США объявили о новых санкциях против России
Ограничения вступят в силу уже завтра, 18 марта.
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Минторг США объявил о новых санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, ограничения вступят в силу 18 марта.
Санкции коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, но для сферы космоса и авиации до 1 сентября будет действовать ряд исключений.
Напомним, в начале марта Евросоюз ввёл санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Вслед за ЕС о рестрикциях объявили США. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил снятие ограничительных мер при определённых условиях. А позже президент США Джо Байден продлил на год антироссийские санкции, введённые из-за событий на Украине.
Позднее в Госдепе заявили, что Россия должна задекларировать и уничтожить химическое оружие, которым, по мнению США, она обладает, чтобы избежать новых санкций по делу Навального. Кремль же ответил, что Россия давно уничтожила всё имевшееся химоружие.
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