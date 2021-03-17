Новая стратегия Британии: какие инструменты использует Лондон в войне с Россией

Лондон назвал Россию главной угрозой в своей новой оборонной и внешнеполитической стратегии. Англия объявила нам войну. Если вас называют самым главным противником, значит, с вами воюют. Этого следовало ожидать. После победы Джо Байдена в США ситуация возвращается к жёсткому противостоянию однополярного и многополярного миров. Британская империя всегда была главным оппонентом континентальной России, как и в царское время. Затем закономерно оказалась в эпицентре западного блока во время Второй мировой войны, а далее и в холодную войну. Соответственно, Англия представляет некоторый центр атлантизма, то есть того, что воплощено в новом мировом порядке, который диктует глобализация. Неудивительно, что в критический для США момент, когда власть в этой стране захватили путём электоральных подлогов и обмана крайне либеральные силы, Британия выступила союзником и проводником этой жёсткой конфронтационной линии, направленной против России, в значительной мере — против Китая, несмотря на то, что в опубликованном вчера документе Пекин не попал в список угроз.

Фактически Запад вместе с Байденом решил дать последний смертельный бой человечеству. Именно той части человечества, которая не согласна с лидирующей ролью самого Запада. Те, кто ставит под сомнение универсальность американских и западных ценностей именно в новом ключе. Это не просто американские ценности, это ценности, понимающие демократию как власть меньшинств над большинством, и, соответственно, те ценности, где существует представление о том, что нет свободы, кроме той, что дают либералы.

Во время гибридных информационных войн необходимо обратить внимание на то, что часто эффективность подобных сражений измеряется не тем, стоят ли на вашей территории или пока ещё не стоят гарнизоны армии противника. Но тем, насколько проник в том числе идеологически противник в сетевые структуры государства, технологии и экономику. Если США представляет heavy power — грубую силу в этом однополярном мире при ведении войн, то как раз Англия — soft power. Именно британские стратеги — более тонкие и более эффективные, они связаны с финансовой элитой.

Неслучайно российская финансовая элита интегрирована в Англию. А Лондон — важнейший элемент стратегии глобалистов и сторонников однополярного мира по переформатированию сознания российских элит, внедрению в них особой системы ценностей. Именно в Англию бегут все те, кто входит в конфликт с суверенной политикой нашего президента. Там есть огромная колония именно русских олигархов и даже тех, кто ещё формально демонстрирует лояльность к Путину, но уже подготовил запасной полигон.

Там находятся десятки тысяч людей, которые представляют собой либо беженцев из России, которые обокрали наше государство и наш народ и скрылись с деньгами, либо русских бизнесменов и даже действующих чиновников, которые перевезли туда семьи. С одной стороны — одни уже натурализованные, открытые враги России — олигархи, с другой — самая опасная часть чиновничества и крупного бизнеса, которая находится в Англии, владея очагами влияния в самой России.

Так из тех и других формируется единый слой либералов, сторонников глобализации, противников суверенитета России, которые являются шестой колонной. Потому что пятая колонна не так страшна, когда на улицы выходят какие-то маргиналы поругаться и покричать, их не так много, хотя это тоже неприятно. Но самое страшное — шестая колонна — внешне лояльные к Путину люди, которые занимаются экономическими проектами, но на самом деле полностью сплавленные с этой либеральной лондонской группой. У них общие бизнес, интересы и развлечения. Они проводят время там и отчасти живут. Фактически это колониальная элита, которая рассматривает Россию только как источник получения средств и эксплуатации, но при этом они совершенно не солидарны ни с суверенитетом России, ни с президентом, ни с самой страной.

В условиях ведения прямой войны они будут использоваться как боевые элементы, заложенные в нашу экономику, — боеголовки. Причём нельзя их укорить, сказать, что вы либералы, значит, вы враги, но так оно и получается. Потому что, как правило, человек, разделяющий либеральную идеологию, более лоялен к таким центрам либерализма, как Лондон или Нью-Йорк, чем к России. Эти два города — рабочие инструменты для продвижения интересов ЛГБТ и многих других ценностей, что разрушают семьи, культуры и народы. А люди, что разделяют эти взгляды, являются проводниками внутри России. И когда речь заходит об ожесточении, то западные страны ставят таким проводникам ультиматум — если вы хотите сохранить ваши счета, недвижимость и ваши фирмы, то пойдите и, например, отравите президента, защитите Навального, организуйте саботаж, оттесните от влияния на власть патриотические группы. Иначе получите для начала арест счетов. Так представители экономической и даже порой политической элиты оказываются в заложниках у тех, кто объявил нам войну.

Поэтому объявление нас противниками Англии означает, что информационно-экономическая и психологическая война со стороны Англии будет резко усиливаться. Последнее, на что стоит обратить внимание: речь идёт именно об Англии, которая уже не член Евросоюза и всегда была самым главным партнёром и сторонником США. Мы ещё не слышали столь резких высказываний от самых главных континентальных держав — Франции, Германии, Италии. Часто по многим вопросам они подпевают Англии, а восточноевропейские страны подхватывают различные русофобские тезисы. Но сегодня точно не тот случай, потому что Евросоюз "оказал" крайне угнетающее впечатление на многие страны, которые обычно поддерживали любые инициативы, направленные против нашей страны. Я даже не уверен, что Польша, которая никак не отличается дружелюбностью по отношению к России, поддержит столь резкие линии, хотя всё может быть.

Теперь основной упор со стороны глобалистов будет сделан на активную работу с Францией и Германией. Для того чтобы окончательно достроить свой фронт против России. Я думаю, что мы стоим на пороге очень решительных изменений, которые, скорее всего, начнутся на Украине после вероятной атаки украинских вооружённых сил на Донбасс. Поскольку Россия не сможет не вмешаться, иначе дискредитирует себя и упразднит как суверенное государство. А в ответ на это остановят наши масштабные проекты с Европой — "Северный поток".

Что мы сейчас имеем — Англия объявляет нам войну, и у неё есть инструмент гораздо более сильный, чем американские санкции, ракеты, спутники слежения и другие технологии. У неё есть доступ к центру России, к власти, к либеральной политической элите, которая мобилизуется в некую внутреннюю силу.

Напомню, после нападения японцев на Пёрл-Харбор американцы интернировали всех японцев на территории США в силу чрезвычайных обстоятельств. Точно так же после начала Второй мировой войны британских фашистов Англии тоже на всякий случай интернировали. Если начинается война с фашистскими режимами, то носители этой идеологии, как, например, основатель британского фашизма Освальд Мосли, декларировавший себя как националиста, решили обезвредить заранее. Сейчас такой момент настал — Англия утверждает, что Россия стала для неё главной угрозой. Можно было бы создать временный лагерь для интернированных либералов. Причём не мелких, которые никому не опасны, а для серьёзных либералов. А потом, когда ситуация изменится и нас перестанут считать главной угрозой, их можно будет отпустить.

В Великобритании опубликован стратегический документ "Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года". Масштабная ревизия привела британское правительство к решению увеличить ядерный потенциал страны более чем на 40%. Тезис о том, что Россия "остаётся наиболее острой прямой угрозой" безопасности страны, повторяется в тексте два раза в контексте вооружения и гибридной войны. Главным союзником Лондона остаются США, с Евросоюзом англичане намерены сохранять плотный контакт и участвовать в построении общей системы безопасности. А в отношениях с Китаем — активно сотрудничать в области космоса, кибербезопасности, прав человека и климата.

Авторы