трёх подруг, приехавших покорять столицу. Советский мелодраматический фильм был снят режиссёром Владимиром Меньшовым в 1979 году. Лента стала лидером проката 1980 года в СССР (посмотрело около 90 млн зрителей). В 1981 году была удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и Государственной премии СССР.

Памятник Маяковскому на Триумфальной площади

Кадр из фильма "Москва слезам не верит", фото © Татьяна Руденко

В начале первой части фильма снялся знаменитый поэт Андрей Вознесенский, который сыграл самого себя, читающего стихи у памятника Маяковскому на Триумфальной площади (бывшей Маяковской). Перед режиссёром картины стояла непростая задача — вернуть площади прежний вид (фильм снимался в 1970-е годы). По сюжету события первой серии происходят в Москве в конце 1950-х. Тогда ещё не было автомобильного тоннеля. Кроме того, на площади тогда располагалось старое двухэтажное здание "Современника", которое было снесено за несколько лет до съёмок.

Сталинская высотка на Котельнической набережной

Кадр из фильма "Москва слезам не верит", фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В фильме Катерина (Вера Алентова) переезжает на некоторое время в квартиру своего родственника — профессора Тихомирова. К ней напрашивается пожить её подруга Людмила (Ирина Муравьёва). На экране мы видим, как героини открывают дверь подъезда дома № 1 на площади Восстания (нынешняя Кудринская площадь). Но далее зритель перемещается в фойе уже совсем другой сталинской высотки — на Котельнической набережной, 1/15. Поэтому предлагаем остановиться именно у этой высотки и сделать селфи.

Станция метро "Новослободская"

Кадр из фильма "Москва слезам не верит", фото © Татьяна Руденко

Москва без метро — не Москва. Поэтому ещё один приём, погружающий нас в эпоху 1950-х, — показ московского метро. Людмила со своим будущим мужем, хоккеистом Сергеем Гуриным (Александр Фатюшин), знакомится на станции "Новослободская", движение на которой было запущено в ­1952-м. Сегодня найти витражную стену, на фоне которой стоит Людмила, несложно. Она до сих пор сохранилась и выглядит даже ярче, чем показана в фильме.

"Я шагаю по Москве"

Теперь продолжим прогулку по местам из художественного советского фильма "Я шагаю по Москве". В картине режиссёра Георгия Данелии, премьера которой состоялась в апреле 1964 года, показано множество столичных пейзажей. Так как основу киноленты составляют события, происходившие в течение нескольких дней с молодым метростроевцем Колькой (Никита Михалков) и его друзьями — сибирским монтажником Володей Ермаковым (Алексей Локтев), призывником и молодожёном Сашей (Евгений Стеблов), продавщицей отдела грампластинок ГУМа Алёной (Галина Польских).

Красная площадь

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве", фото © Татьяна Руденко

В фильме есть момент, происходящий на Красной площади, по которой едут машины. Мало кто помнит, что главная площадь страны была проезжей. Сегодня главная достопримечательность страны доступна только для пеших прогулок и делать на ней селфи — уже традиция.

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве", фото © Татьяна Руденко

Довольно много сцен в фильме снято на Красной площади. Показаны кадры с видами Спасской башни и храма Василия Блаженного. Поэтому красивые запоминающиеся селфи точно получатся.

ГУМ

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве", фото © Татьяна Руденко

Здесь же, на Красной площади, расположен главный магазин Москвы — ГУМ, куда друзья идут искать свадебный костюм для Саши (Красная площадь, 3). Сегодня Государственный универсальный магазин — одно из популярных и столичных туристических мест, фотографии из которого получаются отличными в любое время года. Особенно приятно создавать селфи в новогодний период, когда интерьер магазина празднично украшен.

Пушкинская площадь, кинотеатр "Россия"

Кадр из фильма "Я шагаю по Москве", фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

По сюжету к Коле приходит друг Саша, и они отправляются в военкомат. В это время мы видим прогулку героев по площадке свежепостроенного, ещё не работающего кинотеатра "Россия". Поэтому предлагаем завершить нашу прогулку селфи на Пушкинской площади (Пушкинская площадь, 2).

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