Встречи лётчиков с НЛО и методичка для пилотов

Американская организация Национальный центр учёта аномальных явлений в авиации (NARCAP) выпустила ряд рекомендаций для пилотов военной и гражданской авиации. Методичка подробно объясняет, как вести себя при встрече с неопознанным летающим объектом. Известно, что в каталоге организации числится 1305 задокументированных встреч пилотов с НЛО до 2001 года, а протоколов, объясняющих, что в таких ситуациях делать пилотам, до сих пор нет.

В отличие от других организаций, занимающихся сбором информации об НЛО, в NARCAP входят военные специалисты и сотрудники NАSА, а с 2004 года организация имеет статус федеральной. NARCAP имеет несколько филиалов, в том числе во Франции и Швейцарии, что позволяет собирать больше информации. При анализе встречи пилотов с НЛО в организации обратили внимание на тот факт, что специалисты по безопасности полётов авиакомпаний не имеют данных об НЛО и до сих пор не разработали протоколы для пилотов. После этого было принято решение самостоятельно разработать такую методичку для лётчиков.

НЛО предсказать невозможно

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По определению NARCAP, НЛО — это необычный объект, который невозможно идентифицировать, движение которого не поддаётся логике и поведение которого невозможно предугадать. Из-за массовых отрицаний НЛО гражданские и военные лётчики оказываются неготовыми к встрече с объектами. Они впадают в ступор, испытывают чувство неуверенности и даже страха, тем более что электромагнитное поле объектов воздействует на электронику самолётов. Некоторые в буквальном смысле слова не верят своим глазам, когда приборы самолёта в упор "не видят" НЛО.

В методичке NARCAP предупреждает, что НЛО могут появляться по одиночке и группами, могут испускать свет или быть окружёнными им, могут изменять объём и форму. Их размеры могут составлять от нескольких метров до километра в длину. Они могут появляться при взлёте, посадке и на эшелоне независимо от погоды. Движение объектов не поддаётся прогнозу: они без труда совершают экстремальные ускорения, повороты под острым углом, внезапно останавливаются или зависают на месте. Объекты не подчиняются законам аэродинамики, а наземные радиолокационные системы часто не могут их обнаружить.

Документ предупреждает, что НЛО представляют опасность: они отвлекают внимание пилотов, опасно маневрируют вблизи, а иногда идут на столкновение или наперерез воздушному судну. Они приближаются к самолётам вплотную, заходят встречным курсом, причём системы безопасности самолёта их не видят и потому не срабатывают. Предсказать или предвидеть появление или поведение НЛО невозможно. Встреча может длиться несколько секунд, а может продолжаться часами.

Пилотам рекомендуют не паниковать, быть начеку, сосредоточиться на управлении и приготовиться к тому, что им придётся мгновенно принимать решения и маневрировать, уклоняясь от столкновения. Гражданским пилотам нужно быть готовым к тому, что электроника откажет и придётся перейти на ручное управление. Связь с наземными службами может исчезнуть, а навигация — показывать неверные данные. Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — выжидать и постараться избежать столкновения. А в критической ситуации следует надеяться на здравый смысл и трезво оценивать риски.

Более чем 100 лет наблюдений и случаи в СССР

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В NARCAP стекаются тысячи свидетельств об НЛО, но сотрудники центра считают, что только 3,8% из них могут быть свидетельствами столкновения лётчиков с внеземными технологиями. В каталоге организации числятся 1305 задокументированных встреч пилотов с НЛО до 2001 года. 606 раз с неизвестными объектами встречались пилоты военной авиации, 444 раза — гражданские пилоты, 193 случая было зафиксировано пилотами частных самолётов. Поскольку речь идёт об американской организации, вполне естественно, что большая часть НЛО была зафиксирована над Северной Америкой — 702 случая. Самый первый случай произошёл в 1916 году.

Есть среди них случаи, которые произошли над СССР. Первый из них был зарегистрирован 16 июня 1948 года пилотом-испытателем при полёте экспериментального самолёта над озером Баскунчак в Астраханской области. Это был сигарообразный объект, от которого исходили лучи света. Напомним, что именно в 1948 году произошёл инцидент в Нью-Мексико, где, как предполагается, потерпел крушение корабль пришельцев. Второй случай, зафиксированный в СССР, произошёл тут же, над Баскунчаком и дельтой Волги, 6 мая 1949 года, причём после резкого манёвра НЛО советский лётчик-испытатель был вынужден пойти на аварийную посадку. 24 сентября 1962 года НЛО могли наблюдать пилоты и пассажиры Ту-104, следовавшего из Средней Азии в Москву. Они видели несколько дисков, которые сопровождали самолёт, а потом исчезли.

В 1966 году пилот военного самолёта видел НЛО, парящее высоко в небе над Одессой. 13 августа 1967 года пилот гражданского судна видел огромный овальный объект над Ялтой. А 29 сентября этого же года пилот Ил-14 встретился с неизвестным объектом над Волгоградом. Встреча едва не закончилась катастрофой: когда объект приблизился к самолёту, двигатели Ил-14 заглохли и запустились лишь после того, как НЛО исчезло. 3 декабря очень яркий объект могли наблюдать специалисты Института гражданской авиации, которые совершали испытательный полёт в районе Каменного мыса на Ямале. 24 минуты мог любоваться НЛО экипаж гражданского лайнера, пролетавшего над Рязанью 26 октября 1977 года.

В догонялки с овальным объектом диаметром около 300 метров пришлось сыграть военному лётчику 14 июня 1980 года над Москвой. 25 февраля 1981 года мимо аэрофлотского Як-40 над Таллином продефилировали два сигарообразных объекта. Они ослепили пассажиров, сидевших с северной стороны, оранжевым светом.

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29 января 1985 года экипаж Ту-134А рейса № 8352 в 120 километрах от Минска мог полюбоваться жёлтым объектом, который менял форму, становясь то конусообразным, то овальным и плоским. А 22 апреля 1987 года экипаж "Боинга 747" Британских авиалиний (рейс № 009) над степями Казахстана встретился с зелёным сияющим объектом, который приблизился к самолёту. 22 ноября 1989 года сразу два экипажа военных самолётов видели НЛО над Белоруссией: это был огромный диск, от которого отходило пять лучей света. Все лётчики почувствовали себя плохо.

Пилот-инструктор чехословацкого самолёта Л-29 наблюдал НЛО над Челябинском 24 января 1989 года. Жёлто-белая сигара исчезла, когда лётчик решил приблизиться к ней. 21 марта 1990 года над Переславлем-Залесским военными лётчиками были замечены два сверкающих объекта, которые ушли от наблюдателей на большой скорости.

Любопытно, что после 1990 года у американских исследователей нет данных по России, что наводит на мысль о том, что кто-то из КГБ действительно "слил" информацию об НЛО в СССР за деньги в лихие 1990-е. Быть может, "голубая папка КГБ" действительно существовала?

Зашёл в лоб, но оказался мирным

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Каталог NARCAP описывает случаи появления НЛО по всему миру: здесь встречаются Бразилия, Китай, Канада, Австралия, Сингапур, Иран, Британия, Португалия, Италия, Никарагуа и другие страны.

Вот как описывается случай встречи с НЛО экипажа "Боинга-747" ночью с 18 на 19 марта 2020 года над Мексикой. Номер рейса скрыт специалистами NARCAP для защиты пилотов. Капитан "боинга" имел 19 лет стажа работы на широкофюзеляжных самолётах, а до этого десять лет был военным лётчиком. Первый помощник был профессиональным пилотом, летавшим на F-15. Самолёт выполнял рейс из Керетаро в Мемфис и отставал от расписания на 50 минут. "Боинг" летел на высоте 11 300 метров со скоростью 575 миль в час, видимость была хорошей. В 150 километрах от Монтеррея помощник посмотрел налево и увидел НЛО желтовато-белого цвета. Сначала он принял его за метеор, но "метеор", спустившись на высоту самолёта, неожиданно остановился. Затем он направил в сторону борта луч света и взял курс на столкновение. Так как капитан "боинга" решил, что навстречу им летит другой самолёт с включёнными посадочными огнями, лётчики приготовились к манёвру уклонения. Но стоило им приступить к манёвру, как свет исчез, НЛО ушло с встречного курса и полетело рядом. Тогда пилоты поняли, что перед ними не самолёт. Они описали НЛО как яркий, жёлто-белый плазменный объект в форме капли. Ни крыльев, ни бортовых огней они не видели. Встреча с НЛО длилась 32 минуты. Лётчики успели несколько раз заснять его и сделать видеосъёмку, причем на ней явно видно, что бортовой радар НЛО не видит.

На границе Мексики и США объект изменил цвет на розовато-фиолетовый, начал мигать, резко свернул под углом 90 градусов и скрылся. Ни один из членов экипажа не сообщил о происшествии в службу безопасности полётов. В NARCAP предположили, что объект имеет плотность, а плазма только маскирует его форму. Остаётся лишь добавить, что случай схож со многими другими, произошедшими за последние сто лет.

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