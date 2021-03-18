Путин предложил Байдену поговорить по-честному и по-взрослому

18 января огромное количество российских политологов, политиков, чиновников и даже простых обывателей рефлексировало в ответ на заявления Джозефа Байдена о том, что он считает Владимира Путина убийцей. Рефлексировало — и гадало, как же ответит сам Владимир Путин. В конце дня президент это сделал и не разочаровал.

Прежде всего он выразил весьма специфичную заботу о своём американском коллеге. — Я бы сказал ему: "Будьте здоровы". Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток, — заявил Владимир Путин. И эту фразу, а президент, безусловно, понимал всю её глубину, каждый поймёт по-своему. Западные пропагандисты и их отечественные креатуры могут трактовать её даже как угрозу. Люди более тонкие поймут это как намёк на состояние здоровья американского президента, который, как известно, уже забывает имена своих сотрудников и, возможно, не понимал всех последствий сделанного им обвинения в адрес российского коллеги. И Путин на больного коллегу не злится, а, будучи вежливым человеком, просто жалеет. Больной ведь человек.

Кроме того, Владимир Путин тонко намекнул Байдену на то, что перед обвинением кого-то иногда лучше посмотреть в зеркало. — Когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, потому что перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. Знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий психологический в этом. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы, и из этого исходя оцениваем его действия и даём оценку вообще, — сказал Путин.

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Ведь когда Байден обвиняет Путина в том, что тот "убийца", американскому президенту стоит вспомнить слова Трампа, сказавшего, что и США тут, мягко говоря, грешны. Причём речь идёт не только о ликвидации террористов наподобие Усамы бен Ладена. Американцы отдавали приказы об убийстве высокопоставленных военных третьих стран, например иранского генерала Касема Сулеймани, ни в чём не повинных перед США сирийских военных, когда бомбили базы в Сирии в качестве мести за якобы использование Асадом химического оружия, ни в чём не повинных гражданских — отдавая указ бомбить афганские, иракские и югославские города. Крови у американской элиты не то что по локоть — она в ней как в Марианской впадине. Откуда что-то булькает про Россию.

Что же касается заявлений, а точнее ультиматумов Байдена и Псаки о том, что Америка продолжит диалог с Москвой, но лишь по нужным США вопросам, то Путин и эти сентенции не оставил без внимания. Так, он выразил готовность пообщаться — причём в нестандартной для США форме. — Хочу предложить президенту Байдену продолжить нашу дискуссию, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек, в открытой прямой дискуссии. Мне представляется, что это было бы интересно и для народа России, и для народа США, — сказал российский президент. Причём, по словам Путина, этот разговор не нужно откладывать в долгий ящик. — Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было бы или завтра, или в понедельник. Мы готовы в любое удобное для американской стороны время, — отметил хозяин Кремля. И пусть весь мир увидит, насколько президент США принципиален, каким тоном он будет разговаривать с "убийцей" и какие аргументы сможет приводить в свою пользу. Например, если Путин его спросит: "А какие ваши доказательства?"

Относительно тем для диалога Путин ещё раз дал понять, что ни США, ни кто-то другой не будут навязывать Москве повестку и/или условия переговоров. — Соединённые Штаты, руководство в Соединённых Штатах в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединённых Штатов и на их условиях. Хоть они и думают, что мы такие же, как и они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код, но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы, и на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие, несмотря на санкции, оскорбления, им придётся с этим считаться, — пояснил глава России.

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Точка. Ну или, точнее, многоточие — в Кремле уже пояснили, что готовят переговоры Путина с Байденом, но вопрос в том, захочет ли американский президент их вести в прямом эфире? Точнее, позволят ли ему их вести его сотрудники.

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