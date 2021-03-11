В "Роскачестве" назвали самые бесполезные маски

Интересно, что самым неэффективным оказался внушительный на вид респиратор с клапаном.

Все маски пропускают вирусы — таков основной вывод "Роскачества" по итогам экспериментов со средствами индивидуальной защиты. Как сообщается на сайте организации, эксперты протестировали 14 торговых марок, в том числе девять российских и пять китайских. По данным ведомства, это маски нескольких типов:

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медицинские одноразовые;

тканевые многоразовые;

нетканевые многоразовые;

респираторы FFP2.

Чтобы проверить их противовирусную защиту, специалистам пришлось разработать особую методику: до сих пор они исследовали лишь способность материалов задерживать бактерии, которые в десятки раз крупнее вирусных частиц.

Фото © "Роскачество"

С помощью этого прибора маски бомбардировали раствором, в котором "плавают" частицы вируса полиомиелита Sabin 1. Их использовали потому, что они по размерам примерно такие же, как и ковидные. А затем смотрели, какой процент частиц маска задержала.

В итоге выяснилось, что ни одна из 14 масок не защищает даже от половины попадающих на неё вирусных частиц. Лучший результат показала многоразовая гигиеническая маска от производителя МД СТМ, она пропускает 56,2%, а значит, задерживает менее 44%. А у всех остальных дела обстоят ещё хуже. На иллюстрации ниже красным выделен процент именно успешно ПРОШЕДШИХ сквозь маску патогенов. То есть самые эффективные ЗАДЕРЖИВАЮТ лишь около 30% возбудителей вирусной инфекции.

© "Роскачество"

Хуже всех, по итогам теста, работает маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном. На ней оседает лишь 3% болезнетворных частиц, то есть остальные 97% благополучно через неё пролетают.

Отдельно испытали и способность этих же масок удерживать бактерии. Для проверки использовали семь разных видов микробов, в том числе кишечные палочки, стафилококки и другие бактерии, вызывающие в том числе пневмонию, менингит и множество других болезней.

Аэрозольная камера, в которой тестировали противомикробную защиту медицинских масок. Фото © "Роскачество"

Внутри этого прибора искусственно воссоздали процесс вдыхания заражённого воздуха через маску. Она размещена между двумя частями камеры, в которых создано разное давление. В одной из них, то есть "снаружи", находится нездоровая среда, и из-за перепада давления она стремится проникнуть сквозь маску в чистое пространство.

Ещё один опыт симулирует обратный процесс: выдыхание воздуха больным человеком в маске. Поток воздуха с микроорганизмами проходит через испытуемую мембрану и попадает в питательную среду. И вот результаты тестов:

© "Роскачество"

Отдельно средства индивидуальной защиты проверили на воздухопроницаемость, прочность и способность пропускать влагу. Выяснилось, что маски пяти брендов чересчур "душные".

— Как мы видим, у некоторых масок действительно есть проблема с воздухопроницаемостью. Однако мнение, что все они ограничивают дыхание до состояния гипоксии, — миф. Как проверить медицинскую маску на воздухопроницаемость? Выбирайте такую маску, в которой было бы легко дышать, тем самым вам не придётся её периодически снимать, подвергая риску себя и окружающих, — говорится в отчёте.

Эксперты отметили, что маски из нетканых материалов проигрывают в гигроскопичности: на них задерживаются водяные пары, и из-за этого быстро становится трудно дышать. В "Роскачестве" посоветовали всегда носить с собой несколько запасных масок, чтобы не носить влажную.

В итоге топ-4 лучших масок по версии "Роскачества" выглядит так:

© "Роскачество"

В "Роскачестве" также добавили, что защитные свойства маски не всегда зависят от выбора материала для её изготовления: по словам специалистов, важную роль играет также расположение слоёв и плотность. Они отметили, что маски двух разных брендов показывают разный уровень проницаемости, хотя сделаны из одного и того же полиуретана. Во всяком случае, ни одна из проверенных масок не оказалась токсичной: в ведомстве заверили, что исследовали все 14 видов на содержание формальдегида, ацетона, метанола, ацетальдегида и изопропанола — и этих веществ не обнаружилось.

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