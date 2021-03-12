Танцует на подиумах и плачет в прямых эфирах: чем самая сексуальная лыжница России покорила фанатов

Юлия Ступак известна в мире спорта как Белорукова. В 2019-м 26-летняя лыжница вышла замуж за коллегу Никиту Ступака, спустя год впервые стала мамой и пропустила предыдущий сезон. Сейчас призёрка Олимпийских игр в Пхёнчхане под фамилией своего мужа рвётся в бой! И это ей вполне удаётся.

— Это была по-настоящему очень трудная битва. После беременности непросто сразу набрать форму и выйти на высокий уровень. Мне приходилось бороться со своим телом каждый день, — цитирует слова Юлии издание Dagbladet. — Я похудела более чем на десять килограммов после родов.

На "Тур де Ски" Ступак несколько раз поднималась на подиум, что позволило ей взять серебро в общем зачёте. А уже на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) российская лыжница вместе с Яной Кирпиченко, Татьяной Сориной и Натальей Непряевой стала второй в эстафете. Для нашей женской сборной это серебро вообще первое за 16 лет на ЧМ.

Однако Юлия полюбилась фанатам не только благодаря своим результатам. Она покорила всех позитивной энергией и эмоциями. А танцы лидера женской команды на награждениях так и вообще стали уже доброй традицией.

Танцует Ступак и перед тренировками.

— К организаторам вопрос: почему цветочная церемония проходит в такой кислой обстановке? Атмосфера радости строится только на криках победителей и призёров. Так нельзя! На самом деле включили бы музыку, мы бы хотя бы зажгли, — пожаловалась Ступак в прямом эфире "Матч ТВ" после гонки на ЧМ в Оберстдорфе.

Вообще такая открытость и эмоциональность для российского спортсмена — явление редкое. Даже лидер среди лыжников Александр Большунов часто игнорирует прямые эфиры, не даёт развёрнутые ответы и отстраняется от всеобщего внимания. А вот Юля, наоборот, не стесняется выражать свои эмоции. В декабре прошлого года она даже заплакала в прямом эфире после серебра на этапе Кубка мира в Давосе.

— У меня слёзы радости. Это, конечно, не такой полноценный этап, как всегда, но для меня это был очень сложный путь. Очень много нюансов после беременности и родов. Не всё так гладко начиналось, самочувствие было сложное. Мы много анализировали, пытались понять, на каком уровне находимся. Проделали огромную работу, — объяснила свои эмоции лыжница.

Фанаты, которые не перестают восхищаться Юлей, заваливают Ступак комплиментами под каждым её постом в "Инстаграме":

Спасибо за гонки и танцы на пьедестале!

Твои танцы самые лучшие!

Ты у нас лучшая! Гордимся, так держать! Ждём новых зажигательных танцев!

Ты королева лыж!

Юля, большое спасибо за непередаваемые эмоции Вам и всей большой и дружной семье во главе с Вяльбе.

Хотелось бы увидеть ещё пару танцев на подиуме от отвязной беспредельщицы!

Ну просто лыжница-модель.

Ступак — секс-символ лыжных гонок.

До конца сезона осталось совсем немного. Надеемся, что Юлия Ступак ещё порадует болельщиков и медалями, и танцами на подиуме.

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