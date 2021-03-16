Педофила лишили шоу: на федеральных каналах не вышла программа со скопинским маньяком

Российские телеканалы не запятнали свою репутацию демонстрацией скопинского маньяка Виктора Мохова на большом экране. Значит, либо им хватило ума, либо ума этого хватило у тех, кто вовремя запретил выпуск. Так или иначе, но эфир остался гигиенически чист от такого рода мерзости. Но вот вопрос, надолго ли?

Российское общество привыкло к различной чернухе и желтухе, но история скопинского маньяка Виктора Мохова леденит душу каждого человека, у которого эта душа есть. Этот нелюдь (а человеком его язык не поворачивается назвать) посадил в подвал двух девочек 14 и 17 лет, после чего системно насиловал их в течение почти четырёх лет. Их нашли и освободили по счастливой случайности — одна из жертв, которую Мохов решил использовать для пополнения гарема за счёт ещё одной несчастной, смогла подкинуть ей записку о том, что происходит. В итоге девушек освободили, а маньяка посадили, но всего лишь на 17 лет. Таков уж наш УК — за его преступление пожизненное, увы, не предусмотрено.

И вот 3 марта, отсидев свой срок, маньяк вышел и анонсировал скорое появление в одном из популярнейших российских ток-шоу, куда его пригласили продюсеры. По его же собственным словам, он получил "полный мешок денег". По слухам, речь шла о сумме от одного до трёх миллионов рублей.

В итоге скандал вокруг Мохова разгорелся с новой силой. Вместо обсуждения того, нужно ли таких вот нелюдей ставить к стенке, ряд экспертов переключили свой гнев на общественные (не путать с общественно-политическими) ток-шоу. Ведь одно дело обсуждать звёздные разводы и инцесты, внебрачных детей и семейные склоки, а другое — платить деньги маньяку и тем самым глорифицировать его деяние в глазах потенциальных подражателей. При правильной раскрутке темы под угрозой могло оказаться само будущее этих шоу, ведь выпуск с Моховым мог бы использоваться оппозицией для раскрутки антивластных настроений.

Однако бенефиса Мохова в итоге не случилось. Главные телеканалы официально заявили Лайфу, что шоу даже не готовилось.

Виктор Мохов не был участником ни одной программы Первого канала, не принимал участия в съёмках, приглашать его канал не планировал Пресс-служба Первого канала

В ВГТРК нам ответили примерно так же. Ни один из каналов, входящих в созвездие холдинга, такого эфира не готовил.

Соответственно, если верить пресс-службам, и денег он не получал. По данным Лайфа, маньяк действительно прибыл в Москву на съемки, однако сам съёмочный процесс был вовремя остановлен. Что и неудивительно, учитывая специфику темы и ненависть к Виктору Мохову со стороны любого приличного человека.

Впрочем, отсутствие выпуска в эфире не отменяет вопроса о том, как вообще могло возникнуть желание пригласить Мохова в прямой эфир. Отдельные эксперты и активисты выставляют претензии к продюсерам и продакшену (компании, которая делает ток-шоу). Если руководство какого-то продакшена не только одобряло запись программы, но и лично подписывало ведомость и санкционировало выплату маньяку суммы, эквивалентной (если мы берём верхнюю планку) трети стоимости хорошей однокомнатной квартиры в Москве, то у этого руководства откровенно сбиты все морально-нравственные ориентиры.

И это правда, но критики должны понимать одну простую вещь: морально-нравственные ориентиры для руководства ток-шоу отходят на второй план в тот самый момент, когда речь заходит о рейтинге. Именно рейтинг является альфой и омегой для такого рода программ, отодвигая на второй план и мораль, и даже журналистскую этику. Именно поэтому (а не от большой любви к маньяку) в воздухе витали баснословные суммы гонораров — просто для того, чтобы никто из конкурентов этого персонажа не перехватил. Ток-шоу (вопреки мнению ряда людей) не выполняют преимущественно образовательных или даже пропагандистских функций. Главное для них — это бизнес, зарабатывание денег для продакшена и канала за счёт горячих тем. А тема скопинского маньяка с учётом всех обсуждений о том, стоило ли его выпускать на свободу, очень, очень горячая. Из-за этого в умах медийной общественности и могла начаться гонка вооружений-гонораров, которая так и осталась неподтверждённой гипотезой.

Но кто или что создаёт температуру той или иной темы? Продюсеры ток-шоу или всё-таки зрители, которые хотят видеть такие темы? Зрители, которые часто ведут себя по принципу наркомана, — им каждый раз хочется всё более скандальных тем. И простого карнавала (после всех звёздных скандалов и даже "шурыгингов") уже становится недостаточно — нужно что-то поострее, на грани запретного или даже за этой гранью. Пока что они могли наблюдать это лишь в Интернете, где на прикольненьких снафф-видео одни люди издеваются над другими, иногда даже убивая чуть ли не в прямом эфире. Этот скандал возник не на ровном месте. Можно просто представить себе рейтинг шоу на любом канале, в котором гости, ведущие и сам преступник смакуют детали четырёхлетнего рабовладения с регулярными изнасилованиями. В этот раз возобладал здравый смысл, и Виктор Мохов не превратился из маньяка-педофила в героя ток-шоу. Этика пока спасла отечественный эфир от непоправимого.

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