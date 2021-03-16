Подстава от Сбера: как банк отомстил клиенту за расторжение договора

За последние годы понятие "страхование жизни" приобрело более широкое применение, чем обычный страховой продукт. Страховку часто предлагают банки, иногда делая это обязательным условием для получения адекватной ставки по кредиту. И, несмотря на то что Центробанк, который надзирает за банками и страховыми компаниями, периодически заявляет о праве клиентов отказаться от страхования, на деле сделать это не так просто. А в некоторых случаях страховая компания после отказа от её услуг может отомстить своему клиенту: вдруг выяснится, что он… обязан заплатить государству налоги за несуществующий доход.

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Так случилось с москвичом Михаилом. Несколько лет назад он соблазнился на предложение операционистки Сбера купить страховку "Подушка безопасности". Мол, такой замечательный продукт: платишь взносы, а в случае форс-мажора (тяжёлая болезнь или инвалидность) банк (вернее, его страхования компания) выплатит крупную сумму — сразу несколько его годовых доходов. Но на пике эпидемии он, как и многие россияне, решил свою "подушку безопасности" иметь на руках наличными, а не в качестве обещаний операционистки.

И забрал свои вклады из банка, а также обратился с вопросом, как расторгнуть договор страхования, ведь в период кризиса вложенные в страховку средства могут понадобиться для чего-то другого. В отделении Сбера ему объяснили, что расторгнуть договор очень просто: согласно условиям программы, никаких документов оформлять не потребуется. Михаилу достаточно прекратить внесение страховых взносов, и через месяц все отношения между ним и СК "Сбербанк страхование жизни" прекратятся. Сбер просто забирает все ранее внесённые платежи и больше ничего ему не должен.

Мужчина так и сделал и через несколько дней вообще забыл о том, что был застрахован. Вспомнить об этом пришлось в марте 2021 года, когда на сайте ФНС в своём личном кабинете Михаил обнаружил информацию о якобы полученном им доходе от СК "Сбербанк страхование жизни" на сумму 94 920 рублей, что составляет ровно тот объём платежей, который он в своё время внёс по страховому договору и фактически подарил Сберу. При этом налоговики (само собой) автоматически предложили Михаилу заплатить 13% (то есть 12 340 руб.) налога на этот самый "доход".

Москвич обратился в налоговую: мол, ребята, никакого дохода не получал, а, наоборот, платил взносы страховой компании Сбера, но теперь договор расторгнут. На это инспекторы показали Михаилу декларацию по форме 2НДФЛ, поступившую из СК "Сбербанк страхование жизни", в которой сумма, которую он внёс, была аккуратно указана в графе "Доход". "Есть доход — положен налог", — заключили налоговики, посоветовав разобраться со страховой и банком.

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После нескольких дней общения по телефону и лично в офисе Сбера страховщики Михаилу сообщили, что основным преимуществом его страховой программы была возможность возврата уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) через механизм налогового вычета. А так как Михаил после окончания оплат по своему договору не представил в страховую компанию справку из налоговых органов о том, что он не пользовался этим вычетом, компания решила передать информацию о совершённых им взносах налоговикам, и всё это исключительно для того, чтобы ему было удобнее уплатить налоги. Правда, почему в переданной ФНС информации страховые взносы москвича были указаны как доход, страховщики пояснить так и не смогли.

Михаил снова обратился в налоговую, где получил справку о том, что вычетом он не пользовался — документ он предоставил страховщикам, которые пообещали при случае направить ФНС уточнённую декларацию и после этого, скорее всего, требование к москвичу заплатить (!) за расторгнутый договор, но это не ранее 30 дней.

— В ситуации Михаила может оказаться каждый, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Дело в том, что для банковских сотрудников, которые предлагают продукты своих кэптивных страховых компаний, факт расторжения клиентом договора — это минус к их показателям, что может сказаться на премировании. Является ли история Михаила видом некой изощрённой мести сотрудников Сбера за то, что тот решил расторгнуть договор, я не знаю. Но мне кажется, что если Сбер действительно беспокоится "об удобстве своих клиентов", то его сотрудник мог предупредить о том, что человеку после расторжения понадобится справка из налоговой о том, что он не пользовался вычетом. Хотя по большому счёту я не вижу объективных причин и внятных объяснений, для чего страховая передавала информацию о взносах Михаила налоговикам.

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Действительно, этот случай вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведь на самом деле в п. 4.6 правил по страховому продукту "Подушка безопасности", которые действовали на момент заключения Михаилом его страхового договора, предусматривается возможность расторжения через неоплату очередного страхового взноса, а вот о том, что застрахованный до или после расторжения договора должен предоставить страховой компании какие-либо документы из ФНС, ни в этих "правилах", ни в договоре страхования Михаила не сказано.

Но, как в приватном разговоре пояснили москвичу сами сотрудники Сбера, на их взгляд, всё логично: право на налоговый вычет было, а если им не воспользовались, то нужна всего лишь справка из налоговой.

— Я считаю, что в случае Михаила есть очевидная недоработка Сбера, — комментирует ситуацию адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Требование о том, что страховая компания при выплате физлицу денежных (выкупных) сумм обязана удержать сумму налога, исчисленную с дохода, равного страховым взносам, уплаченным гражданином по договору, за каждый календарный год, в котором он имел право на получение соцвычета, присутствует в письме Минфина РФ от 27.02.2015 № 03-04-06/10145, в этом же документе упоминается та самая справка, которую сотрудники Сберстрахования потребовали у Михаила. Однако очевидно, что гражданин, заключивший договор страхования, не обязан знать содержание писем, которые поясняют порядок налогоисчисления, а вот страховая компания Сбера обязана организовать продажу своих продуктов так, чтобу у клиента не возникало никаких затруднений с реализацией своих прав. Ведь право расторгнуть договор страхования закреплено в статье 958 Гражданского кодекса РФ.

Расторгаем договор правильно

Тем, кто по каким-либо причинам решает расторгнуть договор страхования, нужно помнить о следующем: во-первых, при расторжении договора всегда подавайте письменное заявление и получайте отметку, что оно у вас принято (это нужно для того, чтобы в случае разбирательств зафиксировать сам факт существования вашего обращения и его дату). Во-вторых, если расторгаете договор страхования жизни, то обязательно берите в налоговой справку о подтверждении неполучения социального налогового вычета (заказать этот документ можно через "Госуслуги") и эту справку направляйте в страховую. Это нужно, чтобы исключить любые манипуляции с вашими платежами. В-третьих, если вы подали заявление и предоставили справку, по истечении 30 дней не забудьте напомнить страховой компании, что она обязана направить в ФНС уточнённую декларацию. Это ваше право, а для страховой компании — обязанность, так как она в данном случае выступает в качестве налогового агента.

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