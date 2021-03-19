С 1 апреля изменятся правила сдачи на права: к чему готовиться будущим автомобилистам
По новым правилам начинающих автомобилистов будут тестировать в условиях реальной дорожной ситуации. Автоэксперты дали оценку нововведениям и рассказали, как это отразится на обстановке на дорогах.
Фото © ТАСС / Валерий Бушухин
Будущим водителям не нужно будет отдельно сдавать "площадку" на экзамене в ГИБДД, об этом говорится на сайте Госавтоинспекции. Новые правила вступят в силу с 1 апреля.
По словам руководителя пресс-службы ГК "Автоспеццентр" Анны Уткиной, необходимость отмены "площадки" связана с тем, что эти навыки несут минимальную практическую пользу при движении по городу. Ученики автошкол практикуются заезжать в гараж и парковаться, привыкают к габаритам авто. Проверка этих навыков в ГИБДД занимает больше времени, чем тестирование умения управлять автомобилем в городе в реальных условиях движения других автомобилей.
Фото © ТАСС / Александр Алпаткин
— Проблем из-за отмены этого типа проверки не возникнет. К тому же тестирование умений, приобретённых на "площадке", не аннулируется совсем, а трансформируется в испытания на дорогах, что даже сложнее для неопытных водителей. С другой стороны, не все навыки вождения, экзаменуемые на "площадке", легко проверить в городской среде при активном трафике, что может усложнить процедуру сдачи экзамена или даже снизить качество вождения начинающих автолюбителей, — говорит Анна Уткина.
Согласно статистике ГИБДД, более 700 человек погибают на проезжей части ежегодно по причине отсутствия знаний и умения читать дорожные знаки и совершать манёвры. Анна Уткина отметила, что сотрудники правоохранительных органов советуют и автошколам скорректировать время отработки манёвров на площадке, поставив в приоритет обучение вождению в городском трафике. Таким образом, выпускники автошкол будут лучше подготовлены к выезду на автострады и более адаптированы к транспортному движению в потоке.
Фото © ТАСС / Александр Кондратюк
Директор по развитию eStrahovki.com Ромил Чумаков пояснил Лайфу, что именно экзамен в городе проваливают большинство водителей, поскольку там реальные скорости, реальные автомобили вокруг и непрогнозируемость дорожной ситуации для неопытного водителя.
— В свою очередь, часть экзамена, связанная с площадкой, характеризуется меньшими скоростями, большим временем на осмотр по сторонам и на подумать. Плюс современные системы парктроников и круговые камеры на автомобилях снижают потребность в экзамене на площадке до ноля — навык безаварийности на малых скоростях фактически на себя взяли электронные системы авто, — рассказал Ромил Чумаков.
Именно поэтому будущим автомобилистам полезнее оттачивать навыки вождения в потоке, считает Анна Уткина.
Выбор редакции
С 1 апреля россияне будут сдавать экзамен на права по новым правилам
В Крыму пьяный экс-сотрудник ГИБДД не оплатил застолье в кафе и сбил полицейского на BMW — видео
Автоэксперт оценил изменения в правилах экзамена на права
Хабиб официально на пенсии: кто подерётся за вакантный пояс и станет новым чемпионом?
Биатлонистки сборной России потеряли максимальную квоту на Кубке мира
Комментариев: 0