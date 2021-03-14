Причины, по которым в России вслед за Европой могут ввести "ковид-паспорта"

Эксперты считают, что уже в начале лета привитые россияне смогут совершать поездки по некоторым странам Европы, поскольку ЕС создаёт пояс безопасности и планирует внедрить CoViD-сертификаты уже в мае. Однако туристическое направление в этом сезоне вряд ли откроют все страны Евросоюза, так как выработка единых стандартов может затянуться до осени.

Президент Владимир Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей. Намерения европейских политиков ввести электронные "ковид-паспорта" и проработать к середине мая проблемы интеграции и взаимодействия между государствами – членами ЕС вызывают много вопросов у экспертов. В том числе и о том, как будут учитываться вакцины разных стран, будут ли подтверждены сертификаты и откроют ли Европа и Америка туристические маршруты.

— Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны. И не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом, — сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, добавив, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом. Напомним, в России с января при вакцинировании каждый получает сертификат о полученной прививке. Документ можно получить на портале госуслуг в личном кабинете, его оформление происходит автоматически после процедуры.

Европейский пояс безопасности

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В Испании вслед за Грецией намерены принимать иностранных туристов по "ковид-паспортам" уже в мае. Об этом заявила министр туризма Мария Рейес Марото Ильера. Документ, подтверждающий, что гражданин поставил прививку от коронавируса, планируется внедрить до начала туристической ярмарки Fitur, которая откроется 19 мая.

— "Ковид-паспорта" должны решить также и внутреннюю проблему — ограничения на передвижение собственного населения для того, чтобы сдержать распространение инфекции, пишут в испанских СМИ. Особенно в преддверии Страстной недели, которая начинается в Испании в конце месяца. В это время люди, как правило, выезжают к родственникам в другие регионы и приезжают на побережье, чтобы провести пару дней на пляже. Но в этом году испанцы лишены такой возможности, карантинные меры не были сняты. Выехать на отдых из центральных регионов страны не могут и те, кто уже привит или переболел коронавирусом, поскольку такой статистики нигде не ведётся, — сообщает корреспондент Лайфа из Испании Владимир Катасонов. Уже известно, что Балеарские острова и Жирона могут стать "тестовыми территориями".

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Инициативу поддержали Канарские острова и Коста-Бланка. Испания несколько раз объявляла, что рассматривает возможность создания туристических коридоров и даже паспорта вакцинации на будущее. Теперь вопрос заключается в том, сможет ли страна интегрировать это с общей стратегией на европейском уровне или выберет индивидуальный путь, как уже действуют в Афинах, Лондоне и Тель-Авиве.

Напомним, Израиль, переживший уже три локдауна, стал первой страной, где начали вводить "зелёные паспорта". Несмотря на то что государство является мировым лидером по охвату населения вакцинацией, многие принципиально не хотят прививаться. Это касается прежде всего ультраортодоксальных иудеев и арабов, а также большинства молодёжи. Чтобы мотивировать эти группы населения, правительство страны и решило ввести "зелёные паспорта", которые дают ряд существенных преимуществ, ведь для остальных ограничения остаются достаточно жёсткими. Сам "зелёный паспорт" — это, по сути, QR-код, который нужно предъявлять на входе вместе с гражданским паспортом. Действует он не только для вакцинируемых, но и для переболевших, но не более полугода.

Прогноз для России

— Скорее всего, сейчас те политические настроения, которые мы наблюдаем в ЕС, подействуют на внедрение "ковид-паспортов". Поскольку лишь немногие страны могут себе позволить проводить массовую вакцинацию. Большая часть мира остаётся за бортом, поэтому и возник вопрос: как оградить граждан своего государства. Здесь важно понимать, что речь не идёт о сегрегации внутри стран. ЕС прибегает к этой мере только для организации международных перелётов, — сказал Лайфу доцент факультета управления и экономики здравоохранения Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Николай Крючков.

По его мнению, в этой ситуации проблема может возникнуть с оперативным включением в список признаваемых миром вакцин. В числе первых в него могут попасть вакцины компаний Pfizer, AstraZeneca, Moderna и российский "Спутник". Остальные, которые выйдут, например, осенью и могут быть даже лучше по ряду характеристик, скорее всего, будут включены позднее.

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В итоге тем, кто захочет поехать в страны ЕС, нужно будет получать некие "зелёные паспорта". Сейчас все приводят пример Израиля, который ввёл такой документ не только для внешних гостей, но и внутри страны. Эксперты считают, что подобная практика в России неприменима. Поскольку там население вакцинируется очень высокими темпами, почти 60% уже получили как минимум одну дозу, а для создания иммунологической прослойки и завершения процесса им понадобится 6–7 недель. Крючков напоминает, что "в России сохраняются невысокие темпы вакцинации, хотя в последнюю неделю мы вышли на уровень 120 тысяч инъекций в сутки, что примерно в текущих объёмах в десять раз медленнее, чем в США". Если внутри нашей страны внедрить такие паспорта, то ничего кроме раздражения и недовольства эти меры не принесут. Опыт Башкирии это продемонстрировал. К тому же нет свидетельств, что подобные меры внутри страны имеют хоть какую-то доказанную эффективность.

— Действительно, если Евросоюз примет такое решение, а Китай обяжет для въезда в страну приезжающих иметь такие паспорта, то мы будем вынуждены оформлять их, — говорит Крючков.

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Однако эксперт считает, что доказательств эффективности этой меры научному миру не представлено, это чисто политическая история, основанная на логике и беспокойстве за своих избирателей. У нас, по его словам, появится возможность оформить такой паспорт "к началу лета".

Николай Крючков полагает, что "политически этот процесс имеет заинтересованных игроков, которые активно работают в этом направлении". Нужно учитывать и лоббирование интересов производителей вакцин по всему миру. Если повсеместное вакцинирование удастся внедрить, оно может стать ежегодным, что позволит фармацевтическому бизнесу невероятно разбогатеть.

В целом проблема скандалов с ограничением прав населения в связи с пандемией, а теперь и очередями на вакцинацию в ЕС свидетельствует о "крахе модели здравоохранения как формы сосуществования "медицинского сообщества" в виде менеджеров по внедрению успехов фармы и самой фармы", пишет в своём аккаунте в соцсети политолог Глеб Кузнецов.

И вот в этот дивный мир, в котором одни работают по постоянно снижающемуся нормативу без любой возможности "избытка" (что во врачах, что в койках, что в днях пребывания в стационаре), а другие настроены на максимально долгий выпуск дорогих (и всё более дорогих) препаратов от редких болезней, вплывает добрая старая инфекция в стиле модерн. Не тяжёлая, надо сказать, в век сытости и якобы полного доступа медпомощи. Но прям классическая. Как джинсы Levi's. И предъявляет список требований прямо из прошлого Глеб Кузнецов Политолог

Причина, по которой не все россияне хотят прививаться, выглядит прозаично. В Интернете доступна информация о последствиях вакцинации практически в каждой стране и у представителей всех возрастов. Поскольку организм каждого человека индивидуален, то не все готовы рисковать здоровьем. Ситуация действительно выглядит как "ночной кошмар" для восприимчивых граждан. Однако точного ответа у учёных о последствиях вакцинации до сих пор нет.

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