За сутки в России выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса
В Москве +1475 заболевших.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
За сутки в России выявили 9393 новых случая коронавируса, умерло 443 пациента, выздоровело — 10 644. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1533 случая за сутки), Петербург (+916), Подмосковье (+565), Нижегородская (+348) и Ростовская (+246) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Больше всего выздоровевших в Москве (+1475 за сутки), Петербурге (+1174), Подмосковье (+499), Нижегородской (+409) и Ростовской (+346) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:
Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф
Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 409 438 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 92 937 пациентов, 4 014 220 человек выздоровело.
А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.
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