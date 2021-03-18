Новым директором ЦРУ стал бывший посол США в России
Уильям Бёрнс в ближайшее время будет приведён к присяге.
Уильям Бёрнс. Фото © ТАСС / EPA / JOSE MENDEZ
Сенат Конгресса США утвердил бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Его кандидатуру одобрили единогласно, сообщила пресс-служба сената.
Ожидается, что Бёрнс в ближайшее время будет приведён к присяге в качестве главы спецслужбы.
С 2005 по 2008 год новый глава ЦРУ был послом США в России. Помимо этого, он работал послом США в Иордании, участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике. С 2008 по 2011 год Бёрнс занимал должность заместителя главы Госдепартамента США.
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