Открой свой город всей стране: стартует Всероссийский конкурс видеороликов для школьников

Всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий" организован столичным Комитетом по туризму совместно с Ростуризмом и ГК "Просвещение". Он позволит школьникам открыть родной город всей стране: рассказать о своей малой родине, показать любимые парки, городские пространства и арт-объекты, научные и экспериментальные центры, музеи и другие необычные места, достойные внимания туристов.

Видео © "Страна открытий"

"Новые медиа, социальные сети — самый актуальный сегодня формат коммуникации, который позволяет в режиме реального времени общаться, делиться впечатлениями, строить новые маршруты для путешествий и расширять кругозор. Конечно, драйвер такой коммуникации с её новыми жанрами и форматами — молодёжная аудитория, она формирует свои тренды. Идея нашего конкурса — открыть новый ракурс туристической географии страны, вдохновив молодых ребят осмотреться вокруг и представить себя в роли тревел-блогеров и рассказать в коротком видеоролике о самых интересных местах своего города. Это хорошая форма обратной связи, которая позволит глазами молодых креативных ребят взглянуть на знакомые направления и открыть совершенно новые", — рассказала Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

"Сегодня большой интерес вызывают инновационные проекты на стыке туризма и образования, которые позволяют воспринимать город как единое образовательное пространство с практически безграничными возможностями для обучения и развития", — отметила Екатерина Проничева, председатель Комитета по туризму города Москвы.

Участникам конкурса нужно снять видеоролик продолжительностью не более трёх минут, загрузить его на свою страницу на видеоплатформе TikTok и поставить хештеги конкурса #странаоткрытий и #названиегорода. На основе оценки роликов экспертное жюри, в которое войдут популярные тревел-блогеры, тиктокеры, режиссёры и продюсеры, выберет победителей. Видеоматериалы будут оцениваться по техническим и содержательным критериям, среди которых наличие видеовизитки, соответствие тематике выбранной номинации, ясность сюжетной линии, новизна идеи и другие.

Перед созданием своих видеороликов участники конкурса смогут посмотреть специальные обучающие материалы по созданию контента в социальных сетях и узнать, как подобрать локацию для съёмок, построить кадр и сделать монтаж.

"Генеральная цель участия группы компаний "Просвещение" в проекте — запуск на основе работ участников "Уроков гостеприимства" в школах страны. Также мы решаем задачу популяризации осознанного решения молодых ребят в сторону путешествий по России, изучения разных направлений развития городов и регионов. Результатом такого взаимодействия, мы уверены, станут новые идеи и кейсы, от которых выиграют и туризм, и образование, и экономика страны", — поделился Михаил Кожевников, президент ГК "Просвещение".

Видео © "Страна открытий"

Итоги конкурса будут подведены в конце апреля. Все финалисты получат призы от партнёров конкурса, а также официальный статус амбассадора своего региона.

Кроме того, победители конкурса смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие "Страна открытий" вместе с известными блогерами и режиссёрами на уникальном детском поезде РЖД.

"Я считаю, всероссийский конкурс "Страна открытий" очень важным для развития молодёжного туризма, поскольку наше подрастающее поколение получило возможность рассказать об интересных объектах и достопримечательностях родных регионов. Россия — самая красивая страна, и победители конкурса смогут в этом лично убедиться, отправившись в путешествие по разным регионам России на комфортабельном поезде Российских железных дорог. Искренне желаю всем ребятам успехов!" — рассказал Дмитрий Пегов, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".

Узнать подробности о конкурсе можно на сайте.

Партнёры конкурса — ОАО "РЖД", ПАО "ЛУКойл" и "Яндекс". Информационный партнёр конкурса — платформа для создания коротких видеороликов TikTok.

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