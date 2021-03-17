Из смолы и палок: на сгоревшем памятнике Воину-освободителю сэкономили чиновники, а скульптор заработал

Момент поджога памятника Воину-освободителю в Татарстане попал на видео. Видео © Соцсети

Контракт на создание монумента между Заинским горисполкомом и ИП Козлов был заключён в конце 2019 года. Начальная цена тендера составляла 2,5 миллиона рублей. Два участника представили свои проекты, в итоге чиновники выбрали самый дешёвый — стоимостью 1,65 миллиона. Евгений Козлов регулярно участвует в госторгах и уже создавал скульптуры по заказу властей Воронежа, Кемерова, Нового Уренгоя, Саратова и разных городков и посёлков родного Татарстана. Есть работы Козлова и во Владимирской, Калужской областях, Ямало-Ненецком округе.

Фото © МЧС РТ

Таким образом, на государственных тендерах за 2019 и 2020 годы скульптор освоил почти 60 миллионов рублей. Производственным процессом занимается фирма Козлова "ПТМ "Полимер-эстетик", на её сайте представлено множество выполненных проектов, включая и памятник в Заинске.

Видео © Соцсети

Однако с заинским проектом что-то пошло не так. Ещё в ходе общественных обсуждений местные жители сочли, что идея скульптора не дотягивает до уровня памятника Неизвестному Солдату, стоявшему здесь ранее. Старый, ещё советский памятник был каменным и весил 13 тонн. Новый — одну тонну. Кроме того, по мнению горожан, монументу не хватало динамики и роста.









Согласно утверждённому техническому заданию, памятник должны были изготовить из смеси стройматериалов: досок, пластилина, силикона, пакли, сетки, гипса и глины. В качестве вяжущего вещества одобрили использование полиэфирной смолы. Сверху скульптуру планировалось покрыть грунтовкой и покрасить "бронзовкой". Такой состав оказался потенциально горючим, что и подтвердил инцидент — огонь уничтожил памятник всего за 11 минут.

Когда монумент установили на место, контракт между городскими властями и скульптором был внезапно расторгнут. А Козлов даже выплатил неустойку в размере 25 тысяч рублей. Возможно, ещё тогда чиновники заподозрили, что с памятником что-то не так. Теперь в рамках расследования будут назначены специальные строительные и пожарно-технические экспертизы, которые и раскроют правду, из чего на самом деле сделали памятник и насколько он был горюч.

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По версии следствия, причиной возгорания монумента стало неосторожное обращение с огнём. Судя по камерам наблюдения, накануне вечером группа подростков поджигала около памятника ветки. В итоге пламя перекинулось на поверхность монумента.

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