Угрозы от бессилия: Байден в высказывании о Путине продемонстрировал беспрецедентную русофобию

После вступления в Белый дом новой демократической администрации активизация антироссийского трека в политике Вашингтона была лишь вопросом времени. Наша страна, и так уже довольно продолжительное время находящаяся под надуманными и абсолютно незаконными санкциями, явно должна была переместиться в фокус внимания "ястребов"-демократов в США. И чем хуже обстояли дела в США на внутреннем треке, чем лучше Россия справлялась с глобальными угрозами и вызовами, тем сильнее копилась и изливалась в медиапространстве эта неприкрытая злоба к нашей стране и её политическому руководству. Американцы недаром говорили, что основное острие атаки они направят лично на президента России Владимира Путина, что и понятно, и даже логично, так как наши заклятые "партнёры" (в отличие от своих марионеток внутри России) прекрасно понимают роль, значение и личный вклад президента в череду успехов России и особенно в последний коронавирусный год. Апогеем этих атак стало сегодняшнее интервью президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена, в котором он обвинил Россию в мифическом "вмешательстве" в американские выборы (в каком уже по счёту, затрудняемся сказать), а затем и вовсе обвинил президента России в совершении уголовного преступления.

Масштаб этих обвинений поначалу сбивает с толку и, памятуя о деградирующем физическом и умственно-психологическом состоянии президента США, наводит на мысли о маразме "дедушки Джо". И отчасти то верно, однако главное всё-таки заключается в том, что Запад находится в истерике, поскольку по итогам нескольких последних лет и особенно на волне реакции на пандемию коронавируса в пух и прах рассыпаются целые комплексы мифов об "отсталой" и "лапотной" России, которые усиленно создавались Западом во главе с США все последние десятилетия.

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Во-первых, нельзя не заметить важного чисто календарного совпадения. Байден вываливает свои обвинения в адрес нашей страны и президента Владимира Путина аккурат в преддверии 7-й годовщины воссоединения Крыма и России. За прошедшие годы сколько было сказано слов о том, что очередной пакет санкций заставит наконец Россию начать какие-то переговоры по статусу полуострова или вызовет внутренние социальные проблемы в стране, на волне которых к власти придут ориентированные на Запад политические силы, которые сдадут Крым. Однако воз, как говорится, и ныне там. Как раз таки наоборот: все попытки в духе "плана Маршалла" сделать из Украины какую-то образцовую витрину Запада полностью провалились. Россия успешно решила все поставленные геополитические задачи в регионе Причерноморья, обеспечив себе твёрдое и, по сути, доминирующее присутствие в регионе. И ничего американцы с этим поделать не могут. Оттого и постоянные бессильные злобные нападки.

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С другой стороны, важно понимать и то, что успехи России на медико-фармацевтическом фронте вынуждены уже признавать даже ближайшие партнёры и вассалы Соединённых Штатов в Евросоюзе. Триумфальное шествие российской вакцины "Спутник V" по планете (одобрена для применения уже более чем в 50 странах мира, включая и страны ЕС), огромные проблемы со сдерживанием пандемии в странах ЕС, Азии, Африки и Латинской Америки, во многих из которых мы видим повторные введения локдаунов и карантинов, — всё это на фоне стабильной и улучшающейся ситуации в России выглядит крайне контрастно и свидетельствует в пользу российского опыта. Россия смогла эффективно пройти пандемию и экономически, что признают даже МВФ и Всемирный банк, отмечая, что темп сокращения ВВП в России на фоне коронавирусной пандемии ниже, чем среднемировой.

В-третьих, не меньшее недовольство вызывает и успешное сопротивление России давлению глобального либерального интернационала, стремящегося переформатировать самую сущность таких базовых человеческих понятий, как семья, гендер, традиционные понятия этики, морали и религии. Не секрет, что многие американцы и европейцы, придерживающиеся традиционных ценностей, с надеждой и восхищением смотрят на Россию и лично президента Владимира Путина, который и стал во многом вдохновителем и гарантом защиты базовых для всех народов России ценностей. В США ситуация как раз таки противоположная: после прихода к власти демократов все разрушительные тенденции только усилились. Идёт эрозия института семьи, самого определения человека как мужчины и женщины. На государственном уровне начинают пропагандироваться деструктивные идеи о социальном характере конструкта "гендер" (а значит, и возможности его "выбора"). Страну сотрясают бунты чернокожих активистов под лозунгами BLM. Граждан определённого цвета кожи заставляют каяться за какие-то преступления прошлого, набирает обороты и движение в поддержку идей о выплатах афроамериканцам "репараций" за былое "рабство" (определять, кто тут "бывший раб", а кто нет, будет, конечно же, истеблишмент Демпартии США). Естественно, что на фоне всего этого бардака, хаоса, продолжающейся во многих штатах пандемии пример России и Путина крайне невыгоден правящим элитам Соединённых Штатов.

Фото © ТАСС / Zuma

Ну и, наконец, нельзя не сказать о громадной личной харизме, обаянии и системном политическом влиянии и уважении, которым пользуется президент Владимир Путин во всём мире. На фоне всех этих мелкотравчатых лидеров стран Евросоюза, бегающих лизать сапог кураторам из местного Посольства США, Путин выглядит подлинным геополитическим титаном. Президент Путин имеет ключевое качество, которое практически полностью растеряли многие западные лидеры: он умеет держать слово и выполнять взятые на себя обязательства. Вся его политическая жизнь служит тому подтверждением, а из последнего можно вспомнить, к примеру, события на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии, где, несмотря на все сложности, данные главой Российского государства слово и поддержка становились устойчивой почвой для сохранения государственности целых стран.

Все эти факторы складываются в единый пазл, который пугает Запад, как и лидерство президента Владимира Путина, и успехи России на экономическом и геополитическом треках, в частности, ставят в повестку самый неприятный вопрос. И вопрос этот заключается в том, что США в какой-то момент оказались не такой уж эффективной страной — ни в медицине, ни в экономике, ни в отношениях с окружающим миром. Именно отсюда и проистекает животная злоба западных элит к нашей стране и президенту Путину. Завершить же хотелось старой доброй, но не потерявшей своей актуальности мыслью Некрасова о том, что надо ловить "звуки одобренья не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобленья".

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