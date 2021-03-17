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Категорий: 18

США объявили о новых санкциях против России

Ограничения вступят в силу уже завтра, 18 марта.

17 марта 2021, 13:09

Фото © Pixabay

Минторг США объявил о новых санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, ограничения вступят в силу 18 марта.

Санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений.

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Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.

МИД России — об ответе на санкции США: Мы их скоро порадуем

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Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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