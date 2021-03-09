Ватиканский пиар: для чего папа римский поехал в Ирак

"Апостольский визит" папы римского Франциска в Ирак — одну из самых опасных стран, который должен завершиться сегодня, уже успели назвать историческим. За четыре дня Франциск посетил шесть городов: Багдад, Наджаф, Ур, Эрбиль, Мосул и Бахдиду (Каракош) — центр ассирийского христианства.

Весьма сомнительно, что папа римский отправился навестить паству. Абсолютное большинство населения Ирака исповедует ислам. Однако исторически на его территории также проживали христианские общины. В 2003 году в Ираке насчитывалось около 1,5 млн христиан (примерно 3% общей численности). После начала войны с ИГИЛ* (*организация, запрещённая на территории России) многие из них были вынуждены бежать из страны или погибли от рук террористов. По приблизительным оценкам, их осталось не более 500 тыс. В 2019 году экс-министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант даже заявил о геноциде христиан на Ближнем Востоке.

Вряд ли турне понтифика можно назвать простым жестом доброй воли. В расписании поездки папы римского запланировано несколько важных встреч. В центре внимания пока что разговор с великим аятоллой Али ас-Систани, одним из самых высокопоставленных лидеров мусульман-шиитов. Не зря накануне приезда Франциска в Багдад многие шиитские милиции, противостоящие террористам, даже объявили в одностороннем порядке режим прекращения огня.

Однако папа римский несёт не только послание мира многострадальному Ираку. Помимо переговоров с аятоллой Али ас-Систани Франциск также встретится с местными епископами и сотрудниками ROACO — организации, которая занимается помощью восточным католическим церквям. Кроме того, ROACO далеко не единственная структура подобного рода в регионе.

В Сирии, например, активничают сразу две организации подобного рода: Caritas (с 1954 г.) и SOS Chrétiens d'Orient (с 2013 г.). У них имеются представительства в таких городах, как Дамаск, Алеппо, Хомс, Тартус, Латакия и Хасака. Основная их деятельность в Сирии сосредоточена на предоставлении гуманитарной помощи местному населению. Однако параллельно с этим Caritas занимается образованием, а SOS Chrétiens d'Orient участвует в проектах по сохранению культурно-исторического наследия Сирии.

Гуманитарная помощь ряду стран Ближнего Востока сейчас просто необходима, но в то же время она используется в качестве инструмента "мягкой силы". Прежде всего речь здесь идёт о Сирии, Ливане, Ираке и Палестине. В этих странах традиционно проживают христианские общины, которые всегда пользовались поддержкой извне.

Огромную роль на протяжении истории также играл вопрос о покровительстве Святой земле. Именно спор о палестинских святынях между православной и католической церквями в своё время послужил формальным поводом к началу Крымской войны 1853–1856 гг. О важности укрепления связей России с ближневосточными христианами писали ещё в XIX в. К.Н. Леонтьев и К.М. Базили.

Конечно, последние годы Россия оказывала (и продолжает оказывать) пострадавшей Сирии колоссальную поддержку. Но одна лишь гуманитарная помощь плохо работает в исторической перспективе.

Вряд ли будущие поколения, знающие о войне только из школьных учебников, будут помнить пачку галет, которая спасла их предков от голодной смерти. Зато восстановленный храм сразу будет ассоциироваться со щедрыми благотворителями. Сегодня в борьбе за позитивный имидж среди ближневосточных христиан Россия сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны благотворительных организаций, связанных с Ватиканом и западными странами.

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