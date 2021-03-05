NAVI и Winstrike проголосуют за лучшее партнёрство в киберспорте

Представители крупнейших киберспортивных организаций вошли в экспертное жюри Международной премии РБ, организатором которой является информационно-аналитический портал "Рейтинг букмекеров". Им предстоит определить лучшее спортивное партнёрство, лучшего киберспортивного букмекера и лучшее спортивное СМИ по итогам 2020 года.

"Появление в российском киберспорте букмекерских компаний стало большим событием для всей индустрии. Результаты рекламных активаций продемонстрировали многим компаниям из других отраслей, что киберспорт в России уже сейчас обладает большим маркетинговым потенциалом. Можно с уверенностью сказать, что букмекерские компании стали драйвером спонсорства в киберспорте", — прокомментировал сооснователь и генеральный директор холдинга Winstrike Ярослав Комков.

"Хорошо, когда у команды есть возможность выбрать спонсора не только по финансовым предложениям, но и по перспективам совместного развития. В случае с букмекером команде важно сохранить имидж, выбирая надёжный бренд, готовый к совместным креативным историям, развивающим её медийность. Судя по тому, что в состав жюри Премии РБ вошли неоспоримые эксперты киберспорта, в этом году борьба за эту номинацию будет ещё интереснее", — отметила генеральный директор GGBet Ирина Симонова.

Шорт-лист претендентов будет сформирован 25 марта по результатам открытого голосования на сайте премии. На втором этапе победителя в каждой номинации выберет экспертное жюри. Торжественная церемония награждения состоится 14 апреля в "Барвиха Luxury Village".

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