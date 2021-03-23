Судьба космического форпоста: что проще, утопить МКС или отремонтировать

23 марта 2001 года орбитальная станция "Мир" была затоплена в Тихом океане. Её место давно занял другой объект — Международная космическая станция (МКС). Она находится на орбите уже 23 года и постепенно начинает приходить в негодность. Некоторые блоки требуют замены и ремонта, а экипаж регулярно пытается устранить трещины в корпусе, через которые со станции утекает воздух. Решить, какая судьба ждёт станцию, должны уже в этом году.

Другой станции у нас нет

Фото © ТАСС

20 ноября 1998 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Протон-К" с первым модулем Международной космической станции (МКС) — функциональным грузовым блоком "Заря". С тех пор орбитальная станция начала обретать черты и вскоре превратилась в главный рукотворный объект на орбите Земли. Много лет научная программа станции не менялась: она работает по прямому назначению и служит площадкой для научных и технологических экспериментов, которые в теории помогут человеку пробиться за пределы Солнечной системы. Кроме того, она помогает отслеживать изменения климата и внимательно изучать всё, что происходит в пределах земной атмосферы.

Станция "Мир" 12 июня 1998 года. Фото © Wikipedia

Через два года после запуска "Зари" было принято решение, что станция "Мир", которую МКС должна была сменить, будет затоплена в Тихом океане. На этот шаг пришлось пойти по нескольким причинам: специалистам требовался принципиально иной, новый и современный объект для работы в космосе. Да и содержать "Мир" было накладно — постоянные ремонты требовали серьёзных финансовых вложений. МКС на шесть лет пережила "Мир", но рано или поздно и её придётся на что-то менять. Тем более что плановый "гарантийный" срок в 15 лет уже прошёл и дальше работы на станции будут продлевать, исходя из её состояния. Планы по замене у "Роскосмоса" уже есть. В ноябре 2020 года первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв сообщил, что Российская орбитальная служебная станция (РОСС) сможет находиться в космосе неограниченное количество времени. Но до замены ею МКС ещё далеко, и международная станция в данный момент — главный и единственный форпост человечества за пределами Земли.

"Мир" номер два?

Фото © Getty Images

В ходе своего выступления в Совете РАН по космосу первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв сказал также, что до 2025 года у России есть обязательства по МКС, поэтому, скорее всего, до этого времени станция будет работать в прежнем режиме. Однако специалист пояснил, что уже сейчас на МКС есть ряд элементов, которые "серьёзно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации".

— Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, — сообщил Соловьёв.

Развернуть первые модули новой станции на орбите могут уже после 2024 года, но, как водится, в этом "могут" слишком много нюансов — от расходов на создание до экономических вопросов, которые в контексте освоения космоса всегда воспринимаются особенно остро. Возможно, станция так и существовала бы на орбите, если бы не пара интересных событий. Первое — в 2018 году СМИ сообщили, что администрация Дональда Трампа активно изучает вопрос отказа от МКС в долгосрочной перспективе. Второе — стремление КНР (одного из крупнейших игроков на космической арене) создать собственную орбитальную станцию. Первый блок Китай может вывести на орбиту уже весной 2021 года. США активно загоняют NASA в лунную программу и судьбой МКС медленно, но верно перестают интересоваться.

Кто хоронит МКС?

Фото © Getty Images / Kyle Mazza / Anadolu Agency

Несмотря на увлечённость Луной и темой освоения астероидов, прямо сейчас никто с МКС уходить не собирается. В прошлом году это подтвердил директор NASA Джим Брайденстайн. По его словам, NASA будет сохранять своё присутствие на околоземной орбите, добавив, что "нам нужно ещё многое усвоить". Руководитель космического агентства подчеркнул, что речь об отказе не идёт и американским астронавтам следует "активизировать подготовку в расчёте на, возможно, более длительное пребывание в космосе". К продолжению орбитальной одиссеи в США готовятся основательно — ракеты Falcon 9, космические корабли Crew Dragon и Boeing Starliner (его как раз планируют испытать в 2021 году) строятся для того, чтобы отладить работу американского "космического батута".

Свой вклад в сохранение МКС вносит и Россия. Помимо создания новых ракет-носителей в ближайшее время своё место на МКС займёт и новый модуль "Наука" — его запуск намечен на весну 2021 года. Но нужно помнить и о другом: МКС, конечно, не похожа на палку сырокопчёной колбасы, но она тоже имеет свой срок годности. Предельный срок работы ключевых элементов станции (включая американский модуль) — 2028 год. В теории срок её пребывания на орбите могут округлить до 2030 года, но от чего или от кого зависит, как долго станция будет находиться на орбите?

Кандидат физико-математических наук, популяризатор науки Владимир Сурдин уверен: научный и технологический потенциал МКС не исчерпан.

Это модульная конструкция, которую можно модернизировать бесконечно, заменяя одни части другими. Изучать человека в космосе необходимо: впереди полёты на Марс! Для научных экспериментов на МКС тоже есть возможности. Заменить её смогут пилотируемые станции на окололунной орбите и на поверхности Луны. Планы их создания есть, но денег на всё не хватает. С тех пор как все принципиальные военные задачи в космосе решены, космонавтика финансируется слабо Владимир Сурдин Кандидат физико-математических наук, популяризатор науки

Правда, Сурдин добавляет: если произойдёт то, чего все не очень хотят, то космонавтика не заметит исчезновения МКС.

У космонавтики много направлений развития: принципиально новые системы глобального позиционирования, космический интернет, исследования планет, орбитальные обсерватории. Всё это не требует постоянного присутствия человека в космосе Владимир Сурдин Кандидат физико-математических наук, популяризатор науки

Мало воздуха

В 2020 году бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер в связи с утечкой воздуха на МКС из-за появившейся трещины предположил, что одной из возможных причин её появления может быть длительный — 20-летний — период эксплуатации станции.

В марте 2021-го слухи о возможных проблемах с МКС подогрели из Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Гагарина. Там заявили, что российские космонавты тратят на техобслуживание МКС четверть рабочего времени. Нельзя сказать, что это касается критических поломок, угрожающих жизни, но утечка воздуха на станции стала регулярно происходить с осени 2019 года. Дежурный экипаж работает не покладая рук, однако устранить проблему окончательно пока не получается. Критического падения давления, опасного для жизни космонавтов, пока нет, но вместе с этим нет и ответа, как станция будет работать через три, пять или более лет.

Популяризатор науки, писатель Виталий Егоров отметил, что при желании техническую эксплуатацию космического форпоста можно продолжать бесконечно, если соблюдать одно условие.

Эксплуатировать станцию можно и дальше, если заменять старые элементы новыми. Весь вопрос в том, сколько это будет стоить и кто будет за это платить, поскольку экономически МКС никогда не была эффективна. Реальная замена станции целесообразна, когда уже есть альтернатива. На сегодня такой альтернативой видятся станция Axiom Space для американской стороны и РОСС для российской. Когда они полетят или будут уже на стапелях, как сейчас китайская орбитальная станция, тогда можно говорить всерьёз об отказе от МКС Виталий Егоров Популяризатор науки, писатель

Кому это интересно?

МКС, как и её предшественница, станция "Мир", — это международный объект. Она представляет интерес для участников космической программы, покуда "зависание на орбите" входит в сферу национальных интересов. Но эксперты в проектировании и производстве космической техники отмечают, что первым интерес к станции может потерять NASA, а следом за ней "подтянутся" и партнёры: европейское и японское космические агентства. Содержать станцию в одиночку слишком накладно: только NASA тратит на МКС по три-четыре миллиарда долларов в год, не говоря уже о других. Общее же содержание объекта обходится всем участникам почти в 6,5–7 миллиардов долларов.

Судьба МКС должна проясниться уже в этом году. Вопрос сроков её эксплуатации могут начать обсуждать "Роскосмос", NASA и остальные участники программы. Однако если США решат выйти из проекта по орбитальной станции и сосредоточатся на лунной программе, то поддерживать её стабильную работу будет проблематично, и Китай может остаться единственной в списке страной с готовым, а главное, существующим "в металле" проектом околоземной станции. России и США в случае расхождения интересов по космосу придётся решать все эти вопросы в одиночку. Самое любопытное в истории с МКС то, что вероятность "космического развода" России и США не могут предсказать даже специалисты. Что касается самой станции, то "дотянуть" до конца десятилетия она, вероятно, сможет, но её придётся радикально обновить. Пойдут ли Россия, США, страны ЕС и Япония на такие расходы — большой вопрос.

Авторы