Аренда с правом выкупа: как мошенники отбирают у россиян купленные автомобили

Владельцы, выбравшие в качестве оплаты "аренду с правом выкупа", почти в половине случаев жалеют о том, что не взяли кредит или не накопили денег на покупку. Договоры о передаче машин в собственность часто становятся недействительными, а сами автомобили оказываются в угоне. В некоторых случаях владельцы лишаются купленных машин, пока спят: с парковки их увозят сотрудники полиции. Вернуть авто законным путём после этого практически невозможно.

Купил под такси — и остался без денег

В ноябре 2020 года житель подмосковных Мытищ Арам Гулян купил для работы в такси Huyndai Solaris. Сумма сделки была небольшой — популярная у водителей схема "авто под выкуп" позволяет внести сумму сразу и разбить остаток на равные платежи. Машина была зарегистрирована официально через ГИБДД на женщину-продавца, не значилась в залоге, угоне, не была арестована и "чиста" по документам. За седан 2014 года житель Мытищ заплатил 370 тысяч рублей. После покупки Solaris благополучно поставили на учёт. Но уже через день к Гуляну приехали сотрудники местного ОВД и на глазах у соседей, детей и супруги заковали обычного водителя в наручники и увезли в отдел.

Позднее выяснилось, что автомобиль находился в аренде, предыдущий собственник (тот, кто продал автомобиль женщине-продавцу) обратился в полицию с заявлением об угоне. Пикантность ситуации заключается в том, что, по словам Гуляна, полицейские не предоставили никаких, даже первичных документов по делу, например акта об изъятии. Почти полгода хождения по инстанциям результатов пока не принесли — супруга Арама Гуляна утверждает, что они стали жертвами мошеннических действий, однако местные следователи отказываются возбуждать уголовное дело.

Арам и Галина добавляют, что женщина, продавшая им арендное авто, после развития конфликтной ситуации один раз ответила на телефонный звонок, но решать вопрос миром и возвращать деньги отказалась.

Юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов поясняет: большинство мошеннических схем с продажей залоговых автомобилей начинается с введения стороны сделки (будь то покупатель или продавец) в заблуждение относительно полномочий собственника.

Помимо проверки полномочий стороны сделки нужно проверить и сам автомобиль на обременения или иные ограничения через реестр залогов, ЕФРСБ (реестр банкротств), сервисы ФССП и суды общей юрисдикции. Мы рекомендуем включить в договор купли-продажи условие, что автомобиль свободен от любого обременения, в том числе залога. Среди документов на автомобиль должен быть оригинал паспорта транспортного средства. Если вам предоставляют дубликат, оригинал может находиться в банке или у другого собственника Евгений Иванов Юрист "Европейской юридической службы"

Юрист службы "Единый центр защиты" Самвел Меграбян добавляет: зачастую недобросовестные продавцы умалчивают о факте залога, а мошеннических схем может быть сразу несколько.

Сначала продавец уверяет, что никакого залога нет. После продажи транспортного средства связь с прежним владельцем обрывается. Если в процессе сделки становится известно о залоге, то продавец начинает обещать, что получит деньги с продажи и сразу рассчитается с кредитором. Ещё одна схема — продажа автомобиля до регистрации залога в реестре уведомлений. Аферисты, использующие такую схему, стремятся продать транспортное средство в первые дни после оформления залога, поскольку информацию об этом факте покупатель получить временно не сможет Самвел Меграбян Юрист службы "Единый центр защиты"

Сразу после того, как автомобиль Гуляна, который он уже оформил на себя, забрали на спецстоянку, его ждал новый "сюрприз". Первый собственник, который и сдал транспортное средство в аренду, подал иск, в котором потребовал оплатить ему рыночную стоимость авто — 570 тысяч рублей. Эти деньги, судя по составленному договору, арендаторы машины должны были заплатить в том случае, если автомобиль внезапно пропадёт. Случай Арама Гуляна не единственный в России — только в Москве потенциально криминальных историй с арендой и выкупом авто может набраться с десяток.

Свежий казанский снег

История покупки Audi A8 в Казани едва не обернулась для самарцев Александра Плеханова и Антона Гуськова стрельбой. Приобретя в Казани премиальное немецкое авто и отъехав от города всего 200 километров, мужчины были задержаны сотрудниками ГИБДД. Гаишники объяснили, что купленная ими машина якобы находится в угоне. Плеханов отмечает, что при совершении сделки продавец предоставил стандартный набор документов — ПТС, СТС (свидетельство о регистрации), после чего покупатели и продавец составили договор купли-продажи и получили ключи.

Через некоторое время прямо на месте задержания на внедорожнике Inifiniti появился прежний владелец машины — некий Андрей Середин. Уже в Димитровграде, куда Плеханова и Гуськова привезли для проверки, машину снова "пробили" по базам. К удивлению инспекторов, ни в аресте, ни в розыске автомобиль не числился, поэтому у дежурного следователя не было оснований для задержания. Александр отмечает, что сотрудникам полиции в Димитровград постоянно "звонили люди из Казани и просили придержать их до утра".

— Нас отпустили, мы благополучно вернулись обратно в Самару, и уже утром следующего дня забирать автомобиль приехали местные сотрудники полиции. Оказалось, что всё это время положение машины отслеживали вот эти люди, которые приезжали на задержание. В машине, как мы выяснили, находится устройство слежения, поэтому нас нашли очень быстро, — говорит Плеханов.

Докажи, что не угонщик

Как и в случае с автомобилем Арама Гуляна, A8 Плеханова погрузили на эвакуатор прямо на территории охраняемой парковки, для чего на место прибыли вооружённые сотрудники полиции. Сейчас А8 находится на спецстоянке ОВД по Советскому району Самары, а Плеханов и Гуськов... до сих пор не получили ни одного документа о причинах и правовых основаниях для изъятия машины.

— У нас до сих пор нет акта об изъятии, до сих пор нам никто не пояснил, на каких основаниях машину забрали сотрудники полиции. Все говорят про "звонок из Казани" и розыск. Настораживает, что сотрудники забрали машину 10 марта, а в базе розыска она появилась только 13-го числа, — говорит Плеханов.

При этом продавец, у которого Плеханов и Гуськов покупали Audi A8, уже несколько раз фигурировал в подобных ситуациях. Лишившиеся автомобиля самарцы говорят, что Audi A8, купленный у Андрея Середина по договору аренды с правом выкупа, регулярно уезжал на эвакуаторе по заявлению Середина. В других случаях, как поясняют юристы, продавец может самостоятельно писать заявление о замене ПТС и уже потом на легальных основаниях имеет право подать заявление об угоне.

На вопрос, как одной и той же машиной могут владеть два человека одновременно, дали ответ юристы. Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и партнёры" Евгений Ромашов поясняет: собственник автомобиля может легко получить копию ПТС, придумать версию и объявить авто в розыск.

Такая ситуация может произойти, если человек после оплаты всей суммы по договору не переоформил авто на себя, что является, на мой взгляд, странным. Также эта схема может работать, когда покупатель не выплатил полную стоимость за автомобиль и осталось один-два платежа Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и партнёры"

Примерно так и произошло с Audi A8. Купивший авто Александр Плеханов утверждает: после выполнения обязательств по выкупу авто Середин заявил о том, что ПТС на автомобиль находится в Краснодаре, а новый собственник, продавший автомобиль Плеханову, может написать заявление об утере и получить дубликат через ГИБДД. После того как это было сделано, автомобиль начал уезжать на штрафстоянки среди ночи, а между Серединым и покупателем авто начались конфликты на почве финансовых обязательств. Самое интересное — у обоих были на руках ПТС, формально дающие право собственности на машину.

Юрист сети автосалонов Fresh Auto Александр Кузьминов сообщил, что похожий эпизод с арендой машин, оформленных с правом выкупа, недавно был выявлен в Воронеже. Попытка двух автомобилистов досрочно выкупить авто обернулась получением счетов на более крупную сумму.

Оба потенциальных автовладельца отказались продолжать сотрудничество с фирмой на таких условиях, после чего арендное авто похитили прямо со стоянки. Также мошенничество не только оборачивается повышением стоимости машины, но и другими изменениями условий договора — сроков выдачи автомобиля (обычно 120 дней по договору после внесения первоначального взноса, либо предлагают более дешёвый автомобиль без перерасчёта окончательной стоимости сделки). В феврале 2021-го по этой схеме в соседнем Казахстане было обмануто около 800 человек Александр Кузьминов Юрист сети автосалонов Fresh Auto

До завершения историй с Hyundai Solaris Арама Гуляна и Audi A8 Александра Плеханова ещё далеко — оба автомобиля находятся на стоянках, уголовных дел нет, как нет и пояснений, на основании чего приобретённые машины оказались в полиции. Юристы в свою очередь отмечают, что мошенники часто пользуются лазейками в законе и работают в "серой" зоне, балансируя на грани серьёзного мошенничества. Но надежда на благополучный исход тоже есть — если следствие примет договоры купли-продажи на Huyndai и Audi и прикрепит их к материалам расследования, потерпевших могут признать законными собственниками.

Авторы