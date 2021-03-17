Диктатура "демократа" Пашиняна, или Армянский вариант Навального: смотрим на соседей и извлекаем уроки

История не терпит сослагательного наклонения, однако, если бы население Армении знало или хотя бы могло предположить, с каким злом оно столкнётся в 2021 году и как сложен и тернист будет путь спасения, сколько бы процентов населения отдали голоса настоящему "премьер-министру"? Вопрос риторический.

Интернет всё помнит, и в качестве пролога к статье хочется вернуться на мгновение в 2018 год, а именно — к "майскому" твиту блогера Алексея Навального, ныне достойно проводящего очередной "отпуск", но не за границей, а в местах не столь отдалённых. "Пашинян избран премьер-министром. Поздравляю армянский народ с тем, что они предотвратили узурпацию власти в одних руках. Грандиозное достижение. Надеюсь, у Армении всё получится. Ну а всем в России будет только хорошо от появления успешно развивающегося соседа".

Грандиозное достижение привело к одиозному результату. Наверное, самое странное занятие сейчас — пересматривать хвалебные комментарии 2018 года к твиту Навального, только как не хватает горьких, но ободряющих и мгновенно сбивающих спесь комментариев от 2020 и 2021 года. Да и сам блогер Навальный, публикующий собственное мнение о любом вопросе, "деликатно" умолчал об эскалации конфликта, потерянных территориях и жертвах. Такие уж они, демократы.

Казалось бы, специалисты по "цветным" и "бархатным" революциям безостановочно работают над усовершенствованием собственных "методичек", но печально известные 198 методов ненасильственных действий от Джина Шарпа всё же припасены для постсоветского пространства. Коллективный Запад нарисовал своего идеального "героя-освободителя" странам СНГ. США и компания выбрали достаточно понятный мотив продвигать и усаживать в кресла руководителей молодых, некомпетентных, безграмотных и безответственных людей, будь то Саакашвили в Грузии, Пашинян — в Армении, Зеленский — на Украине или Тихановская — в Белоруссии. "Они" приходят под лозунгом борцов с коррупцией, но порождают политическую ложь, смуту, хаос и с улыбкой толкают страну к пропасти, не забывая при этом бесстыдно набивать свой "карман". В данном контексте невольно вспоминаются "московские каникулы" супруги непримиримого борца с коррупцией Никола Пашиняна — Анны Акопян — и её шарфик от премиального бренда, превышающий по стоимости полугодовую среднюю пенсию в Армении.

Несколько лет назад оппозиционный депутат Никол Пашинян в парламенте процитировал классику советского кино: "Войско взбунтовалось! Говорят, царь не настоящий!" Но, как только войско взбунтовалось против самого Пашиняна после упрёков и критики российского оружия, а по сути — дискредитации в эфире прозападного и русофобского ресурса lin.am, всё встало на места. Турция открыто выразила поддержку своему "агенту под прикрытием", и уже настоящая армия выступила резко против. Чем окончится противостояние Пашиняна и Генштаба? "Демократ" Пашинян зубами вцепился во власть, демонстрируя животный страх перед правосудием, игнорируя законные требования народа, и собирает "сторонников". Последних — ничтожно мало, однако "демократу" Пашиняну ничто не мешает подкупать толпу на этот раз не обещаниями, а реальными денежными средствами, выставляя против собственного народа снайперов, перекидывая ответственность, груз бремени предательства на предыдущую власть.

Циркулярная пила гордости, отчаяния, наивности и беспредела уже накрошила некогда огромную страну на маленькие и беззащитные республики. Да, нас обманули, предали, нас затравили и заставили убивать друг друга и хотят добить всех до последнего. Но не будем подходить к краю этой пропасти. Алексей Навальный — это всего лишь очередной вскормленный Йелем, большими деньгами и предательством "лидер" из десятков таких же, уже продавших страну, но почивающих не за решёткой, а на своих виллах. Сейчас он будет набираться горького сока полузабвения и непростых дум, чтобы выйти на свободу через два года и по новой рвануть на себя одеяло — аккурат к выборам. Хотите Нового Вия — будет вам, тогда не жалуйтесь, что у нас как в Армении.

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