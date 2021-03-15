Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья"

Скандальное банкротство одного из крупнейших ретейлеров Санкт-Петербурга — торгового дома "Интерторг" — привлекло внимание правоохранителей. Незадолго до краха владелец холдинга Мушфиг Абдуллаев набрал в банках миллиардные кредиты и скрылся. Сегодня он фигурант уголовных дел о хищении и мошенничестве. Лайф выяснял, где может прятаться миллиардер и его деньги.

В Санкт-Петербурге продолжается расследование резонансного дела о мошенничестве вокруг холдинга ТД "Интерторг", возбуждённое в декабре прошлого года. На днях силовики задержали бизнесмена Аллахверди Абдуллаева, финансистов Ивана Защеринского и Марианну Левинтову по подозрению в хищении восьми миллиардов рублей у регионального Сбербанка. По версии следствия, они составили фиктивную отчётность о финансовом состоянии компании, что и позволило им получить деньги. Все задержанные находятся под домашним арестом.

Основной фигурант дела — владелец холдинга Мушвиг Абдуллаев — до сих пор скрывается от следствия. Ранее сообщалось, что бизнесмен объявлен в международный розыск.

Мушвиг Абдуллаев. Фото © tennistour.spb.ru

Рождение и смерть финансовой империи

Мушвиг Абдуллаев был основным бенефициаром четвёртой по величине торговой сети Санкт-Петербурга. Издание "Деловой Петербург" даже включило его в свой рейтинг миллиардеров. Принадлежащий Мушвигу ТД "Интерторг" запускал супермаркеты Spar, "Народная семья" и "Идея". В делах ему активно помогал брат Аллахверди. Бизнесмены довольно успешно вели дела: на пике роста у холдинга было около 500 торговых точек, а годовая выручка достигала 78 миллиардов рублей.

В 2018 году Абдуллаевы решили покорить Москву, нацелившись на открытие 100 магазинов. Также принадлежащая им фирма "Звёздное" купила участок в Санкт-Петербурге для строительства ТРК площадью 25 тысяч квадратных метров.

Однако в середине 2019 года у "Интерторга" начались проблемы с выплатами контрагентам. Вскоре к холдингу подали более 700 исков на сумму свыше 17 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы приходилась на долги перед Сбербанком. Судя по документам арбитражного суда, в начале 2018 года Мушвиг Абдуллаев взял кредит в Сбербанке под залог своего бизнеса, затем ещё несколько и в итоге перестал их погашать.

Иски Сбербанка коснулись подконтрольных "Интерторгу" фирм: "Адастра", "Евробизнес", Инвестиционная строительная компания и "Невская логистика", которые выступали поручителями по кредитам. В феврале 2020 года "Интерторг" объявил о своём банкротстве, в ходе которого Сбербанку удалось добиться ареста принадлежащих бизнесменам зданий в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и деревне Заневка — Всеволожский район Ленобласти. Однако деньги вернуть не получилось.

По версии следствия, получив доступ к кредитам, Мушвиг Абдуллаев якобы их похитил. Сейчас сыщики пытаются понять, куда именно братья могли спрятать деньги.

Иски самому себе

Силовики считают, что Мушвиг Абдуллаев придумал нехитрую схему, чтобы вывести деньги и активы из заблокированных фирм. "Интерторг" выставлял через арбитражный суд иски к подконтрольным ему компаниям с требованием вернуть долги или кредиты. Так 2,4 миллиарда рублей якобы задолжала "Невская логистика", которая принадлежала братьям-бизнесменам. Имущество этой фирмы уже было арестовано по требованию Сбербанка.

Более 1,1 миллиарда рублей "Интерторг" потребовал от фирм "Северная столица" и "Звёздное". Совладельцем первой до сих пор числится Аллахверди Абдуллаев. Вторая до начала 2020 года принадлежала самому Мушвигу Абдуллаеву. Арбитражный суд отказал братьям в их требованиях.

Похожую комбинацию Абдуллаев разыграл и со своей фирмой "Звёздный путь": от неё "Интерторг" потребовал 55 миллионов рублей. И, судя по документам арбитражного суда, ему удалось их получить. Известно, что петербургская полиция расследует уголовное дело о мошенническом хищении 50 миллионов рублей, где главным подозреваемым является Мушвиг Абдуллаев. Возможно, речь идёт именно о деньгах компании "Звёздный путь".

Скриншот © СПАРК

В начале декабря Абдуллаеву удалось через суд взыскать более 107 миллионов рублей с принадлежащих ему компаний "Паритет" и "Невское".

"Зимний дворец" в Монте-Карло

В итоге деньги оказывались на счетах "Интерторга". Холдинг в свою очередь принадлежал компании "Интергрупп", которой на 99% владеет зарегистрированная в Монако компания SCP Inter Solutions. Последнюю можно считать костяком бизнес-империи Абдуллаевых. Она не упоминается в открытых бизнес-реестрах Монако. Возможно, фирма зарегистрирована при помощи специальной компании, оказывающей услуги по деловому администрированию. Это Jetad SAM, которая занимается надзором за деловыми операциями, в том числе ведением бухучёта, наблюдением за финансами и маркетингом. Её офис расположен в так называемом зимнем дворце в центре "золотого квадрата" — самого престижного района Монако, в двух шагах от знаменитого казино Монте-Карло.

В Jetad SAM Лайфу рассказали, что в Монако можно за месяц зарегистрировать компанию и это будет стоить всего чуть более одной тысячи евро. Также предоставляются услуги бухгалтера. Представитель Jetad SAM уверил, что в Монте-Карло деньги будут в безопасности, вся информация о владельцах строго конфиденциальна. Однако, согласно недавно принятому закону, компания всё же обязана раскрывать конечного бенефициара по официальному запросу правоохранителей, в том числе и российских.

SCP Inter Solutions может с Британских Виргинских островов контролировать офшор Dimond Solutions Inc, который ранее принадлежал ТД "Интерторг". Не исключено, что Абдуллаев специально построил такую запутанную международную структуру бизнеса, чтобы силовикам было труднее отследить движение средств.

Вполне возможно, что и сам Мушвиг Абдуллаев скрывается в Монако. Княжество неохотно выдает беглых бизнесменов. Ранее суд этой страны отказал России в экстрадиции совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, в организации которого ревизоры обнаружили дыру в 210 миллиардов рублей, а также не выдал бывшего председателя правления "Инвестторгбанка" Владимира Гудкова, обвиняемого в России в хищении семи миллиардов рублей.

Всё лучшее — детям

В октябре 2019 года, когда над ретейл-холдингом Абдуллаевых начали сгущаться тучи, бизнесмен в один день передал своему несовершеннолетнему сыну М. компании "Центральное" и "Интервест" с активами почти в 230 миллионов рублей. Руководителем последней стала его бывшая гражданская жена Инна Ким.

В этот же день Абдуллаев передал дочери А. компанию "Софийское" с активом около 240 миллионов. Директором фирмы стала Надежда Ким. Не исключено, что это сестра бывшей супруги Абдуллаева. Судя по всему, именно они присматривают за бизнесом миллиардера.

Один из партнёров Абдуллаева заподозрил, что тот пытается уйти от долгов, и пытался оспорить в суде передачу компаний детям, но пока не добился успеха.

Сейчас семья Абдуллаева благополучно живёт в Петербурге. У детей миллиардера остаётся действующий бизнес. Его бывшая жена тоже не бедствует. Лайф нашёл в социальных сетях профили некоего М. Абдуллаева 2003 года рождения из Санкт-Петербурга. Молодой человек сотрудничает с блогерским рекламным агентством WildJam и пользуется популярностью в Интернете. В соцсети "ВКонтакте" у него почти десять тысяч подписчиков, а в "Инстаграме" более 1,6 миллиона фолловеров, при этом профиль закрытый.

Лайф направил в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также в офис управляющей компании Jetad SAM вопросы о процессуальном статусе и активах Мушвига Абдуллаева, однако на момент выхода материала ответов не получил.

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