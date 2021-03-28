Заговорённый диверсант: как советский полиглот стал грозой гитлеровцев в Югославии

Оглавление "Вдруг повестка, а меня дома нет..." Заговорённый Михайло "Спи, любимый Мехти..."

"Я не знаю, останусь в живых или нет, но даю вам слово, что не придётся вам опускать голову из-за меня и когда-нибудь вы обо мне услышите. Если я погибну, то погибну как герой — смертью храбрых", — писал будущий партизан домой.

Откуда в советских людях была эта готовность отдать жизнь, сражаясь за Родину, трудно понять до сих пор. В годы войны она объединяла вчерашних мальчишек, выросших в Москве и в Ташкенте, в Якутске и в Йошкар-Оле. Может быть, эту смелость и жертвенность дал Бог? Но почти все они были атеистами. Тогда, может быть, её воспитала система? Ну так ведь и немецкая молодёжь росла в обстановке пропаганды. Видимо, было у наших дедов глубинное осознание собственной правоты, ощущение правды, стоявшей за спиной. Потому и победили.

"Вдруг повестка, а меня дома нет..."

Будущий герой Великой Отечественной войны Мехти появился на свет в небольшом селе Новханы под Баку, в семье азербайджанского большевика, борца с местными бандитами Ганифы Гусейн-заде (приставка "заде" в азербайджанских фамилиях означает "сын"). Позже отца перевели в Баку, где он стал начальником милиции.

Фотография из зачётной книжки студента. Фото © Wikipedia

В 1936 году Мехти после окончания Бакинского художественного училища уехал учиться в Ленинград, где поступил в институт иностранных языков, а затем перевёлся в Баку и продолжил обучение в педагогическом. Все отмечали, что у парня талант к языкам: до войны помимо азербайджанского и русского он уже знал французский, испанский, английский и турецкий. Прекрасно рисовал и увлекался литературой, сам писал стихи.

Весть о войне застала семью Мехти на берегу Каспия в посёлке Шувелян, на даче. Сестра героя вспоминала, что Мехти сразу решил вернуться в Баку: "Я же комсомолец! Вдруг пришлют повестку, а меня дома нет!" И уже 9 августа 22-летний Мехти ушёл в армию. После окончания пехотного училища в Тбилиси молодого лейтенанта отправили командиром взвода миномётчиков в Сталинград. Что такое взводный на фронте в первые годы войны? Это человек, который в среднем на передовой жил три дня. А затем погибал. Вот и молодому миномётчику не повезло: в 80 километрах от Сталинграда под городом Калач его тяжело ранило, и Мехти попал в плен к фашистам.

Перевозка советских военнопленных немцами, 1941 год. Фото © Wikipedia

Вылечив молодого советского офицера, гитлеровцы надеялись сделать из него преданного бойца вермахта — они зачислили его в Азербайджанский легион и отправили в Германию в школу переводчиков. Но Мехти служить новым хозяевам не собирался. Когда осенью 1943 года недавно сформированную Туркестанскую дивизию фашисты направили драться с итальянскими партизанами, военнопленные создали подполье и вышли на итальянских партизан и партизан из Югославии. Вскоре Мехти сумел раздобыть и переправить партизанам план нападения нацистов на итальянский отряд партизан-гарибальдийцев. Предупреждённые гарибальдийцы дали достойный отпор врагу, но двое военнопленных — Рашид Рагимов и Гасан Джаббаров — погибли.

Заговорённый Михайло

В начале 1944 года Мехти с другими азербайджанскими военнопленными сбежал от фашистов и примкнул к партизанским частям Освободительной югославской армии. В Словенском Приморье в селении Отица из беглецов была создана Русская рота ("Русска чета"), которую возглавил Джавад Хакимли, а Мехти стал комиссаром и получил псевдоним Михайло. Вскоре рота стала целым батальоном.

Фото © ТАСС / ZUMA / Heinrich Hoffmann

С этого дня началась борьба Мехти с фашистами. По признанию словенцев, Мехти стал лучшим диверсантом во всём корпусе. О его храбрости, полном отсутствии страха и завидном хладнокровии слагали легенды. Партизаны перешёптывались, что парня пули не берут, а фашисты звали его колдуном и Дракулой. Он без акцента говорил по-немецки, переодевался в гитлеровскую форму и спокойно заходил в немецкие казармы и штабы, оставляя там бомбы, которые разрывали фашистов на куски десятками. В начале апреля 1944 года с другом Мирдаматом Сеидовым он пришёл в заполненный фашистскими офицерами кинотеатр в Опчине. Друзья оставили в зале под сиденьями бомбу замедленного действия и покинули кинотеатр. В результате этой вылазки было уничтожено 80 гитлеровцев, 260 были ранены, причём 40 умерли в госпитале. После этого Мехти подорвал мост у железнодорожного пункта Постойна и одновременно пустил под откос немецкий эшелон.

Проводил Мехти и карательные операции. Например, убил приговорённого к смерти партизанами майора гестапо Кертнера. Переодетый в офицерскую немецкую форму, Мехти смело зашёл в штаб гестапо, прошёл мимо секретаря в кабинет палача, приказавшего убить заложников, и несколько раз выстрелил ему в грудь. А потом выскочил в окно, где его уже ждал на машине Сеидов, и был таков!

В сентябре 1944 года Мехти под видом офицера технической службы прошёл на военный аэродром фашистов и, подложив мины, уничтожил два самолёта-штурмовика и 25 автомобилей. А однажды просто подъехал на мотоцикле к блокпосту, положил из немецкого автомата "Шмайсер" 20 немцев и уехал.

Партизан Михайло, 1944 год. Фото © Wikipedia

Фашисты были в бешенстве. Они назначили за голову партизана награду в 400 тысяч рейхсмарок. В ответ Мехти уничтожил трансформатор в Опчине, угнал машину с боеприпасами в итальянском городке Гория и захватил в одном из банков миллион лир. А когда отряд Мехти совершил нападение на тюрьму и освободил 700 пленников, среди которых оказалось 147 советских военных, фашистам пришлось сочинять сказку, что на город совершил нападение трёхтысячный партизанский отряд.

По подсчётам партизан, Мехти один уничтожил больше тысячи немцев, в большинстве своём офицеров. Южная внешность была азербайджанцу на руку: и в Италии, и в Югославии, стоило ему снять форму, он становился "лицом в толпе", одним из многих. Немцы даже считали, что Михайло — это не один человек, а название целого партизанского формирования. Однажды он всё же попал в плен, но при этом так мастерски выдавал себя за местного художника, что внимание фашистов ослабло, и он сумел бежать, убив часового и совершив поджог барака.

"Спи, любимый Мехти..."

Памятник Мехти Гусейн-заде в Баку. Фото © Wikipedia

Но, вероятно, у кого-то из местных жителей были виды на немецкое вознаграждение. На Мехти донесли. Отважный партизан Михайло погиб 1 или 2 ноября 1944 года у селения Витовле. Его отряд возвращался с задания в селение Чепован, где находился партизанский штаб. Группа Мехти заночевала в доме, а ночью в темноте их окружили немцы. Мехти попытался прорваться сквозь окружение, но его прошила автоматная очередь. Чтобы его больше не схватили, партизан Михайло покончил с собой, выстрелив в своё смелое сердце. Известно, что один из местных жителей обмыл тело героя по мусульманским обычаям и похоронил на местном кладбище. Позже тело партизана Михайло было перенесено на кладбище селения Чепован.

О жизни и смерти взводного на Родине долго ничего не знали. Для родных он просто пропал без вести. Но один партизан по фамилии Соколов поведал миру о боевых подвигах Мехти. А 11 апреля 1957 года храброму взводному, миномётчику и партизану Мехти Гусейн-заде посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.