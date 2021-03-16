Земля двойняшек: каковы последствия роста рождаемости близнецов на планете из-за ЭКО

Уже сейчас у каждого 42-го человека в мире есть брат- или сестра-близнец. Лайф попытался выяснить, как на это смотрит наука.

В мире ежегодно рождается 1,6 миллиона близнецов, пишет Human Reproduction. По опубликованным данным, Оксфордский университет провёл исследование в 165 странах, где живёт 99% населения планеты. Выяснилось, что за последние 30 лет на Земле стало примерно на треть больше двойняшек — и теперь в среднем на каждую тысячу родов приходится 12 случаев появления на свет близнецов.

Количество случаев появления на свет близнецов на каждую 1000 родов в разных странах. Фото © Human Reproduction

Любопытно, что чаще всего это чудо природы случается в Африке. Более 40% всех близнецов мира — африканцы. Генетик, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин пояснил, что наука подметила это явление много лет назад и нашла убедительное объяснение: всё дело в культурных особенностях этой части света. Там это испокон веков приветствовали, считали благодатью. А значит, от двойняшек как минимум не избавлялись, то есть не останавливали эту генетическую линию. Рождение близнецов — это наследственная предрасположенность, напомнил учёный.

— Во многих африканских странах, в частности в Нигерии, рождение близнецов — это праздник для всей деревни, для всего района, и там рождение близнецов это 5–6%, то есть в пять-шесть раз больше. А вот, например, в Древней Греции близнецы рождались слабенькие, с меньшим весом — и их сбрасывали со скалы, в частности в Спарте. Таким образом освобождали популяцию от соответствующих генетических факторов, и сегодня в Греции близнецов практически не встречается. Вычистили популяцию, — рассказал доктор биологических наук.

А вот ещё одна карта, составленная британскими исследователями: где темнее — там заметнее рост количества близнецов с 1980-х годов. Как видно, больше всего преуспела в этом смысле Южная Корея, там двойни рождаются в три, а то и в пять раз чаще, чем лет 30 назад. Особенно много близнецов становится также в Канаде, Китае, США, ЮАР, Австралии. Россия показывает умеренный рост: менее чем на 25%.

Изменение количества близнецов в разных странах за последние десятилетия. Фото © Human Reproduction

Учёные уверены, что во многом это связано с ростом популярности искусственного оплодотворения. Оно распространяется в мире с 1970-х годов, и процесс идёт, можно сказать, в геометрической прогрессии. Если ещё в 90-е во всём мире было всего 20 тысяч детей, зачатых "в пробирке", то в 2014 году, по данным того же Human Reproduction, их стало уже семь миллионов.

Искусственное или экстракорпоральное оплодотворение чаще всего происходит примерно так: из тела женщины извлекают одну или несколько яйцеклеток, помещают их в питательную среду, а затем туда же заносят отцовскую сперму. Сотворение в таком случае происходит самостоятельно: "головастики" благополучно находят путь туда, куда им надо. Иногда для пущей уверенности в успехе прибегают к дополнительным манипуляциям: например, вводят сперматозоиды внутрь яйцеклетки с помощью инъекции. В любом случае через несколько дней получившийся эмбрион — или несколько эмбрионов — помещают в организм будущей матери.

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Теперь — что такое близнецы. Как известно, они бывают разнояйцовые и однояйцевые. Так вот, в случае с разнояйцовыми ситуация с ЭКО вполне понятна: врачи выращивают из, допустим, трёх, а может быть, пяти яйцеклеток, соответственно, три или пять эмбрионов и "подсаживают" их в матку. Чаще всего не все, и тут возникает этически трудный вопрос: родителям приходится решать, кто из них будет жить. Но в любом случае "подсаживают" не по одному, потому что не факт, что все приживутся, а нужно, чтобы начал развиваться хотя бы один плод. И часто случается, что опасения оказываются напрасными: прекрасно приживаются и двое, и трое. Так вот, они разнояйцовые — из разных яйцеклеток. Их генотипы совпадают лишь на 50%. У них разная — а иногда и сильно отличающаяся — внешность, они могут быть разных полов.

И наконец, ещё один удивительный феномен: одна и та же оплодотворённая яйцеклетка вдруг разделяется на две части — и в каждой начинает развиваться дитя. У них абсолютно, на все 100% одинаковые гены. Они часто общаются между собой на своём собственном, только им понятном языке. А на языке биологии они — монозиготные. Однояйцевые. Статистика показывает, что ЭКО повышает вероятность и такого развития событий: естественным путём однояйцевые близнецы рождаются в 0,42% случаев, при искусственном оплодотворении эта цифра возрастает до 1,2–8,9%. На этот счёт выдвигают разные версии: якобы на это как-то влияют лабораторные условия, манипуляции с яйцеклеткой. Но профессор Лильин убеждён, что на самом деле это результат действия гормонов.

— Для того чтобы внутренняя стенка матки воспринимала оплодотворённую яйцеклетку, необходимо введение энного количества гормонов, которое увеличивает вот эту, скажем так, в кавычках терпимость эндотелия к восприятию яйцеклетки. А наличие большого количества гормонов приводит, как правило, — хотя и не всегда, то есть это совершенно необязательно — к дроблению на ранних стадиях оплодотворения той самой зиготы, с которой всё начинается, на две равные части, — говорит генетик.

А это ничего, что их так много?

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По логике вещей получается, что для населения Земли не очень выгодно, когда накапливается много людей с совершенно идентичными генами: природа любит, когда есть выбор. Однако генетик, глава компании Genotec Владимир Ильинский не находит в моде на близнецов ничего тревожного или опасного в масштабах человечества.

— Увеличение количества близнецов при ЭКО связано не с генетикой, а с технологией проведения процедуры. Поэтому повода усмотреть потенциальные глобальные изменения нет. Это не тот объём, который может повлиять на популяцию даже в перспективе дальнейшего роста доли близнецов. Мы не ожидаем каких-либо последствий для общественного здоровья от увеличения доли близнецов, — подчеркнул он.

Евгений Лильин в свою очередь добавил, что всё более многочисленные двойни могут принести большую пользу.

— Монозиготные близнецы выгодны для науки. Мы именно на близнецовой модели можем посмотреть один из самых главных вопросов для генетики: наследуется ли тот или иной признак. А, к сожалению, их не так уж много. В Москве это примерно 0,85%, то есть, будем считать, одна пара на сто родов. И вот от этого количества лишь треть — это монозиготные близнецы, — пояснил Евгений Лильин.

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Учёный напомнил, что в генетике уже две сотни лет используют так называемый близнецовый метод исследований: наблюдение за двойнями, тройнями и так далее помогает лучше понять, как, например, по наследству передаётся предрасположенность к болезням.

— Мы раньше плохо знали, что инфекционные заболевания тоже связаны с генетикой. Например, двое монозиготных близнецов, находясь в совершенно разных условиях, в 70% случаев заболевают туберкулёзом. А дизиготные в 10–15% случаев. То есть здесь совершенно очевидно, что наследственность играет роль. И довольно большую, — отметил профессор.

А самым любопытным генетики считают то, что люди уже несколько десятилетий производят на свет близнецов по своему желанию и при этом до сих пор в 60% случаев узнают о них лишь в роддоме.

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