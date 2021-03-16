Настоящий садизм: 8 причин отказаться от операции "мягкие лапки"

Операцию "мягкие лапки" делают кошкам, которые дерут мебель или любят поцарапать руки, а иногда и просто ради "эстетики". И это вам не какой-нибудь маникюр. Процедура подразумевает не подстригание когтей, а полное удаление когтевых фаланг как минимум на передних лапах. Во многих европейских странах эта операция запрещена законом. Некоторые российские зооклиники уже отказались от этого живодёрства, в других ветеринарные хирурги специально завышают цены, чтобы процедура стала менее доступной. Тяжёлые последствия такого серьёзного вмешательства в организм кошки имеют не только обратный эффект — животное становится ещё более агрессивным и может начать кусаться, — но и навсегда оставляют питомца калекой. Когтевые фаланги с трудом заживают, иногда отрастают снова, причём восстановлению сопутствует дикая боль. Слишком часто после операции начинаются воспаления, нагноения, деформация суставов, артриты, артрозы, потеря подвижности и другие серьёзные проблемы.



Ветеринарные врачи сами категорически против проведения этой операции, хотя спрос на неё довольно высок. Многие просто не осознают уровень жестокости и тяжесть последствий. — Лично мне операцию по полному удалению когтей вместе с фалангой приходилось выполнять всего два раза, когда клиенты очень сильно настаивали. После чего я специально задрал цену, чтобы люди просто не делали этого. Или хотя бы чтобы сократить число таких вмешательств, — рассказал ветеринар Сергей Вахрушев. — Я звонил своему коллеге, тоже подмосковному врачу, он берёт примерно 3800 рублей за две лапы, у меня меньше, но для Московской области, для моего посёлка это всё равно считается дорого. В Москве и крупных областных городах коллеги сделали прайс ещё дороже, и он может доходить до 10 000 и выше.

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Тем не менее цены не останавливают кошатников, когда речь заходит о любимом ковре или ламинате. Некоторые идут на самые радикальные меры и ампутируют когтевые фаланги на всех четырёх лапах. Что, по мнению врача, не просто глупость (ведь задними они и не дерут ничего), а настоящее зверство и садизм.

Врачи объясняют, что после удаления когтей животное уже никогда ни от кого не сможет убежать в случае угрозы — ни на дерево забраться, ни по забору пробежать, то есть на улицу кошку уже точно не выпустишь. Кроме проблем с самозащитой животное в принципе теряет возможность нормально передвигаться. Часто ветеринары, пытаясь отговорить "воспитывающих котика" от жестокой процедуры, предлагают людям представить, как бы они себя чувствовали, если бы им для красоты и покладистости отрубили фаланги пальцев вместе с ногтями. Заведующий хирургическим отделением сети ветеринарных центров "Дарвин" Александр Васильев в комментарии Лайфу вообще сравнил хирургическую операцию по удалению когтей (или онихэктомию) с "обрезанием" пальцев ног у людей.

— Кошки же ходят на своих лапах и пользуются ими, как мы ногами, а не руками. Вот и представьте свои ощущения, если вам придётся вставать на отрубленные пальцы ног, засовывать их в ботинки и ходить на них! Просто вдумайтесь, какие вы причиняете животному страдания: если ему поотрубали все пальцы, невозможно даже банально ходить, — предупреждает врач.

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Эта операция в целом довольно сложная, из-за чего почти гарантированы различные осложнения и нередки случаи нанесения непоправимого вреда здоровью кошки. Зачастую неопытные и даже опытные хирурги допускают ошибки при отрезании кошачьих фаланг — и в рану попадает инфекция. Эти болячки в принципе очень плохо и длительно заживают. К тому же нередко бывает, что при операции фаланги отрезают не до конца и когти начинают отрастать повторно, причиняя животному ужасные мучения. После подобного вмешательства часто расходятся швы, что требует в дальнейшем специальной обработки и лечения. Многие хозяева этим пренебрегают, и в итоге животное так и остаётся искалеченным.

Вот список болячек, которые гарантированы вашим любимцам после проведения подобной экзекуции. Если на полу в вашем доме паркет или ламинат, после операции по удалению когтей деформация суставов у кошки неизбежна, потому что ходить по такому покрытию нормально они уже не смогут. Фантомные боли сохраняются постоянно и сильно беспокоят животное, из-за чего теряются важнейшие для его развития и жизнедеятельности навыки. К примеру, питомец больше не может играть, а значит, нормально развиваться. Из-за утраты возможности нормально передвигаться у кошек впоследствии часто появляются проблемы с суставами — артриты и артрозы.

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Что же касается проблем с психикой, на которые многие хозяева как раз и ссылаются, решая подвергнуть питомца жестокой процедуре, они после перенесённого стресса только усугубляются. Основные причины, по которым владельцы удаляют когти кошкам, — это повреждение стен и мебели, в случае агрессивности кошки — нападения на детей.

Люди не понимают, что боль, вызванная операцией, наоборот, приводит к большим и худшим последствиям и увеличению нежелательного поведения Татьяна Куликова Зоопсихолог, специалист по коррекции поведения кошек

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