Навальный и пустота: почему за решёткой мир выглядит по-другому

Это очень грустная история. И это текст из сочувствия. Всё реже слышим мы его имя, и даже бывшие соратники затаились. У несчастного пациента из Берлина печальная участь, и — теперь это многие понимают — Кремль в этом меньше всего виноват.

Что мы видим на политическом поле оппозиции? Перегруппировку сил? Подготовку к решительному бою? Нет. Просто делёж оставшегося пирога. А пирог и так сжался, как шагреневая кожа.

Алексею Навальному можно только посочувствовать — он один точно знает, что происходило и происходит вокруг него, он один на один с собой в СИЗО, колонии или на пересылке размышляет и анализирует поступки соратников. И не может не понимать, что они списали его с корабля раньше, чем Меркель с Путиным договорились о его возвращении.

Исчезли истерические посты в соцсетях, сытый Волков не направляет стаи соратников на штурм кремлёвских стен, тишина стоит такая, что хочется уже какой-нибудь малявы с зоны, чтобы взорвала молчание этого болота.

Алексей узнает, как проходит земная слава. И проходит она потому, что на заклание его отдали с радостью и упоением — свои. Кто-то же говорил ему, что надо вернуться? Меркель? Кого он мог послушать, чтобы так уверенно идти в самолёт, когда было официальное предупреждение ФСИН, что он будет арестован сразу после приземления?

Кто эти загадочные кураторы, что охраняли, возили по Германии, кидали биткоины и оплачивали производство фильма? Куда они делись в одно мгновение, словно и не было их никогда? Растворились в тумане, из которого вышли ненадолго.

Политика дело непростое, но тут политикой и не пахнет. Для Кремля игра слишком нудная и неинтересная — любой результат её неприятен. Алексею надо искать тех, кому выгодно так быстро и эффектно его слить из информационного поля.

Кто воспользовался его слабостями: тщеславием, психологической нестабильностью, алчностью и высокомерием?

Кто заверил его в многомиллионной поддержке — людской и финансовой — и отправил на зону, даже рукой не помахав на прощание?

Да те же люди, что теперь открывают новую главу в истории "Дайте денег на борьбу". Деньги дают под эффективный стартап, а неэффективность проекта "Навальный" была ясна уже задолго до истории с "отравлением". Медийный "Новичок" только выступил проявителем: если даже такая шумиха не помогла зарядить россиян сочувствием к персонажу — а ведь любят в России жалеть пострадавших — то уже ничего не поможет. Только тюрьма, может быть?

Но и этот вариант тут же дал сбой: подсудимый столько глупых дерзостей наговорил ветерану в суде, словно демонстративно рвал все связи с потенциальным электоратом. Ведь не мог не понимать, что атака на ветерана или даже просто пожилого человека не вызовет ничего, кроме презрения. Ведь если в обществе есть тема, объединяющая всех, — то это тема войны. И трогать её так цинично и дерзко человеку, который собирается быть политиком, означает закрыть себе дорогу к общественным симпатиям.

Значит, Навальный сознательно рвал все связи со своими соратниками, ставил крест на многолетнем зарабатывании очков своими "разоблачениями"? Или он совсем утратил связь с реальностью?

В голову ему не заглянешь, но в аккаунты соратников заглянуть можно. В аккаунтах, похоже, начались поиски замены и борьба за престол главного оппозиционера. Смотрины на получение новых средств.

Соратникам, похоже, давно надоело быть в тени немного нервного и недалёкого лидера. А рядовым сотрудникам ФБК и несчастным искренним донатерам было неприятно узнать, какие суммы на самом деле проходили через руки лидера и как на эти деньги роскошно жил официально невыездной Алексей.

С какой лёгкостью он пересекал границы даже в пандемию, как часто ездил на курорты и какие рестораны предпочитал.

Покойный Эдуард Лимонов говорил, что лидер, разоблачающий коррупцию, сам должен быть вне подозрений. Лимонов, всемирно известный писатель, жил в съёмной квартире, а его соратники получали реальные и долгие сроки за политические акции. Сроки подлиннее "двушечки" Навального. И статьи политические, а не за мошенничество. Мелко для лидера, обидно для соратников.

Теперь в информационной тишине и одиночестве Навальный может почувствовать разочарование. Или злость. Или отчаяние. Нам из тёплых квартир трудно понять его мысли. Но ощущение покинутости у него возникло несомненно.

Отданный на заклание, как зицпредседатель Фунт из "Золотого телёнка", который за материальную помощь от Остапа Бендера должен был присесть в советскую тюрьму за дела левой конторы "Рога и копыта".

"Я — зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором Освободителе, при Александре Третьем Миротворце, при Николае Втором Кровавом. При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при нэпе! Как я сидел при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни".

Вряд ли Навальный считает нынешние дни лучшими в своей жизни. Но кто в его жизни сыграл роль Бендера, пообещавшего все блага мира, а потом слившего председателя Навального в водоворот российской Фемиды, он знает точно.

Заказывает новых лобстеров Леонид Волков в европейском далёке. Расчехляет самокат для весенних покатушек в собянинских парках Любовь Соболь. Гуляет с девочками муниципальный депутат Яшин. Сочится ядом в "Твиттере" таинственная девушка Певчих. Считает биткоины супруга Юля. У всех всё хорошо. И только Алексей едет по этапу.

Он вернётся, конечно, другим человеком. Когда-то народоволец Тихомиров, участвовавший в покушении на императора, после каторги настолько переосмыслил поведение своих соратников, что стал главным идеологом монархизма. Вряд ли Навальный станет философом-государственником, но не измениться он не может.

Когда ты чувствуешь себя принесённым в жертву и слышишь про себя тишину в информационных сводках, поневоле запросишь в медчасти антидепрессантов. Места для возвращения в лидеры оппозиционного проекта у него нет. Товарищи и кураторы позаботились.

Король умер, а кого они провозгласят новым королём? Главное, чтобы не зазнавался и делился.

Это и есть пустота. Потому что, если политик сражается за идею, он и его идея не уходят в информационную тень. Тень возникает тогда, когда на месте идеи биткоины и счета. Деньги ведь любят тишину. Сказали бы об этом Ильичу в Шушенском, он бы разгромил оппортунистов, шурша пером. Но Алексей не Ленин, а ФБК не РКП(б).

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