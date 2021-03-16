Легенда футбола Луиш Фигу посетит Москву

В Россию приезжает обладатель "Золотого мяча", один из лучших игроков планеты начала 2000-х — Луиш Фигу. Португальский футболист пробудет в Москве несколько дней и посетит церемонию вручения Международной спортивной премии РБ, которая пройдёт 14 апреля в концертном зале "Барвиха Luxury Village". По традиции на праздничном вечере состоится благотворительный аукцион: главный лот — футболка с автографом аргентинского футболиста и капитана испанского клуба "Барселона" Лионеля Месси.

"Премия РБ — одно из самых масштабных событий в спортивно-букмекерской отрасли. Церемонию вручения наград посетит множество спортивных функционеров и именитых гостей. Одним из них станет легендарный португальский футболист Луиш Фигу. Приглашение звёзд такой величины превращается в хорошую традицию, которую мы будем продолжать и дальше", — отметила руководитель по внешним коммуникациям информационно-аналитического портала "Рейтинг букмекеров" Светлана Ушакова.

Третья торжественная церемония награждения победителей Международной премии РБ состоится 14 апреля в концертном зале "Барвиха Luxury Village". Вести праздничный вечер будет известный шоумен, телеведущий и продюсер Гарик Мартиросян. Мероприятие пройдёт в формате иммерсивного шоу, на сцене выступят известные стендаперы, музыканты, а хедлайнером станет итальянский певец и композитор Тото Кутуньо.

Трансляцию премии и репортажи с места событий можно будет посмотреть на YouTube-канале и в социальных сетях "Рейтинга букмекеров".

Обладателями Премии РБ — 2020 в разных номинациях стали: "Гран-при: лучший букмекер года", "Лучшее приложение года", "Лучшая поддержка спорта" — "Лига ставок"; "Бренд года", "Лучший сайт года" — "1хставка"; "Лучший киберспортивный букмекер", "Дебют года" — GGBET; "Лучшая линия" — БЕТСИТИ; "Лучшая программа лояльности" — Tennisi.bet; "Лучший флагманский клуб" — BetBoom; "Лучшая спонсорская активация" — Olimp.bet; "Амбассадор года" — Конор Макгрегор ("Париматч"). В этом году к участию в премии присоединились компании "Фонбет", PIN-UP.RU, Bettery и "Мелбет".

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