Лунный ковчег: на спутнике Земли хотят спрятать сперму и другие биоматериалы

По замыслу авторов идеи, это будет "страховым полисом" для человечества в случае ядерной войны или любой другой планетарной катастрофы.

Фото © NASA

Этот 100-метровый кратер — на самом деле рухнувший "потолок" подземной, точнее подлунной, пещеры. Один из первых найденных на Луне входов в лавовую трубу. Он находится в районе Моря Спокойствия. Отверстие сфотографировала в 2010 году межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter. С тех пор она запечатлела ещё две сотни подобных "люков". Разумеется, пока ещё точно не установлено, что все до единого ведут в лавовые тоннели, но совершенно ясно, что таких структур на спутнике Земли достаточно много.

Что такое лавовые трубы

© GIPHY

Они образовались несколько миллиардов лет назад, когда и Земля, и Луна только что сформировались и ещё были бурлящим адом. По всей поверхности разливались потоки магмы, она легко бурила себе ходы в мягких раскалённых породах. Со временем мощность потоков ослабевала, лава уходила, а тоннели понемногу застывали. Легко заметить, что у них плоское дно. Это просто-напросто остатки затвердевшей лавы.

Когда о них узнали, это стало настоящей революцией проектов лунных баз. Теперь ничего и бурить не надо, природа сделала всё сама! Эти трубы спасут и от радиации, и от метеоритов, и от колебаний температуры. Что называется, почувствуйте разницу: на поверхности ночью минус 170, днём — плюс 130, а в таком тоннеле круглые сутки примерно минус 20–25.

А пока ведущие космические державы обдумывают эту информацию, Аризонский университет переосмыслил знаменитый ветхозаветный сюжет: предложил идею построить на Луне ковчег.

Как выглядит лунный ковчег и что там будут хранить

В лавовой трубе размещаются криогенные модули, к которым с поверхности можно спуститься по шахтам лифтов. Внутри модулей находятся семена, споры, сперма, яйцеклетки. В общем, ДНК-материалы 6,7 миллиона видов живых существ. Каждой твари по 50 образцов. Проблема в том, что для их сохранности нужен мороз не минус 20, а все минус 180, а в случае стволовых клеток — минус 196 по Цельсию. Необходимые для этого криогенные установки будут работать на электричестве — на поверхности Луны разместят комплект солнечных панелей. Но возникает ещё одна трудность. Сверхнизкие температуры исключают возможность обслуживать ковчег вручную, работать в такой обстановке смогут только роботы, да и то при температуре под минус 200 они могут просто примёрзнуть или оказаться намертво парализованными из-за эффекта холодной сварки. Но есть решение: воспользоваться явлением магнитной левитации. При таких "космических" температурах некоторые вещества становятся сверхпроводниками и создают мощное магнитное поле, которое отталкивает от себя предметы, состоящие, например, из кремния, меди, серебра, золота и прочих диамагнетиков (то есть предметов, у которых есть свойство намагничиваться против направления внешнего магнитного поля). Таким образом, сами хранилища могут висеть в воздухе внутри лавовой трубы, а роботы смогут буквально летать в ней.

Как это построить

По расчётам учёных, на это нужно потратить 30 лет и несколько сотен миллиардов долларов. В общей сложности предполагается запустить на Луну 250 ракет. Автор концепции Джекан Тханга полагает, что это не так уж "безумно много" для страхования земной жизни. Он привёл в пример строительство Международной космической станции, для которого потребовалось 40 ракетных пусков.

Зачем это нужно?

Фото © Shutterstock

На случай Всемирного потопа, третьей мировой войны, падения астероида или любого глобального катаклизма. Автор концепции Джекан Тханга привёл в пример супервулкан Тоба в Индонезии. По мнению учёных, именно его мегаизвержение 74 тысячи лет назад вызвало похолодание на тысячу лет и массовое вымирание всего живого на планете.

— Земля по своей природе является изменчивой средой. Из-за того что человеческая цивилизация оставляет такой большой след, в случае её коллапса это вызвало бы каскадный негативный эффект для остальной части планеты, — подчеркнул Тханга.

И кстати о потопе: исследователь убеждён, что при серьёзном повышении уровня воды знаменитый банк семян на Шпицбергене уйдёт под воду.

Авторы