Samsung отказалась от выпуска Galaxy Note, а Honda и Toyota останавливают заводы: как это связано

В этом году мир не увидит смартфонов серии Note. Казалось бы, что такого? Одной моделью больше, одной — меньше. А что, если мы скажем, что проблема куда шире и касается всего автомобильного рынка, который, по прогнозам аналитиков, потеряет в этом году не менее 61 миллиарда долларов из-за нехватки чипов для микросхем? А что, если вообще все смартфоны станут дефицитом или взлетят в цене, а автомобили снова станут роскошью?

Note, который обнажил кризис

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Отказ Samsung от выпуска флагманской серии Galaxy Note в 2021 году сигнализировал миру о том, что компания стоит на пороге кремниевого голода. Знаменитые бесконечные экраны (дисплей Note занимал почти всю поверхность тыльной стороны смартфона начиная с 8-й серии), эффектный стилус и самые производительные процессоры на рынке мобильных устройств — как жаль, что мы их не увидим. Но какая это мелочь по сравнению с тем, чего ещё мы можем лишиться.

Samsung ежегодно выпускала Note в конце лета — начале осени и с помощью этого смартфона заявляла всем гаджетоманам и фанатам мобильных устройств, что на рынке существует не только Apple и её iPhone, но и целый другой мир не менее интересных, не менее мощных и не менее продвинутых устройств. Если в течение года все производители Android-смартфонов тихо или громко завидовали Apple и пытались переосмыслить и перерисовать дизайн очередных iPhone, то в августе каждого года на рынке появлялась Samsung и заявляла, что есть кое-что ещё.

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В этом году, даже не пытаясь сохранить интригу, руководство компании Samsung заявило, что этого кое-чего больше нет, есть только кризис, и впереди большие проблемы у всех производителей, которым нужны микросхемы и процессоры.

Мы ожидаем, что кризис недостатка чипов бизнес ощутит уже в следующем квартале. Поэтому приняли решение пропустить выпуск Galaxy Note в текущем году Кох Дон Чжин Глава мобильного подразделения Samsung

GM, Toyota, Qualcomm и Apple готовятся к худшему

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Samsung является одним из крупнейших производителей микросхем и процессоров в мире. Возможно, вы не любите технику этой марки и не покупаете её по каким-то личным мотивам, однако вы наверняка пользуетесь чипами, произведёнными на заводах Samsung, даже не зная об этом. Корейский технологический гигант выполняет заказы автопроизводителей, делает чипы и микросхемы для половины производителей телевизоров в мире, создаёт чуть ли не половину всех телевизионных матриц, матриц для компьютерных мониторов и экраны смартфонов для многих производителей. Экраны практически всех iPhone создаются на заводах Samsung. Так, злейшие конкуренты, какими видим их мы, являются зависимыми друг от друга в мире производственных цепочек и поставок комплектующих друг для друга.

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Насколько же сегодня не хватает чипов для промышленности? Ну вот вам пример из Детройта. Газета Detroit Free Press сообщает, что часть пикапов, которые производятся на заводах General Motors, в 2021 году сойдут с конвейера без чипов, управляющих расходом топлива. В каком-то смысле это стимулирует рост цен на бензин, а значит, и на нефть. Здорово? Как бы не так, чипов не хватает не только пикапам General Motors, с дефицитом столкнулись и другие крупнейшие автопроизводители. Honda Motor Co на следующей неделе приостанавливает работу всех своих заводов в США и Канаде.

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О планах остановки производства начали задумываться и в Европе. Однако в пресс-службе российского подразделения компании Toyota Лайфу сообщили, что в настоящее время заводы в России работают, как и прежде. Но, как долго это будет продолжаться, пока не известно.

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Единственный производитель, который пока, именно пока, не заметил дефицита процессоров, — Apple. Тайваньский холдинг TSMC, первый по объёму производства микропроцессоров в мире, пессимизирует поставки чипов всем, кроме производителя iPhone.

Чипов нет, но вы держитесь, всего хорошего вам

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Дефицит кремниевых чипов был спровоцирован несколькими факторами, но в первую очередь выиграл от этого дефицита Китай, который практически опустошил рынок и скупал процессоры тогда, когда весь мир боролся с пандемией и производители автомобилей, компьютеров, телевизоров и смартфонов были уверены в том, что люди, оставшись дома, откажутся от дорогостоящих покупок.

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Люди же неожиданно повели себя совершенно иначе. За прошлый год только рынок продаж смартфонов вырос на 8%, и это при его-то насыщенности. Испугавшись, что в следующем году возможности купить смартфон уже не будет, потребители поспешили купить новую игрушку в 2020 году и опустошили прилавки.

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Ещё более парадоксально вели себя покупатели автомобилей. Оказавшись дома, они, казалось бы, должны были прекратить активно перемещаться, а значит, спрос на автомобили по всему миру должен был снизиться. Автопроизводители отменили большую часть заказов на чипы и решили, что они им не понадобятся, а текущие потребности будут обеспечены складскими запасами.

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Что ж, человек оказался настолько непредсказуемым, что повёл себя с точностью до наоборот. Гречку и туалетную бумагу скупали несколько дней, а автомобили скупали в течение всего года. Половине автосалонов сейчас просто нечего продавать, автогиганты пытаются заказать чипы в Китае, Корее и на Тайване, но их там уже нет — их выкупил Китай, экономика которого в прошлом году хоть и замедлила рост, но всё-таки его продемонстрировала, в отличие от мировой экономики в целом.

Что же теперь будет?

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По прогнозам аналитиков Bloomberg, в 2021 году автомобильная промышленность суммарно потеряет 61 млрд долларов, причём почти половина потерь придётся именно на Китай, который хоть и выкупил всё, что мог, но всё равно страдает от дефицита полупроводников.

Вот такое скромное объявление Samsung о том, что в этом году мы не сможем купить смартфоны серии Galaxy Note. Западные аналитики осторожно предполагают, что восстановится электронная промышленность не ранее чем через полгода. Вслед за ней начнут восстанавливаться и все зависящие от неё отрасли. Кстати, вслед за чипами Samsung обещает кризис в производстве дисплеев, готовы?

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