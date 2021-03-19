С 1 апреля изменятся правила сдачи на права: к чему готовиться будущим автомобилистам

Будущим водителям не нужно будет отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД, об этом говорится на сайте Госавтоинспекции. Новые правила вступят в силу с 1 апреля.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Автоспеццентр" Анны Уткиной, необходимость отмены "площадки" связана с тем, что эти навыки несут минимальную практическую пользу при движении по городу. Ученики автошкол практикуются заезжать в гараж и парковаться, привыкают к габаритам авто. Проверка этих навыков в ГИБДД занимает больше времени, чем тестирование умения управлять автомобилем в городе в реальных условиях движения других автомобилей.

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— Проблем из-за отмены этого типа проверки не возникнет. К тому же тестирование умений, приобретённых на "площадке", не аннулируется совсем, а трансформируется в испытания на дорогах, что даже сложнее для неопытных водителей. С другой стороны, не все навыки вождения, экзаменуемые на "площадке", легко проверить в городской среде при активном трафике, что может усложнить процедуру сдачи экзамена или даже снизить качество вождения начинающих автолюбителей, — говорит Анна Уткина.

Согласно статистике ГИБДД, более 700 человек погибают на проезжей части ежегодно по причине отсутствия знаний и умения читать дорожные знаки и совершать манёвры. Анна Уткина отметила, что сотрудники правоохранительных органов советуют и автошколам скорректировать время отработки манёвров на площадке, поставив в приоритет обучение вождению в городском трафике. Таким образом, выпускники автошкол будут лучше подготовлены к выезду на автострады и более адаптированы к транспортному движению в потоке.

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Директор по развитию eStrahovki.com Ромил Чумаков пояснил Лайфу, что именно экзамен в городе проваливают большинство водителей, поскольку там реальные скорости, реальные автомобили вокруг и непрогнозируемость дорожной ситуации для неопытного водителя.

— В свою очередь, часть экзамена, связанная с площадкой, характеризуется меньшими скоростями, большим временем на осмотр по сторонам и на подумать. Плюс современные системы парктроников и круговые камеры на автомобилях снижают потребность в экзамене на площадке до ноля — навык безаварийности на малых скоростях фактически на себя взяли электронные системы авто, — рассказал Ромил Чумаков.

Именно поэтому будущим автомобилистам полезнее оттачивать навыки вождения в потоке, считает Анна Уткина.

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