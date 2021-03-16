За сутки в России выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 9393 новых случая коронавируса, умерло 443 пациента, выздоровело — 10 644. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1533 случая за сутки), Петербург (+916), Подмосковье (+565), Нижегородская (+348) и Ростовская (+246) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Москве (+1475 за сутки), Петербурге (+1174), Подмосковье (+499), Нижегородской (+409) и Ростовской (+346) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 409 438 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 92 937 пациентов, 4 014 220 человек выздоровело.

А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

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