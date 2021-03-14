5 ресторанных блюд, которые можно приготовить всего за 30 минут

Все мы уже довольно искушённые, и ресторанными блюдами нас не удивишь. Особенно если их можно приготовить дома буквально за 30 минут. Большинство продуктов, даже если они и называются деликатесными, доступны практически в любом супермаркете, и приобрести их для своих кулинарных фантазий не составит особого труда.

Цезарь с креветками

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Ингредиенты: — креветки (400 г); — листья салата романо (300 г); — пармезан или любой твёрдый вид сыра (200 г); — помидоры черри (6 шт.); — яйца (2 шт.); — чеснок (3 зубчика); — лимоны (1 шт.); — белый хлеб (200 г); — оливковое масло (150 мл); — сахар (1 ч. л.); — бальзамический уксус (1 ч. л.); — горчица (1 ч. л.); — перец чёрный молотый и соль по вкусу.

Креветки для салата лучше взять тигровые или королевские, разморозить при комнатной температуре, удалить панцири и головы. Помидоры, лимон и листья ополосните в чистой воде, обсушите при помощи салфеток. Очищенные креветки положите в глубокую чашку, добавьте одну столовую ложку сока лимона, две столовые ложки оливкового масла и щепотку соли. Оставьте на 10 минут. Затем обжарьте на горячей сковороде пару минут с одной, затем с другой стороны.

Нарезаем хлеб небольшими кубиками (размером один-два сантиметра) и обжариваем в небольшом количестве оливкового масла. Выкладываем сухари на противень и отправляем в заранее разогретую духовку на 5–10 минут подсушиться. Для приготовления заправки понадобятся только желтки, поэтому после вскипания варите яйца одну минуту. Желтки положите в чашу блендера, добавьте горчицу, сок лимона, бальзамический уксус, чеснок, оливковое масло, сахар, соль и чёрный перец и взбейте до однородной массы. На блюдо нарвите листья салата руками, выложите первый слой. Далее — сухарики и томаты черри, креветки, соус, натёртый сыр.

Крем-суп из тыквы с фисташками

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Ингредиенты: — тыква (1,5 кг); — сливки 20% (0,5 л); — морковь (1 штука крупная или 2 мелкие); — корень имбиря (0,5 корешка); — рикотта (250 г); — фисташки (100 г).

Этот суп отлично подойдёт тем, кто не любит мясо, но любит сытно поесть. Отварите тыкву, нарезанную на кусочки, вместе с кожурой. После того как она станет мягкой, слейте воду, оставив примерно 200–300 мл отвара. Если кожура достаточно мягкая, чистить не нужно. Положите тыкву в блендер и взбейте до однородной массы, добавляя отвар. Туда же добавьте морковь и очищенный имбирный корень. Готовую массу влейте в кастрюлю, добавьте сливки. Не доводите до кипения, прогрейте на медленном огне, постоянно помешивая, примерно 15 минут.

Готовый суп разлейте в миски, положите две-три столовые ложки рикотты, посыпьте чищеными фисташками. Также можно украсить листиком базилика или мяты.

Паста с белыми грибами

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Ингредиенты: — паста феттучини (250 г); — лимон (0,5 штуки); — сливки 20% (250 г); — сливочное масло (50 г); — оливковое масло extra virgin (4 ст. л.); — белые грибы (250 г); — репчатый лук (1 головка); — чеснок (2 зубчика); — петрушка (1 пучок); — молотый чёрный перец (1 ч. л.); — соль по вкусу.

Белые грибы (свежие или мороженые) не моем, а протираем салфеткой, убираем загрязнения, режем некрупными кусочками. Лук измельчаем кубиками и мелко рубим чеснок. В глубокой сковороде растапливаем сливочное масло с оливковым и обжариваем лук и чеснок, добавляем белые грибы и обжариваем пять-семь минут, далее вводим сливки и тушим три-четыре минуты.

Макароны варим до состояния альденте в кипячёной воде с солью и двумя ложками оливкового масла, скидываем на дуршлаг и оставляем примерно 100 мл воды. На сковороду к грибам добавляем макароны, оставшуюся воду, петрушку, сок лимона, перец, перемешиваем и даём настояться две-три минуты на маленьком огне.

Дип-соус из шпината и артишоков

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Ингредиенты: — молоко (1,25 стакана); — шпинат (600 г); — сливочное масло (15 г); — лук (2 ст. л.); — чеснок (1 зубчик); — мука (2 ч. л.); — лимонный сок (1 ч. л); — тёртый пармезан (1,25 стакана); — чеддер (0,5 стакана); — сметана (0,25 стакана); — сердцевины артишоков (0,5 стакана).

Этот соус станет отличным дополнением к чипсам начос, чипсам из овощей и другим "удобным" блюдам на празднике. В кастрюле доводим воду до кипения. Добавляем шпинат и варим около 30 секунд. Воду сливаем, шпинат промываем под холодной водой и мелко рубим.

В другой кастрюле растапливаем сливочное масло, вводим лук, чеснок, соль и, помешивая, держим на огне около двух минут. Далее добавляем муку, варим ещё одну минуту. Вливаем молоко и доводим до загустения. Добавляем лимонный соус, пармезан и сметану. Вновь ставим кастрюлю на огонь, добавляем шпинат и артишоки, чеддер и ждём, когда сыр расплавится.

Шоколадный фондан

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Ингредиенты: — шоколад (100 г); — масло сливочное (100 г); — яйца (2 шт.); — сахар (75 г); — мука (50 г); — сахарная пудра (10 г); — фрукты или ягоды для украшения.

Популярный нежный десерт на самом деле готовится очень просто. На водяной бане растапливаем шоколад и масло, даём остыть. Яйца с сахаром взбиваем венчиком, туда добавляем просеянную муку и затем вливаем шоколадную массу. Вымешиваем, далее заливаем в формы на 2/3 и выпекаем при 190 °C 8–12 минут. Готовое блюдо посыпаем сахарной пудрой и украшаем ягодами или фруктами, также можно добавить шарик мороженого.

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