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Новым директором ЦРУ стал бывший посол США в России

Уильям Бёрнс в ближайшее время будет приведён к присяге.

18 марта 2021, 19:39
<p>Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / EPA / JOSE MENDEZ</p>

Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / EPA / JOSE MENDEZ

Сенат Конгресса США утвердил бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его кандидатуру одобрили единогласно, сообщила пресс-служба сената.

Ожидается, что Бёрнс в ближайшее время будет приведён к присяге в качестве главы спецслужбы.

С 2005 по 2008 год новый глава ЦРУ был послом США в России. Помимо этого, он работал послом США в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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