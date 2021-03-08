Ковальчук сделал дубль и принёс "Авангарду" третью победу над "Автомобилистом"

Омский "Авангард" обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в четвёртом матче серии 1/8 плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Екатеринбурге и закончилась волевой победой "ястребов" в овертайме со счётом 4:3.

Главным героем встречи стал нападающий "Авангарда" Илья Ковальчук, забросивший две шайбы. Первым голом, забитым в середине второго периода, Кови вернул "ястребов" в игру, сократив отставание — 1:2.

А затем на девятой минуте второго овертайма при ничейном счёте 3:3 Илья принёс важнейшую, ставшую для омичей третьей, победу в серии.

Стоит отметить, что после первого периода "Автомобилист" благодаря голам Никиты Трямкина и Брукса Мэйсека вёл в счёте 2:0. И к началу третьего отрезка игры преимущество в две шайбы (3:1) хозяева сохранили, но растеряли его под занавес периода. Омичи в течение минуты дважды реализовали удаление у соперника, голами отметились Рид Буше и Иржи Секач.

"Авангард" в третий раз обыграл "Автомобилист" и повёл в серии со счётом 3:1. Пятый матч команды сыграют 10 марта в Балашихе.

КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд

"Автомобилист" — "Авангард" — 3:4 ОТ (2:0; 1:1; 0:2; 0:0; 0:1), в серии — 1-3

"Барыс" — "Металлург" — 4:2 (1:1; 1:1; 2:0), в серии — 2-2

"Северсталь" — "Динамо" М — 2:5 (0:2; 2:1; 0:2), в серии — 1-3

Авторы