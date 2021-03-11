7 причин, по которым вы должны удалить WhatsApp и помочь сделать это своим друзьям

WhatsApp начал угрожать пользователям отключением услуг, если они не примут новую политику конфиденциальности, не читая её. 15 мая WhatsApp либо принудительно заставит вас принять его новые правила, либо прекратит работать, одномоментно лишив вас возможности связаться с родными и близкими. Мы прочитали новые правила WhatsApp, и у нас для вас плохие новости и несколько причин немедленно прекратить пользоваться этим мессенджером.

Причина номер 1

Начнём с того, что все пользователи WhatsApp в России для самого WhatsApp являются людьми второго сорта.

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Почему? Потому что с 1 января 2021 года для граждан ЕС существует отдельная компания WhatsApp Ireland Limited, отвечающая перед гражданами ЕС и Великобритании за их информацию при использовании услуг мессенджера.

В практическом плане это означает, что любой житель ЕС или Великобритании, считающий, что WhatsApp нарушил его права или не обеспечил сохранность его информации, может обратиться в любой суд внутри своей страны и привлечь его к ответственности. Мессенджер будет всячески защищать права европейских граждан и отвечать перед судом за нарушения.

Что касается граждан всех остальных стран, то они обязаны взаимодействовать, если хотят чего-то требовать от WhatsApp, с американской компанией WhatsApp LLC, зарегистрированной по адресу 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, United States of America. Догадываетесь, что сделают по этому адресу с вашим судебным иском? Всё правильно, у вашего иска, судебного требования или постановления ровно ноль шансов.

Причина номер 2

Ян Кум, Брайан Актон. Фото © ТАСС / DPA / Tobias Hase , twitter.com/TechCrunch

Мессенджер WhatsApp создавался парой приятелей: Яном Кумом (выходец из СССР) и Брайаном Актоном в 2009 году. В 2014 году они приняли предложение Facebook продать мессенджер за 19 млрд долларов. Спустя всего три года после сделки, в 2017-м, Брайан Актон покинул компанию. Хотите несколько важных деталей о том, как он уходил из Facebook?

Ему и Яну к тому моменту ещё не закончили выплачивать деньги со сделки, он должен был получить 850 миллионов долларов последним траншем, юристы Facebook убеждали Актона подписать соглашение о конфиденциальности (помните, что мы говорим о "Политике конфиденциальности"?) и неразглашении — он отказался. И отказался от денег.

Спустя год, когда разразился скандал с Facebook и компанией Cambridge Analytica (тогда мир узнал, что Facebook продаёт персональные данные пользователей сторонним организациям), Брайан написал один единственный твит: "It is time. #deletefacebook". После этого он не оставлял сообщений не только в Facebook, но и в Twitter.

26 сентября 2018 года авторитетное издание Forbes выпустило эксклюзивный материал об Актоне. В том числе побеседовав с ним. Ещё одна цитата Актона, которая поможет принять вам верное решение: "I sold my users’ privacy to a larger benefit. I made a choice and a compromise. And I live with that every day".

Я продал конфиденциальность моих пользователей за огромные деньги. Я сделал выбор и пошёл на компромисс. И я живу с этим каждый день Брайан Актон Сооснователь WhatsApp

Причина номер 3

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В 2013 году в Россию из Гонконга прибыл невзрачный парень по имени Эдвард Сноуден. С тех пор в течение уже восьми лет он общается с внешним миром только с помощью адвокатов и, конечно, уже потерял надежду на возвращение домой. Информационная бомба, которую бросили Сноуден и те, кто ему помогал, взорвала мир.

Президент США Барак Обама был вынужден заявить: "Спецслужбы США действительно имеют доступ ко всей переписке в Facebook, но это касается только неграждан США". В этом господин бывший президент, кстати, тоже врал.

WhatsApp является частью Facebook. В его новой политике конфиденциальности написано: "WhatsApp получает информацию от других компаний Facebook и предоставляет её другим компаниям Facebook… Мы храним информацию столько, сколько необходимо для целей, указанных в настоящей политике конфиденциальности, в том числе для предоставления наших услуг или других законных целей, таких как выполнение предусмотренных законом обязанностей, приведение наших условий в исполнение и предотвращение их нарушения и защита наших прав, собственности и пользователей".

Переведём это крючкотворство на человеческий язык: "Мы руководствуемся и исполняем только законы США и будем хранить любую вашу информацию, если посчитаем нужным, столько, сколько нам заблагорассудится, более того, предоставим её властям США, когда и как только они этого захотят".

Спецслужбы США до сих пор мечтают убить Эдварда Сноудена и немедленно бы это сделали, если бы им представилась такая возможность. Спецслужбы Великобритании и США до сих пор пытают Джулиана Ассанжа, который спрятаться в России либо не успел, либо не догадался.

Причина номер 4

В 2019 году Facebook (ещё раз напомним, что WhatsApp — его часть) потерял данные как минимум 267 млн пользователей. В 2018 году Facebook потерял данные как минимум 50 млн пользователей. Потери данных миллионов и миллионов пользователей, о которых Facebook не сообщал широкой общественности, не поддаются подсчёту.

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Ваши контакты, ваша переписка, сканы вашего паспорта, которые вы пересылали родителям, или жене, или мужу, или детям для оформления виз или пособий, да мало ли для чего, — не находятся в безопасности, пока находятся в экосистеме Facebook.

WhatsApp либо продаст ваши данные, либо потеряет их, либо передаст американским спецслужбам, либо просто случайно где-нибудь опубликует. Если вы хотя бы немного переживаете о ваших данных, вы не должны хранить их ни в одном мессенджере в принципе, ни в WhatsApp в особенности.

Причина номер 5

Политика конфиденциальности мессенджера состоит из четырёх тысяч слов, это примерно половина так называемого авторского листа. Из двух "авторских листов" состоит большой рассказ, несколько "авторских листов" — и готова повесть "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя. Пользовательские соглашения и политики конфиденциальности делают такими огромными вовсе неслучайно.

Во-первых, команда юристов работает над тем, чтобы вы гарантированно не могли защитить свои права, если вам вдруг вздумается. Во-вторых, вы принципиально не станете вникать в такой огромный объём скучной юридической и заунывной информации, потому что ваша цель — получить услугу или сервис "здесь и сейчас".

Несколько лет назад британский провайдер, предоставляющий доступ в Интернет по сети Wi-Fi, решил проверить, сколько человек читают пользовательское соглашение. В эксперименте приняло участие 22 тысячи человек. Соглашение не прочитал ни один. Ни один человек его не открыл. Они автоматически подписались под тем, что подключение к сети провайдера означает их согласие бесплатно чистить общественные туалеты.

Причина номер 6

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Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько информации о вас и ваших знакомых позволяет себе собирать WhatsApp? Перечислим те данные, которые вы передаёте WhatsApp, соглашаясь на их условия:

— ваш телефонный номер;

— все ваши сообщения (они хранятся в зашифрованном виде, но вы помните про причины номер 3 и номер 4?);

— все ваши контакты, в том числе контакты тех людей, которые не пользуются WhatsApp;

— фото и видео, которые вы отправляете друг другу (любите нюдсы или фотографии банковских карточек?);

— информация о вашем местоположении, даже если вы отключили эту настройку, WhatsApp всё равно оставляет за собой право определить, в каком городе мира вы находитесь;

— информация о длительности ваших разговоров и переписки с тем или иным контактом;

— данные о транзакциях и платежах, если вы рискнули воспользоваться платёжными сервисами внутри Facebook и других сервисов, ему принадлежащих (например, Instagram);

— информация о том, какую модель смартфона вы используете, и о настройках вашей операционной системы;

— информация о том, какой сотовой связью вы пользуетесь, о заряде вашего аккумулятора, о мощности сигнала, о вашей домашней Wi-Fi-сети и о модели вашего домашнего роутера и провайдера;

— информация о вас, которую WhatsApp получил от третьих лиц, то есть, если вы есть у кого-то в записной книжке телефона, WhatsApp уже считает возможным хранить и использовать эту информацию в своих целях;

— информация о вас и вашей переписке, которую вы передавали во время контактов с представителями компаний, использующих WhatsApp для связи с вами.

Короче, всё, что вы скажете WhatsApp, может быть использовано против вас, даже без вашего ведома.

Причина номер 7

Если вам не хватило того, что WhatsApp знает о вас всё и заставляет вас подписать его новые правила, если вы не верите одному из основателей WhatsApp, отказавшемуся от миллиарда долларов, которыми ему пытались заткнуть рот, и от всех сервисов Facebook, если вас не убедила хамская манера WhatsApp использовать все ваши данные даже без вашего ведома, если вас не убедили страшные шпионские истории и истории о потерях или продаже данных сотен миллионов пользователей по всему миру — окей.

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Но! WhatsApp? Серьёзно? Это абсолютно устаревший, кривой, плохо работающий и, положа руку на сердце, убогий мессенджер. Пока все остальные мессенджеры давали вам возможность создавать каналы или стикеры, группы или подписки, единственное, чем привлекал WhatsApp, — ну, он вроде бы у всех есть.

Бросьте, сейчас есть сервисы миграции на другие мессенджеры, тот же Telegram, где сообщения вообще нигде, кроме как на вашем устройстве, не хранятся, и вы можете настроить их автоматическое удаление хоть через секунду после отправки.

Это чудовищно неудобный, абсолютно неактуальный и невероятно опасный для вашей приватной личной жизни мессенджер, в нём нет ничего того, что могло бы вам понадобиться в будущем или в прошлом.

Есть только шантаж и навязывание правил, согласно которым вы ни на что не имеете права, но можете написать в солнечную Калифорнию — и там, конечно, вас с невероятным вниманием и сожалением выслушают.

Бросайте его немедленно.

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