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Названы сроки пуска первой ракеты "Рокот" без украинских компонентов

Стоимость создания такого носителя оценивали более чем в три миллиарда рублей.

16 марта 2021, 00:56
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Андрей Моргунов</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Андрей Моргунов

Первая ракета-носитель лёгкого класса "Рокот", созданная без украинских систем, будет запущена во второй половине следующего года. Об этом сообщили в компании — операторе пусковых услуг Eurockot Launch Services GmbH.

"Ракета-носитель "Рокот-М" возобновит запуски во второй половине 2022 года", — говорится в сообщении на сайте компании.

Там отметили, что пуск будет коммерческим. Компания готова принимать заявки на такие услуги.

Названа стоимость создания ракеты "Рокот-2" без украинских комплектующих

Названа стоимость создания ракеты "Рокот-2" без украинских комплектующих

Ранее Лайф рассказывал, что созданием ракеты "Рокот-2" с российской системой управления занимался центр Хруничева. В предыдущей модели использовалась система управления украинского производства.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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