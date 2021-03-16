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Категорий: 18

Земля двойняшек: каковы последствия роста рождаемости близнецов на планете из-за ЭКО

16 марта 2021, 21:40

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

<p>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock</p>

Уже сейчас у каждого 42-го человека в мире есть брат- или сестра-близнец. Лайф попытался выяснить, как на это смотрит наука.

В мире ежегодно рождается 1,6 миллиона близнецов, пишет Human Reproduction. По опубликованным данным, Оксфордский университет провёл исследование в 165 странах, где живёт 99% населения планеты. Выяснилось, что за последние 30 лет на Земле стало примерно на треть больше двойняшек — и теперь в среднем на каждую тысячу родов приходится 12 случаев появления на свет близнецов.

Количество случаев появления на свет близнецов на каждую 1000 родов в разных странах. Фото © Human Reproduction

Количество случаев появления на свет близнецов на каждую 1000 родов в разных странах. Фото © Human Reproduction

Любопытно, что чаще всего это чудо природы случается в Африке. Более 40% всех близнецов мира — африканцы. Генетик, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин пояснил, что наука подметила это явление много лет назад и нашла убедительное объяснение: всё дело в культурных особенностях этой части света. Там это испокон веков приветствовали, считали благодатью. А значит, от двойняшек как минимум не избавлялись, то есть не останавливали эту генетическую линию. Рождение близнецов — это наследственная предрасположенность, напомнил учёный.

Во многих африканских странах, в частности в Нигерии, рождение близнецов — это праздник для всей деревни, для всего района, и там рождение близнецов это 5–6%, то есть в пять-шесть раз больше. А вот, например, в Древней Греции близнецы рождались слабенькие, с меньшим весом — и их сбрасывали со скалы, в частности в Спарте. Таким образом освобождали популяцию от соответствующих генетических факторов, и сегодня в Греции близнецов практически не встречается. Вычистили популяцию, рассказал доктор биологических наук.

А вот ещё одна карта, составленная британскими исследователями: где темнее — там заметнее рост количества близнецов с 1980-х годов. Как видно, больше всего преуспела в этом смысле Южная Корея, там двойни рождаются в три, а то и в пять раз чаще, чем лет 30 назад. Особенно много близнецов становится также в Канаде, Китае, США, ЮАР, Австралии. Россия показывает умеренный рост: менее чем на 25%.

Изменение количества близнецов в разных странах за последние десятилетия. Фото © Human Reproduction

Изменение количества близнецов в разных странах за последние десятилетия. Фото © Human Reproduction

Учёные уверены, что во многом это связано с ростом популярности искусственного оплодотворения. Оно распространяется в мире с 1970-х годов, и процесс идёт, можно сказать, в геометрической прогрессии. Если ещё в 90-е во всём мире было всего 20 тысяч детей, зачатых "в пробирке", то в 2014 году, по данным того же Human Reproduction, их стало уже семь миллионов.

Искусственное или экстракорпоральное оплодотворение чаще всего происходит примерно так: из тела женщины извлекают одну или несколько яйцеклеток, помещают их в питательную среду, а затем туда же заносят отцовскую сперму. Сотворение в таком случае происходит самостоятельно: "головастики" благополучно находят путь туда, куда им надо. Иногда для пущей уверенности в успехе прибегают к дополнительным манипуляциям: например, вводят сперматозоиды внутрь яйцеклетки с помощью инъекции. В любом случае через несколько дней получившийся эмбрион — или несколько эмбрионов — помещают в организм будущей матери.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Теперь — что такое близнецы. Как известно, они бывают разнояйцовые и однояйцевые. Так вот, в случае с разнояйцовыми ситуация с ЭКО вполне понятна: врачи выращивают из, допустим, трёх, а может быть, пяти яйцеклеток, соответственно, три или пять эмбрионов и "подсаживают" их в матку. Чаще всего не все, и тут возникает этически трудный вопрос: родителям приходится решать, кто из них будет жить. Но в любом случае "подсаживают" не по одному, потому что не факт, что все приживутся, а нужно, чтобы начал развиваться хотя бы один плод. И часто случается, что опасения оказываются напрасными: прекрасно приживаются и двое, и трое. Так вот, они разнояйцовые — из разных яйцеклеток. Их генотипы совпадают лишь на 50%. У них разная — а иногда и сильно отличающаяся — внешность, они могут быть разных полов.

И наконец, ещё один удивительный феномен: одна и та же оплодотворённая яйцеклетка вдруг разделяется на две части — и в каждой начинает развиваться дитя. У них абсолютно, на все 100% одинаковые гены. Они часто общаются между собой на своём собственном, только им понятном языке. А на языке биологии они — монозиготные. Однояйцевые. Статистика показывает, что ЭКО повышает вероятность и такого развития событий: естественным путём однояйцевые близнецы рождаются в 0,42% случаев, при искусственном оплодотворении эта цифра возрастает до 1,2–8,9%. На этот счёт выдвигают разные версии: якобы на это как-то влияют лабораторные условия, манипуляции с яйцеклеткой. Но профессор Лильин убеждён, что на самом деле это результат действия гормонов.

Для того чтобы внутренняя стенка матки воспринимала оплодотворённую яйцеклетку, необходимо введение энного количества гормонов, которое увеличивает вот эту, скажем так, в кавычках терпимость эндотелия к восприятию яйцеклетки. А наличие большого количества гормонов приводит, как правило, — хотя и не всегда, то есть это совершенно необязательно — к дроблению на ранних стадиях оплодотворения той самой зиготы, с которой всё начинается, на две равные части, — говорит генетик.

А это ничего, что их так много?

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

По логике вещей получается, что для населения Земли не очень выгодно, когда накапливается много людей с совершенно идентичными генами: природа любит, когда есть выбор. Однако генетик, глава компании Genotec Владимир Ильинский не находит в моде на близнецов ничего тревожного или опасного в масштабах человечества.

Увеличение количества близнецов при ЭКО связано не с генетикой, а с технологией проведения процедуры. Поэтому повода усмотреть потенциальные глобальные изменения нет. Это не тот объём, который может повлиять на популяцию даже в перспективе дальнейшего роста доли близнецов. Мы не ожидаем каких-либо последствий для общественного здоровья от увеличения доли близнецов, — подчеркнул он.

Евгений Лильин в свою очередь добавил, что всё более многочисленные двойни могут принести большую пользу.

Монозиготные близнецы выгодны для науки. Мы именно на близнецовой модели можем посмотреть один из самых главных вопросов для генетики: наследуется ли тот или иной признак. А, к сожалению, их не так уж много. В Москве это примерно 0,85%, то есть, будем считать, одна пара на сто родов. И вот от этого количества лишь треть — это монозиготные близнецы, — пояснил Евгений Лильин.

Фото © Depositphotos

Фото © Depositphotos

Учёный напомнил, что в генетике уже две сотни лет используют так называемый близнецовый метод исследований: наблюдение за двойнями, тройнями и так далее помогает лучше понять, как, например, по наследству передаётся предрасположенность к болезням.

Мы раньше плохо знали, что инфекционные заболевания тоже связаны с генетикой. Например, двое монозиготных близнецов, находясь в совершенно разных условиях, в 70% случаев заболевают туберкулёзом. А дизиготные в 10–15% случаев. То есть здесь совершенно очевидно, что наследственность играет роль. И довольно большую, — отметил профессор.

А самым любопытным генетики считают то, что люди уже несколько десятилетий производят на свет близнецов по своему желанию и при этом до сих пор в 60% случаев узнают о них лишь в роддоме.

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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