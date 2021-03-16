Названы сроки пуска первой ракеты "Рокот" без украинских компонентов
Стоимость создания такого носителя оценивали более чем в три миллиарда рублей.
Фото © ИТАР-ТАСС / Андрей Моргунов
Первая ракета-носитель лёгкого класса "Рокот", созданная без украинских систем, будет запущена во второй половине следующего года. Об этом сообщили в компании — операторе пусковых услуг Eurockot Launch Services GmbH.
"Ракета-носитель "Рокот-М" возобновит запуски во второй половине 2022 года", — говорится в сообщении на сайте компании.
Там отметили, что пуск будет коммерческим. Компания готова принимать заявки на такие услуги.
Ранее Лайф рассказывал, что созданием ракеты "Рокот-2" с российской системой управления занимался центр Хруничева. В предыдущей модели использовалась система управления украинского производства.
Выбор редакции
Ракета "Союз" впервые за полвека сменит дизайн
Названо имя космонавта, который может первым из россиян полететь на Crew Dragon
В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию
В России создадут сверхточную цифровую карту страны
Россиянам дали совет, как заработать на растущем курсе рубля
Комментариев: 0