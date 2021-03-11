Конфликт в Армении: кем готовится стать отправленный в отставку экс-начальник Генерального штаба Гаспарян

Противостояние начальника Генерального штаба Армении, генерала Оника Гаспаряна и пока ещё действующего премьер-министра Никола Пашиняна завершилось. По крайней мере, завершилась та фаза, где Гаспарян выступал с позиции НГШ, потребовав отставки главы правительства. Гаспарян (по его собственным словам) подчинился незаконному приказу и пообещал продолжать служить Армении в ином статусе.

Итак, почти двухнедельная оборона Генерального штаба, возглавляемого генерал-полковником Оником Гаспаряном, завершилась капитуляцией. По крайней мере, именно такое впечатление возникло у тех, кто каждый день собирается на проспекте Баграмяна с требованием отставки Пашиняна и назначения даты внеочередных выборов. Все эти две недели одной из главных звёзд и надежд армянской оппозиции были не только мятежные военные, но и президент страны Армен Саркисян. Номинальная фигура в политической системе Армении вдруг пробилась в дамки. И всё потому, что подписание отставки/назначения такого уровня требует формальной подписи президента. Саркисян пытался уклониться от бремени ответственности, отправлял документы в юротделы, но не стал обжаловать действительно незаконный указ Пашиняна в Конституционном суде. И тем самым допустил его автоматическое вступление в силу. Впрочем, армянская юридическая казуистика в данном случае неинтересна. Гораздо интереснее другое. Выйдет ли Гаспарян из борьбы с Пашиняном побеждённым и униженным? Или он и правда продолжит служить Армении в ином статусе, как было сказано в его заявлении?

Сразу после отставки Гаспаряна высший офицерский состав заявил о его поддержке. Но заявил так туманно, что абсолютно непонятно, что они имели в виду. Гаспарян помимо отставки Пашиняна призывал к вполне очевидным вещам: службе родине и народу. Если поддержка заключается только в этом, то можно считать армейскую фронду исчерпанной. Если же речь идёт о том, что военные поддерживают Гаспаряна в его требовании отставки Пашиняна, то ещё ничего не закончилось. Более того, это означает новый виток конфликта. Где противостоящими сторонами станут уже не два конкретных лица.

Пашиняну будет противостоять существенная часть старшего офицерского состава. Которая не будет формально делать заявления, но в случае дальнейшего витка обострения на улицах Еревана вполне может усилить сторону оппозиции, в том числе и личным составом. Единственный из военных, кто вчера после отставки Гаспаряна сделал чёткое и понятное заявление, — это генерал-майор Григорий Хачатуров, командир 3-го армейского корпуса, расквартированного в Тавуше. Генерал Хачатуров чётко и ясно сказал, что полностью поддерживает генерала Гаспаряна в его требовании об отставке Пашиняна. По сути, именно Григорий Хачатуров сейчас заменил собой Оника Гаспаряна. И если генерал Гаспарян стоял выше в должности и звании, то у Хачатурова есть другой, крайне важный козырь. Под его командованием находится армейский корпус, а сам Григорий Хачатуров пользуется большим авторитетом среди военнослужащих и гражданских.

Пашинян вчера, уже после отставки генерала Гаспаряна, посетил Генштаб и представил кандидата на должность его начальника. Им оказался Артак Давтян, который до этого уже возглавлял ГШ в 2018–2020 годах и который, по сути, занимался подготовкой армии к осенней войне в Карабахе. Результат мы все знаем, но, видимо, Пашинян, выбрал того, кто, как считает он, не выступит против него лично. Да и скажем честно, выбор у Никола Воваевича был совсем небольшой. Армия стоит в жёсткой оппозиции к действующему премьеру, и, скорее всего, генералы отказались от "высокой" чести сменить Гаспаряна на должности НГШ. Согласился один Давтян. Правда, тут вновь о себе дала знать армянская юридическая казуистика. Теперь приказ о его назначении должен подписать президент Саркисян, так что мы можем увидеть вторую часть "Марлезонского балета". Когда премьер требует, а президент не подписывает, отправляя бумаги по разным юридическим инстанциям.

Но самое главное в данном случае — это то, что же всё-таки подразумевал уже бывший начальник ГШ генерал Гаспарян, когда говорил о том, что продолжит службу Армении в ином статусе. Свою точку зрения он не поменял, требование отставки Пашиняна с поста премьер-министра считает первоочередной задачей. Без неё Армения не сможет выбраться из того хаоса, куда скатилась после подписания капитуляции. Я совсем не исключаю, что, сняв погоны, Оник Гаспарян выступит с политическими требованиями, но уже как лицо гражданское. Более того, он вполне может заявить, что не только требует отставки Пашиняна, но и сам будет участвовать во внеочередных выборах. А если мы учтём то, что авторитет Гаспаряна в армии велик, а такие люди, как генерал Хачатуров, возглавляют верные им армейские корпуса, то попытки выключить генерала Гаспаряна из политической борьбы неполитическими методами могут привести к бронетехнике на улицах Еревана и аресту основных политических акторов из числа сторонников пока ещё действующей власти.

Что же касается оппозиции, которая уже две недели сидит на проспекте Баграмяна, то она начинает, пока хоть и осторожно, но выходить из сугубо мирного состояния с митингами, которые назначаются по расписанию. За день до отставки Оника Гаспаряна оппозиция возвела баррикаду и поставила палатки возле входа в парламент со стороны улицы Демирчяна. И несмотря на то, что народ уже стал уставать от речей официальных трибунов, достаточно одной искры, чтобы протест резко радикализовался и перешёл в ту фазу, переговоры после которой бесполезны. Сейчас будет крайне интересно понаблюдать, что же всё-таки имел в виду генерал Гаспарян, когда рассказывал о службе родине в ином статусе. А также смотреть за тем, как премьер Пашинян будет купировать угрозу со стороны генерала Хачатурова. По моей оценке, до окончательной развязки событий в Ереване остаётся несколько дней.

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