Операторы сотовой связи угрожают повышением цен, а мы знаем 4 способа сократить расходы

Последние несколько месяцев операторы связи в России и аналитики рассказывают о том, что цены на связь могут вырасти на 20–30%. Виной тому и рост курса доллара, и необходимость обновления оборудования, и желание операторов зарабатывать больше, конечно. Но есть несколько вполне законных приёмов сократить расходы на связь и не заметить повышения цен, а скорее всего, даже начать платить меньше.

Почему растут цены на связь?

Для начала неожиданная, но приятная новость: в России одни из самых низких тарифов на связь в мире. В США или Европе вовсе не за безлимитный доступ в интернет и скромный пакет минут семья выкладывает в среднем 30–50 долларов/евро в месяц. В переводе на рубли от двух с половиной до четырёх тысяч в месяц. Как вам такая дыра в семейном бюджете?

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При этом оборудование (базовые станции, вышки сотовой связи, коммутаторы, программное обеспечение, серверы) в России и Европе одно и то же и производители этого оборудования одни и те же, и цены на это оборудование для операторов связи в целом одинаковые. Однако в России абонент в среднем тратит на связь не более 350 рублей в месяц. Расходы одного абонента в течение одного месяца на услуги связи называются ARPU (average revenue per user). Для примера, ARPU Vodafone в Британии составляет почти 14 фунтов стерлингов в месяц, или 1428 рублей — в четыре раза больше, чем в России.

В прошлом году операторы потеряли практически все доходы от международного роуминга (услуг связи, которые вы покупаете за границей), кроме того, из-за того что многие перешли на удалёнку, сократились и обычные расходы на связь, вам же не нужен мобильный интернет по пути на работу, потому что вы остались дома. И звонить можно не с помощью мобильного, а через какое-нибудь приложение и домашнюю Wi-Fi-сеть. По самым скромным подсчётам, наш простой обошёлся операторам, по данным деловой газеты "Ведомости", в 40 млрд рублей за 2020 год.

А сети нужно не только поддерживать в рабочем состоянии, но и модернизировать, в том числе готовить их к переходу на новый стандарт 5G, и зарплаты сотням тысяч сотрудников тоже нужно платить и индексировать. В общем, нашим очень богатым операторам сотовой связи (они действительно отлично зарабатывают) не позавидуешь. Прибыли прошлый год принёс значительно меньше, а расходов впереди всё больше.

Так что причины для роста тарифов на сотовую связь есть. Но есть ещё и ФАС (Федеральная антимонопольная служба), которая строго следит за тем, чтобы тарифы не росли (наши-то доходы тоже в прошлом году не на дрожжах росли). Поэтому операторы выдумывают, как увеличить ваши расходы, не повышая тарифы напрямую.

Уловка номер 1

Подключайте безлимитный доступ к самым популярным приложениям, чтобы ваш трафик не расходовался на YouTube, WhatsApp, Telegram, Viber, VK, Spotify, Apple Music и так далее. Вы видите эту рекламу буквально каждый день. Логично, да? Если вы постоянно слушаете музыку, зачем платить за её трафик или за трафик YouTube, лучше приплатить 15–30 рублей в месяц и забыть об этих расходах.

Не замечаете ничего лишнего? Пока вы тратили несущественные 15–30 рублей на каждое из приложений, ваши расходы на круг выросли сразу на 100–150 рублей в месяц. Ловко? Не, ну мне же нужен доступ к Viber или WhatsApp! Нет, они вам не нужны. Трафик, который расходуют эти приложения, если вы не отправляете друг другу каждый месяц киноленту "Титаник" в 4К-формате, настолько незначителен, что покупать их безлимитно нет никакого смысла.

Есть специальные утилиты, которые позволяют вам оценить, сколько трафика расходует в день или в месяц то или иное приложение, они находятся в служебных пунктах меню iOS и Android, и вы сами можете посмотреть, сколько именно трафика расходует то или иное приложение. WhatsApp, к примеру, в месяц расходует около 1,2–1,5 Гбайта трафика на всё про всё.

Задумайтесь, сколько трафика из этих 1,5 Гбайта приходится на вашу домашнюю Wi-Fi-сеть? Наверняка не меньше половины. Зато в течение года вы добавили оператору в кошелёк 200–350 рублей, спасибо.

Уловка номер 2

Безлимитный интернет позволит вам всегда оставаться на связи и не думать о расходе трафика! Знакомое предложение? А оно вам надо? Нет, если вы качаете торренты или сами работаете домашним провайдером, к которому подключено ещё несколько абонентов (кстати, за функцию раздачи интернета с вас тоже попросят 70–100 рублей в месяц) — тогда это, возможно, имеет смысл.

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Во всех остальных случаях, опять же, отправляйтесь в настройки вашего смартфона и проверяйте, сколько всего трафика вы израсходовали в течение месяца. Это несложно. Как гарантированно остаться на связи и не оказаться без нужных гигабайтов? Очень просто, если вы в среднем тратите 10 Гбайт в месяц, покупайте 12 Гбайт и не беспокойтесь, у вас есть 20% запас прочности.

В крайнем случае проще однократно приобрести необходимый вам пакет трафика, пусть и чуть дороже, чем ежемесячно выкидывать на безлимитный интернет внушительные деньги.

Уловка номер 3

Безлимитные звонки и SMS. Во-первых, постарайтесь вспомнить, когда вы вообще последний раз отправляли SMS? Наиболее частый повод отправлять SMS сегодня — общаться со Сбербанком по номеру 900. А насколько часто вы созваниваетесь с кем-то по обычному номеру телефона, а не с помощью мессенджера? Сосчитали?

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Делайте выводы и отказывайтесь от этих безлимитных услуг без сожаления. Стоит ли напоминать, что счётчики SMS и минут разговора также встроены в операционные системы ваших смартфонов и обыкновенных кнопочных телефонов тоже?

Уловка номер 4

Иногда вам звонят из call-центра вашего оператора и говорят, что проанализировали ваши расходы на связь и хотели бы помочь вам снизить эти расходы. Всё, что для этого нужно, просто в приложении оператора или при визите в салон связи сменить ваш устаревший дорогой и неудобный тариф на новый, недорогой и удобный.

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В чём тут секрет? У операторов связи за три десятка лет, что они работают в России, тарифов накопилось не просто много, а очень много. У каждого из операторов большой четвёрки (МТС, "Мегафон", "Билайн" и Tele2) — тысячи архивных тарифов, которые они вынуждены поддерживать и обслуживать согласно условиям тех договоров, которые вы заключали, возможно, 10 лет назад.

Вероятно, вам звонят не потому, что новый тариф лучше старого, возможно, вам предложат интернет, которым вы не пользуетесь, или подписки на музыку, которая вам не нужна. А в результате вы будете больше платить за минуты и SMS, которыми вы пользуетесь постоянно, и на старом тарифе они дешевле.

Как избежать проблем? Просто проверьте условия вашего тарифа и сравните с тем тарифом, что вам предлагают. Кстати, 10 лет назад ARPU, о котором мы говорили выше, был в России немногим больше 200 рублей, так что, возможно, оператор обнаружил, что вы слишком долго платите слишком мало.

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