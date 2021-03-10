Водонепроницаемые, с чипом Snapdragon 750G и огромными батареями: стали известны характеристики Samsung Galaxy A52 и A72

Дата выхода Samsung Galaxy A52 и A72 уже озвучена

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День выхода "бюджетных" смартфонов Samsung оставался секретом только для неискушённых покупателей, фанаты же марки заранее ожидали, что они будут представлены 17 марта на традиционном мероприятии Samsung: Galaxy Awesome Unpacked. На этом ивенте Samsung традиционно презентовала недорогие смартфоны, которые должны были поддерживать продажи бренда до появления новых флагманских моделей и в затишье между большими праздниками. Дорогие подарки, которые традиционно покупаются ближе к осени, Рождеству и новогодним каникулам, презентуются во второй половине года.

В прошлом году в марте также презентовали ставшие абсолютными хитами, что и говорить, A50 и A51, поэтому Samsung логично захочет продолжить начинание, тем более что флагманская серия производителя, в частности, Galaxy S20 и последовавшая за ней Galaxy S21 особым успехом у покупателей не пользовались.

Что будет внутри Galaxy A52 и A72: технические характеристики моделей

Пока Apple раздумывает, нужен ли сегодняшнему потребителю экран с частотой 120 Гц, в Samsung уже обещают, что Super AMOLED с поддержкой частоты 120 Гц и разрешением Full HD+ будет доступен покупателям Galaxy A72. Кроме того, ультрабыстрая зарядка мощностью 15 Вт, а желающим заряжаться ещё быстрее — бонус: найдёте зарядку мощностью 25 Вт — Galaxy A52 её тоже поддерживает.

Процессоры в обеих моделях будут серии Snapdragon 700 — это компромиссная модель чипов от Qualcomm Snapdragon. По просочившейся информации, Galaxy A52 будет работать на чипе Snapdragon 750G, который поддерживает сети 5G. Хотя испытать их скорость в России пока ещё невозможно.

Наконец, о камерах: в Galaxy A52 их будет сразу четыре. Основная на 64 Мп, "ширик" на 8 Мп, макро на 5 Мп и модуль глубины на 2 Мп. Подробности об A72, видимо, будут сообщены на самой презентации, если какой-то блогер не опубликует обзор раньше времени по просьбе самой Samsung, чтобы продолжить подогревать интерес к презентации.

Цены на Galaxy A52 и A72: в пределах разумного

Если помните, несколько лет назад в Samsung посчитали, что их A-серия довольно крута для того, чтобы стоить почти как флагманы от Xiaomi, Honor и Huawei. Вместе с не слишком-то успешными релизами флагманов и завышенными ожиданиями от довольно провальных A-серий Samsung получила провал продаж по всем фронтам. Урок был выучен, и в прошлом году цены на A-серию были адекватными. В пределах 20–25 тысяч рублей на старте продаж. В результате спустя всего несколько месяцев Galaxy A50 и A51 можно было купить уже менее чем за 20 тысяч рублей, что вместе с успешными характеристиками смартфонов обеспечило им потрясающие продажи по всему миру. Предсказывают, что в этом году Samsung не станет отказываться от удачного приёма и в итоге цены на Samsung A52 и A72 даже на старте продаж не превысят тех же самых 20–25 тысяч рублей.

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