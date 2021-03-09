Представители общественных движений и государства договорились надавить на Facebook и Twitter: что это означает для нас?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что иностранные соцсети фактически проигнорировали российские "законы-предупреждения" и вынуждают государство перейти к более решительному давлению на Twitter и Facebook. В качестве инструментов такого давления может рассматриваться: замедление трафика иностранных социальных сетей, ограничение рекламных возможностей и штрафные санкции. В частности, если все государственные структуры откажутся от рекламы в Twitter и Facebook, компании только на этом потеряют около 4 млрд рублей.

Однако эксперты интернет-рынка считают, что бороться с глобальными интернет-компаниями исключительно экономическими способами, в то время как они пытаются участвовать в политической жизни страны, неэффективно.

— Это политические инструменты США, каким образом деньгами заставить их что-то делать, я не очень понимаю. Почему LinkedIn ушёл из России без скандала? Потому что там не было политики. Мы должны разрабатывать и испытывать в действии реальные инструменты блокировки и замедления трафика, чтобы они были уверены в нашей решимости противостоять их политической деятельности, — считает генеральный директор IT-компании "Ашманов и партнёры" Игорь Ашманов.

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Принципиальная проблема в том, что, отказывая России в законных требованиях по удалению запрещённого контента или нераспространению какой-либо противозаконной информации (реклама наркотиков или другой противозаконной деятельности), международные интернет-компании посягают на государственный суверенитет.

При этом России нужно найти способы принудить иностранные компании открыть официальные представительства на нашей территории, чтобы поместить их под нашу юрисдикцию и в случае нарушения каких-либо законов штрафовать или взаимодействовать иными способами.

Так, к примеру, поступила Турция, сначала под угрозой блокировки заставив Twitter и Facebook официально зарегистрироваться в стране, а после наложив на эти компании штрафы за нарушение внутреннего законодательства.

— Примеры со штрафами в основном носят антимонопольный характер — история коммерческая. Все конфликты европейских государств с интернет-гигантами — это бизнес-истории, связанные с принуждением компаний к исполнению антимонопольного законодательства той или иной страны. А вот когда суды касались каких-то политических решений, те же Google и Facebook игнорировали требования ЕС, апеллируя к тому, что они зарегистрированы в США, — пояснила директор факультета права Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан.

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Полностью успешный пример взаимодействия с иностранными интернет-платформами в настоящее время реализован только в Китае, где каждая интернет-компания должна в обязательном порядке регистрироваться в Поднебесной и, кроме того, получать лицензию СМИ, то есть нести ответственность за публикуемую информацию.

Однако эксперты за круглым столом согласились, что для того, чтобы России пойти по "китайскому пути", нам необходимо сначала, во-первых, иметь больше населения, а во-вторых, обладать возможностью заменить иностранные платформы собственными аналогами. Это, к примеру, невозможно для YouTube, где зарабатывают десятки, если не сотни тысяч граждан страны, и им невозможно предложить готовую альтернативу.

Вариантом решения проблемы игнорирования интернет-гигантами национальных законодательств может быть сотрудничество нескольких стран с целью совместного давления на эти компании. В частности, если требования к Google, Facebook и Twitter выдвинет не только Россия, а страны BRICS сообща, вряд ли корпорации смогут игнорировать эти требования, поскольку потери для них могут оказаться существенными.

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