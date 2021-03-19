Богини секса тоже плачут: 3 побочных эффекта профильных тренингов

Избыточное внимание к телу мужчины наносит ущерб ощущениям женщины.

Когда женщина, действуя под страхом потери и конкуренции, углубляется в изучение техник секса, она превращается в сексуальную обслугу, подобие женщины с пониженной социальной ответственностью, ублажающей за деньги. Только вместо денег — надежда на то, что мужчина не пойдёт налево. Чтобы качественно выполнить изысканные техники секса, нужно всецело сосредоточиться на ощущениях мужчины — на его телесных реакциях, ритме дыхания, стадиях возбуждения и приближения к апогею. Внимание к своим собственным ощущениям при этом неизбежно утрачивается. В итоге — полное удовлетворение мужчины и моральное удовлетворение женщины без всякой телесной радости. Так женщины показывают, что мужчина для них важнее, чем они сами, постепенно теряют самоуважение и чувство собственной значимости.

Фото © Shutterstock

Первое правило сохранения ценности — "ты мне — я тебе". Если женщина дарит изысканные ласки, она вправе требовать изысканных ласк взамен. Важно не увлекаться обслуживанием мужчины. Как секс-тренер я знаю, что многих мужчин возбуждает вид возбуждённой женщины. Обслуживать мужчину и симулировать возбуждение — путь, ведущий к потере мужского интереса.

Избыточное использование техник вытесняет обмен энергией

Фото © Shutterstock

Как бы скептично ни относились некоторые женщины и мужчины к слову "энергия", это понятие давно перешло в разряд психологических терминов. Энергия — это жизненные силы, которые управляются эмоциями. Для отношений и в спальне, и за её пределами важно обмениваться чувствами и эмоциями, чтобы поддержать энергию в паре. В психологии это называется гомеостаз. Настоящие живые эмоции дают естественный интимный контакт. Если в гомеостаз вмешиваются техники, естественность близости утрачивается. Главные ставки делаются не на то, что происходит в душе и в сознании партнёров, а на то, что происходит снаружи: как двигается и как выглядит партнёрша, как воздействуют сексуальные игрушки, какие ролевые игры затеваются в будуаре. Избыток внешних стимулов уводит внимание обоих партнёров от того неуловимого обмена, который происходит между двумя личностями, а не между двумя телами или двумя ролями. Утрачивается то, что составляет основу контакта, рушится гомеостаз, а вслед за ним могут рухнуть и отношения. Причём мужчины часто не могут объяснить, почему им стало некомфортно с богинями секса. Ведь далеко не все признают существование энергии и важность энергетического обмена. Второе правило надёжного союза — не злоупотреблять внешними стимуляторами, стараться искать ресурсы удовольствия внутри личности, а не снаружи.

Необратимо меняется порог чувствительности

Самое неприятное и, увы, непоправимое последствие сексуальных игрищ — это потребность усиления воздействия на нежные зоны партнёра. Как ни парадоксально, самые эффективные и эффектные техники связаны с таким механическим воздействием, которое невозможно произвести во время естественного полового контакта. Проще говоря, техники позволяют получать сверхсильные телесные ощущения. На фоне такого воздействия обычный контакт двух тел может померкнуть, а партнёр будет ждать всё более ярких ощущений, всё более сильного воздействия. Например, игрушки, имитирующие части тела, рушат естественный порог чувствительности как у мужчин, так и у женщин. Особенно сбивают "чуйку" электрические девайсы.

Фото © Shutterstock

У части мужчин формируется зависимость от мощных техник, как от наркотиков. Им требуются новые и новые средства возбуждения, а традиционное соединение уже не производит впечатления. А если они не получают феерических ощущений, вина часто перекладывается на женщину — с ней что-то не так, а вовсе не с ними самими. И опять — тупик в отношениях. Третье правило гармонии: по возможности избегать экстремальных воздействий на тело, отдавать предпочтение техникам, близким к естественному акту по интенсивности.

Признаюсь честно, многие мои последовательницы спасли семьи от развода, победили соперниц мужей в постели. Но в итоге значительная часть пар всё-таки рассталась. Невозможно удерживать мужчину, приковывая его к своему умелому телу. Заявляю как секс-тренер: секрет долгосрочных надёжных отношений вовсе не в сексе!

Авторы